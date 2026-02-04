Trump ने Xi से फोन पर की 'बहुत लंबी' बात, क्या चौंका पाएंगे US-China वार्ता के परिणाम?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ लंबी और पूरी बातचीत की, जिसमें ट्रेड, मिलिट्री मुद्दे, ताइवान, यूक्रेन युद्ध, ईरान और कई दूसरे विषयों पर बात हुई. ट्रंप ने अप्रैल में चीन जाने की योजना की भी पुष्टि की.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक 'लंबी और पूरी बातचीत' की, जिसमें उन्होंने कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें चीन की उनकी आने वाली यात्रा भी शामिल थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

फोन कॉल से उत्साहित ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि, 'मैंने अभी-अभी चीन के राष्ट्रपति शी के साथ एक बेहतरीन टेलीफोन बातचीत पूरी की है. यह एक लंबी और पूरी बातचीत थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें व्यापार, सेना, अप्रैल में चीन की मेरी यात्रा (जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं!) शामिल हैं.'

दोनों नेताओं ने ताइवान, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और ईरान के साथ मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की.

ट्रंप के अनुसार, चीन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से तेल और गैस खरीदने के बारे पर भी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई और वे 'सभी बहुत सकारात्मक थे!'

अमेरिका-चीन संबंधों पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'चीन के साथ संबंध, और राष्ट्रपति शी के साथ मेरे पर्सनल संबंध बहुत अच्छे हैं, और हम दोनों जानते हैं कि इसे ऐसा ही बनाए रखना कितना ज़रूरी है. मेरा मानना ​​है कि राष्ट्रपति शी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ मेरे राष्ट्रपति पद के अगले तीन सालों में कई पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे!'

ध्यान रहे कि यह कॉल भारत और अमेरिका द्वारा एक ट्रेड डील की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय सामानों पर टैरिफ में 18 प्रतिशत की कमी की घोषणा की थी.