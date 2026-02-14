Bangladesh चुनाव जीतने के बाद पहले स्टेटमेंट में क्या बोले तारिक रहमान, भारत को लेकर कहा ऐसा...

दुनिया
बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले तारिक रहमान ने BNP को चुनाव में भारी जीत दिलाने के बाद अपने पहले भाषण में भारत के साथ संबंधों के भविष्य पर बात की. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के 'हित' ही भारत के साथ उनकी विदेश नीति का आधार होंगे.
'बांग्लादेश फर्स्ट' के एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाले BNP सुप्रीमो तारिक रहमान ने इतिहास रच दिया है. रहमान ने अपनी पार्टी की जीत पर तो बात की ही है. साथ ही उन्होंने भारत के साथ भविष्य के रिश्तों पर अपना रुख साफ किया है. BNP की अहम जीत के बाद अपने पहले भाषण में रहमान ने कहा कि बांग्लादेश के 'हित' ही भारत के साथ उनकी विदेश नीति का आधार होंगे.
रहमान, जिनके बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने की उम्मीद है, ने कहा, 'बांग्लादेश और उसके लोगों के हित हमारी विदेश नीति तय करेंगे. यह उनके पहले के उस दावे के मुताबिक है कि BNP सरकार भारत, चीन और पाकिस्तान जैसी क्षेत्रीय ताकतों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखेगी और किसी भी देश को अपना 'मालिक' नहीं समझेगी.
यह बात रहमान के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कुछ हफ़्ते पहले ही 17 साल के देश निकाला से लौटने के बाद बांग्लादेश के हाई-स्टेक चुनावों में अपनी BNP के लिए कायापलट की कहानी लिखी थी.
बता दें कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शेख हसीना को हटाने के बाद हुए पहले चुनावों में BNP ने 297 में से 212 सीटें जीतीं, जबकि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी दूसरे नंबर पर रही.
भारत को क्या संदेश देती है बांग्लादेश में तारिक रहमान की जीत
भले ही बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश से भारत के रिश्ते खराब रहे हों. बावजूद इसके भारत के लिए, BNP को जमात की तुलना में ज़्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक ऑप्शन माना जाता रहा है. ध्यान रहे कि हसीना के समय भारत-बांग्लादेश रिश्तों का 'गोल्डन पीरियड' अब खत्म हो गया है, और नई दिल्ली ने पहले ही BNP से संपर्क करना शुरू कर दिया है.
सूत्रों ने कहा कि BNP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में बुला सकती है, क्योंकि ढाका मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत तनाव के दौर के बाद नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को फिर से ठीक करना चाहता है.
यूनुस ने भारत से दूरी बनाते हुए चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई थी. शुक्रवार को, चुनाव के नतीजे आने से पहले ही, PM मोदी X पर एक पोस्ट में रहमान को बधाई देने वाले पहले नेताओं में से थे. कुछ घंटों बाद, दोनों नेताओं ने फोन पर भी बात की.
PM मोदी ने पोस्ट किया, 'भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा.मैं हमारे कई तरह के संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं.'
भारत के तुरंत जवाब से पता चला कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय रिश्तों में आई खटास के बाद वह नई BNP सरकार के साथ बातचीत करना चाहता है.
दिसंबर 2025 में रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के निधन के बाद भी भारत ने उनसे संपर्क किया था. सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को शोक जताने और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका भेजा था.