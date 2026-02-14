FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जमात-ए-इस्लाम के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पाकिस्तान के कराची से बड़ी खबर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

Dark Showering: क्या है 'डार्क शॉवरिंग'? इस वायरल ट्रेंड से वाकई नींद न आने की समस्या होती है दूर?    

क्या है 'डार्क शॉवरिंग'? इस वायरल ट्रेंड से वाकई नींद न आने की समस्या होती है दूर, मिलता है सुकून

Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ

Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर

Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर

धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

Homeदुनिया

दुनिया

Bangladesh चुनाव जीतने के बाद पहले स्टेटमेंट में क्या बोले तारिक रहमान, भारत को लेकर कहा ऐसा...

बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले तारिक रहमान ने BNP को चुनाव में भारी जीत दिलाने के बाद अपने पहले भाषण में भारत के साथ संबंधों के भविष्य पर बात की. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के 'हित' ही भारत के साथ उनकी विदेश नीति का आधार होंगे.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 14, 2026, 10:32 PM IST

Bangladesh चुनाव जीतने के बाद पहले स्टेटमेंट में क्या बोले तारिक रहमान, भारत को लेकर कहा ऐसा...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

'बांग्लादेश फर्स्ट' के एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाले BNP सुप्रीमो तारिक रहमान ने इतिहास रच दिया है. रहमान ने अपनी पार्टी की जीत पर तो बात की ही है. साथ ही उन्होंने भारत के साथ भविष्य के रिश्तों पर अपना रुख साफ किया है. BNP की अहम जीत के बाद अपने पहले भाषण में रहमान ने कहा कि बांग्लादेश के 'हित' ही भारत के साथ उनकी विदेश नीति का आधार होंगे.

रहमान, जिनके बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने की उम्मीद है, ने कहा, 'बांग्लादेश और उसके लोगों के हित हमारी विदेश नीति तय करेंगे. यह उनके पहले के उस दावे के मुताबिक है कि BNP सरकार भारत, चीन और पाकिस्तान जैसी क्षेत्रीय ताकतों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखेगी और किसी भी देश को अपना 'मालिक' नहीं समझेगी.

यह बात रहमान के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कुछ हफ़्ते पहले ही 17 साल के देश निकाला से लौटने के बाद बांग्लादेश के हाई-स्टेक चुनावों में अपनी BNP के लिए कायापलट की कहानी लिखी थी.

बता दें कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शेख हसीना को हटाने के बाद हुए पहले चुनावों में BNP ने 297 में से 212 सीटें जीतीं, जबकि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी दूसरे नंबर पर रही.

भारत को क्या संदेश देती है बांग्लादेश में तारिक रहमान की जीत

भले ही बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश से भारत के रिश्ते खराब रहे हों. बावजूद इसके भारत के लिए, BNP को जमात की तुलना में ज़्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक ऑप्शन माना जाता रहा है.   ध्यान रहे कि हसीना के समय भारत-बांग्लादेश रिश्तों का 'गोल्डन पीरियड' अब खत्म हो गया है, और नई दिल्ली ने पहले ही BNP से संपर्क करना शुरू कर दिया है.

सूत्रों ने कहा कि BNP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में बुला सकती है, क्योंकि ढाका मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत तनाव के दौर के बाद नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को फिर से ठीक करना चाहता है.

यूनुस ने भारत से दूरी बनाते हुए चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई थी. शुक्रवार को, चुनाव के नतीजे आने से पहले ही, PM मोदी X पर एक पोस्ट में रहमान को बधाई देने वाले पहले नेताओं में से थे. कुछ घंटों बाद, दोनों नेताओं ने फोन पर भी बात की.

PM मोदी ने पोस्ट किया, 'भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा.मैं हमारे कई तरह के संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं.'

भारत के तुरंत जवाब से पता चला कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय रिश्तों में आई खटास के बाद वह नई BNP सरकार के साथ बातचीत करना चाहता है.

दिसंबर 2025 में रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के निधन के बाद भी भारत ने उनसे संपर्क किया था. सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को शोक जताने और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका भेजा था.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर
Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर
धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'
धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके
4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
MORE
Advertisement
धर्म
Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Mahashivratri Panchmukhi Shivaling: महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
MORE
Advertisement