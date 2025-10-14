Time Magazine ने दिखाए कम बाल तो नाराज हुए Trump, पत्रिका को लेकर Truth पर कह दी इतनी बड़ी बात...

IND vs PAK: भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया 'हाई फाइव', हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर लगा विराम!
Rashifal 15 October 2025: कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
WHO की रिपोर्ट: दुनिया का हर 3 में से 1 आदमी मस्तिष्क विकार से ग्रस्त, साल में 11 मिलियन लोग गंवा बैठते हैं जान
'रणजी खेल सकता हूं, तो वनडे क्यों नहीं?' ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने न जाने पर भड़के Mohammed Shami
राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा, AC बस में लगी भीषण आग, 10-12 लोगों के मरने की आशंका
'टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए अच्छी पिचों पर खेलना जरूरी', दिल्ली की पिच को लेकर गौतम गंभीर ने दिया बयान
Time Magazine ने दिखाए कम बाल तो नाराज हुए Trump, पत्रिका को लेकर Truth पर कह दी इतनी बड़ी बात...
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की आबोहवा बिगड़ी, GRAP-1 के तहत पाबंदियां लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी रोक
Bihar Election 2025: 'HAM' ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बाराचट्टी से ज्योति देवी को बनाया प्रत्याशी; यहां देखें पूरी सूची
राजीव शुक्ला ने विराट कोहली-रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर दिए सभी सवालों के जवाब, जानें क्या बोले BCCI उपाध्यक्ष
दुनिया
टाइम पत्रिका ने जैसी तस्वीर छापी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आहत हो गए हैं. मामले के तहत ट्रुथ सोशल पर अपना पक्ष रखते हुए ट्रंप ने कहा कि टाइम पत्रिका ने अपनी कवर तस्वीर के साथ उनके साथ अन्याय किया है और इसे 'बेहद खराब तस्वीर' और 'अब तक की सबसे खराब तस्वीर' कहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को टाइम पत्रिका पर अपनी एक अनाकर्षक तस्वीर छापने के लिए निशाना साधा. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि टाइम पत्रिका के कवर पेज पर उनके बाल 'गायब' थे और 'मेरे सिर के ऊपर कुछ तैर रहा था जो तैरते हुए मुकुट जैसा दिख रहा था, लेकिन बेहद छोटा था.'
मामले के तहत ट्रुथ सोशल पर अपना पक्ष रखते हुए ट्रंप ने कहा कि हालांकि साथ वाली खबर 'अपेक्षाकृत अच्छी' थी, लेकिन उन्होंने कहा कि टाइम पत्रिका ने अपनी कवर तस्वीर के साथ उनके साथ अन्याय किया है और इसे 'बेहद खराब तस्वीर' और 'अब तक की सबसे खराब तस्वीर' कहा है.
टाइम पत्रिका के कवर पेज पर 'हिज़ ट्रायम्फ' शीर्षक से छपी यह तस्वीर, गाजा में युद्धविराम और इज़राइल तथा फ़िलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच एक बड़े बंधक-कैदी आदान-प्रदान की मध्यस्थता का श्रेय ट्रंप को दिए जाने के साथ मेल खाती है.
अधिकारियों ने बताया कि इस समझौते के तहत, सोमवार को 20 इज़राइली बंधकों को रिहा किया गया, जबकि इज़राइल ने लगभग 2,000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया और लगभग 360 फ़िलिस्तीनियों के अवशेष सौंपे.
ट्रंप ने कहा, 'टाइम पत्रिका ने मेरे बारे में अपेक्षाकृत अच्छी कहानी लिखी, लेकिन यह तस्वीर अब तक की सबसे खराब तस्वीर हो सकती है.
उन्होंने मेरे बाल 'गायब' कर दिए, और फिर मेरे सिर के ऊपर कुछ तैर रहा था जो तैरते हुए मुकुट जैसा दिख रहा था, लेकिन बहुत छोटा था. वाकई अजीब! मुझे नीचे से तस्वीरें लेना कभी पसंद नहीं था, लेकिन यह एक बहुत ही खराब तस्वीर है, और इसकी आलोचना होनी चाहिए. वे क्या कर रहे हैं, और क्यों?'
ध्यान रहे कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने टाइम पत्रिका पर हमला बोला है. फ़रवरी में ट्रंप ने तब पत्रिका का मज़ाक उड़ाया था जब उसने टेक दिग्गज एलन मस्क, जो सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख थे, की ओवल ऑफिस के रेज़ोल्यूट डेस्क पर बैठे हुए एक तस्वीर प्रकाशित की थी.
'क्या टाइम पत्रिका अभी भी चलन में है? मुझे तो पता ही नहीं था,' ट्रंप ने मज़ाक में कहा था - हालांकि उन्होंने मस्क के काम की सराहना की थी.