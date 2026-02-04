FacebookTwitterYoutubeInstagram
Korean Love Game: 'लेवल पूरा करने' का साइकोलॉजिकल दबाव, कैसे ब्रेन को हाईजैक करती है गेमिंग की लत

यात्रियों की नाराजगी के बाद रेलवे का फैसला, वंदे भारत स्लीपर के मेन्यू में जुड़े नॉनवेज ऑप्शन

रक्षा मंत्री ने किया स्पष्ट, पाकिस्तान की गिरफ्त से छूटता जा रहा है बलूचिस्तान...

वर्ल्ड

वर्ल्ड

रक्षा मंत्री ने किया स्पष्ट, पाकिस्तान की गिरफ्त से छूटता जा रहा है बलूचिस्तान...

जैसे हालात हैं साफ पता चल रहा है कि अशांत बलूचिस्तान पर पाकिस्तान धीरे-धीरे अपनी पकड़ खो रहा है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि बलूच विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों पर मिलकर हमले करना शुरू कर दिया है. वर्तमान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 04, 2026, 06:29 PM IST

रक्षा मंत्री ने किया स्पष्ट, पाकिस्तान की गिरफ्त से छूटता जा रहा है बलूचिस्तान...
बात बीते दिनों की है. इंटरनेट पर अलग-अलग हैंडल्स से ऐसे कई वीडियो पोस्ट किये गए थे, जिनमें लावारिस हालत में पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों की यूनिफार्म को दिखाया गया था. सामने तमाम सोशल मीडिया पोस्ट आईं, जिनमें इस बात का जिक्र था कि बलूच विद्रोहियों के हमलों के बाद सैनिक एक मिलिट्री कैंप से भाग गए और ये कपड़े वहीं छूट गए थे. जिस तरह का सलूक बलूच लड़ाके पाकिस्तान आर्मी के साथ कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि, पाकिस्तान धीरे-धीरे इस अशांत इलाके पर अपनी पकड़ खो रहा है.

ध्यान रहे बलूच विद्रोहियों ने आज़ादी की मांग करते हुए लगभग एक दर्जन शहरों में सुरक्षा बलों पर मिलकर हमले शुरू कर दिए हैं.

हालात कैसे हैं? इसका अंदाजा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा कही गई उस बात से लगाया जा सकता है जिसमें न केवल उन्होंने अपनी चूक को माना है. बल्कि कहीं न कहीं इस बात की भी तरफ इशारा किया है कि हर बीतते दिन के साथ स्थिति पाकिस्तान के हाथ से निकलती जा रही है. 

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अपना पक्ष रखते हुए, आसिफ ने कहा कि सशस्त्र बल बलूच विद्रोहियों के सामने 'शारीरिक रूप से कमज़ोर' हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे 'ज़्यादा बेहतर हथियारों से लैस' हैं.

बता दें कि 31 जनवरी को हुए ताज़ा तनाव के दौरान, बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी पुलिसकर्मी और सैनिक मारे गए हैं. पाकिस्तान ने 170 से ज़्यादा बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा किया है.

कहा बोल बैठे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री?

ख्वाजा आसिफ ने अपने भाषण में कहा कि सेना को हुए भारी नुकसान की वजह से सरकार की इस इलाके पर पकड़ कमज़ोर हो गई है, जहां 1948 में औपचारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बाद से हिंसा के कई दौर देखे गए हैं. पाकिस्तान की इस मुश्किल के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो भौगोलिक रूप से 40% से ज़्यादा है. 

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि, 'इसे कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या इलाके से कहीं ज़्यादा मुश्किल है. हमें अपनी सेना को बड़े पैमाने पर तैनात करने की ज़रूरत है. हमारी सेना वहां तैनात है... लेकिन इतने बड़े इलाके की रखवाली और पेट्रोलिंग करने में शारीरिक दिक्कतें आती हैं.' लेकिन यहां सच्चाई सामने रखनी होगी.

आसिफ के अनुसार, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ज़्यादातर मिनरल डिपॉजिट हैं. इसके बावजूद, इस प्रांत में शायद ही कोई डेवलपमेंट हुआ है और यह सबसे गरीब है.

पाकिस्तान का पक्ष रखते हुए आसिफ ने यह भी कहा कि, अपराधियों और बलूच गुटों के बीच सांठगांठ के कारण मामले और जटिल हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि आपराधिक गिरोह BLA के बैनर तले काम कर रहे थे और हाल के विद्रोह से भारत को भी जोड़ने की कोशिश की. हालांकि, भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया है.

मंत्री ने दावा किया कि बलूच विद्रोहियों के पास 2 मिलियन डॉलर (लगभग 2 करोड़ रुपये) की राइफलें थीं. आसिफ ने कहा, 'हमारे पास वह राइफल नहीं है.' उन्होंने यह भी दावा किया कि विद्रोहियों के पास 4,000-5,000 डॉलर (लगभग 4.5 लाख रुपये) के थर्मल वेपन साइट्स थे. आसिफ ने कहा, 'उनके पास कुल मिलाकर लगभग 20,000 डॉलर का सामान है.'

मामले के मद्देनजर गौर करने वाली बात यह है कि बलूच नेताओं ने लंबे समय से पाकिस्तान की सरकारों पर आरोप लगाया है कि वे इलाके के मिनरल रिसोर्स का फायदा उठाते हुए स्थानीय आबादी को हाशिये पर धकेल रही हैं.

क्या बलूचिस्तान पर अपनी पकड़ खो रहा है पाकिस्तान ?

नेशनल असेंबली में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान के बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि शहबाज शरीफ सरकार BLA के नेतृत्व में बढ़ते विद्रोह के सामने टिकने के लिए संघर्ष कर रही है. असल में, मौजूदा विद्रोह, जिसे ऑपरेशन हेरोफ फेज II नाम दिया गया है, में महिला लड़ाकों ने भी हिस्सा लिया है.

फिर भी, आसिफ की टिप्पणियों से सशस्त्र बलों में मैनपावर और उपकरणों की बड़ी कमी का पता चलता है.

हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी है. इन वीडियो में कथित तौर पर बलूच विद्रोहियों के हमले के बाद नुश्की में एक खाली पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट दिखाई दे रही है. इसमें अंदर बिखरी हुई वर्दी, पैंट और सामान दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी सैनिक जल्दबाजी में भाग गए.

कुल मिलाकर बलूचिस्तान की स्थिति ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह दावा कि बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना से ज़्यादा बेहतर हथियारों से लैस हैं, इस्लामाबाद के लिए संकट को और गहरा करता है जो किसी भी लिहाज से एक मुल्क के रूप में पाकिस्तान के लिए सही नहीं है.

