iPhone 15 का युवाओं पर चढ़ा पागलपन, यहां लूटा पूरा स्टोर, वीडियो वायरल

डीएनए हिंदी: World News in Hindi- एप्पल कंपनी के नए iphone 15 का क्रेज इस समय सबके सिर पर चढ़ा हुआ है. हर कोई नई सीरीज के फोन को हासिल करना चाह रहा है. ऐसे में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 20 किशोरों के एक समूह ने इन फोन को हासिल करने के लिए ऐसी हरकत कर दी, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. किशोरों के इस समूह ने एक एप्पल स्टोर में घुसकर बड़े पैमाने पर iphone, ipad और iwatch लूट लिए हैं. इस लूटपाट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो बेहद वायरल हो गया है. इन किशोरों ने एप्पल स्टोर के करीब कई अन्य स्टोर्स में भी बड़े पैमाने पर लूटपाट की है. फिलाडेल्फिया पुलिस ने अब तक 15 से 20 किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि पुख्ता संख्या अभी तक नहीं बताई गई है. गिरफ्तार युवाओं के पास से दो हथियार भी बरामद किए गए हैं.

नकाब पहनकर घुसे थे स्टोर में

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलाडेल्फिया पुलिस ने एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किए गए लूटपाट के वीडियो से आरोपियों की पहचान की है. इस वीडियो में डेढ़ से दो दर्जन किशोर नकाब पहनकर एप्पल स्टोर के अलावा लुलुलेमन और फुटलॉकर जैसे रिटेल स्टोर्स में भी लूटपाट करतेहुए दिख रहे हैं. एप्पल स्टोर के वीडियो में डिस्प्ले टेबल पर बड़ी संख्या में iphone और ipad बिखरे हुए दिख रहे हैं, जिन्हें लूटकर नकाबपोश युवा भाग रहे हैं. हालांकि इनमें से बहुत सारे फोन नकाबपोश युवाओं ने उनके अंदर एंटी-थेफ्ट फीचर्स होने के कारण लूटे बिना ही छोड़ दिए हैं.

🚨Just in: Apple and many stores in Philadelphia being looted. Philly is fallen! #Philadelphia #PA #looting pic.twitter.com/hnfpAJhvIp