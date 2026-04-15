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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा- यूएस-ईरान वार्ता में सबसे बड़ी दीवार ‘अविश्वास', क्या युद्धविराम टिकेगा या फिर बढ़ेगा तनाव?

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन गहरा अविश्वास स्थायी समझौते में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है. परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद और बढ़ता दबाव स्थिति को जटिल बना रहे हैं. पाकिस्तान वार्ता का मंच बनकर उभरा है. तनाव बढ़ा तो तेल कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 15, 2026, 08:42 AM IST

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा- यूएस-ईरान वार्ता में सबसे बड़ी दीवार ‘अविश्वास', क्या युद्धविराम टिकेगा या फिर बढ़ेगा तनाव?

US Vice President JD Vance

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क्या दुनिया एक और बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है? अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन एक ऐसी बाधा है जो हर समझौते को रोक रही है, गहरा अविश्वास, जिसे खत्म करना आसान नहीं दिख रहा.

‘भरोसा’ ही सबसे बड़ी चुनौती क्यों बना?

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से बना अविश्वास किसी भी समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट है. दोनों देश बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन एक-दूसरे की नीयत पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं. यही वजह है कि हर बातचीत के बाद भी ठोस नतीजा सामने नहीं आ रहा.

युद्धविराम से स्थायी समझौते तक का मुश्किल सफर

हाल ही में हुई लंबी वार्ताओं के बावजूद कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका. हालांकि, दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने के संकेत दे रहे हैं, जो एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन असली चुनौती यही है कि अस्थायी युद्धविराम को स्थायी शांति में कैसे बदला जाए और इसमें समय लगना तय माना जा रहा है.

परमाणु कार्यक्रम: असली विवाद की जड़

इस पूरे गतिरोध के केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है. अमेरिका चाहता है कि ईरान लंबे समय तक यूरेनियम संवर्धन रोके, जबकि ईरान कम अवधि के लिए तैयार है. साथ ही, निगरानी और भरोसे के तंत्र को लेकर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद हैं, जिससे बातचीत और जटिल हो गई है.

पाकिस्तान बना नई कूटनीति का मंच

इस बीच पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है, जहां दोनों देशों के बीच सीधे संवाद हो रहे हैं. यह एक नया एंगल है, जो दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में नए देश भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. अगर यह प्रयास सफल होता है, तो पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है.
 
बढ़ता दबाव और उसके खतरे

वार्ता ठप होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए समुद्री गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के पास. यह कदम रणनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि यहीं से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है,  लेकिन इसका खतरा यह भी है कि तनाव बढ़ सकता है और वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है.
 
यह सिर्फ दो देशों की राजनीति नहीं है. अगर हालात बिगड़ते हैं, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी. भारत जैसे देशों में इसका असर सीधे पेट्रोल-डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ेगा.

 उम्मीद भी, खतरा भी

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, जो उम्मीद की किरण है.लेकिन जब तक भरोसे की कमी दूर नहीं होती, तब तक कोई भी समझौता अधूरा रहेगा. आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक नए संकट की ओर.

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