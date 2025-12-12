5 महाशक्तियों को एक मंच पर लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जानें क्या है अमेरिका की नई मंशा?

खबर है कि US, यूरोप को छोड़कर, अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान का एक नया 'C5' सुपरक्लब बनाने पर विचार कर रहा है. इससे बहस छिड़ गई है और एक्सपर्ट्स इसे ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में एक बड़ा, 'ट्रम्पियन' बदलाव बता रहे हैं.

खबर है कि यूएस भारत समेत पांच देशों का एक नया सुपरक्लब बनाने की प्लानिंग कर रहा है. इस पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन डिफेंस वन द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी पर यकीन किया जाए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 'C5' या 'कोर फाइव' के आइडिया पर विचार कर रहा है. ध्यान रहे यह अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान का एक नया एलीट ग्रुप है. अगर यह नया ग्रुप फॉर्मल हो जाता है, तो इसमें यूरोप के दबदबे वाले मौजूदा G7 और दूसरे पारंपरिक डेमोक्रेसी और वेल्थ बेस्ड ग्रुप शामिल नहीं होंगे.

अमेरिकन आउटलेट पोलिटिको ने बताया कि नए हार्ड-पावर ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस द्वारा जारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के एक लंबे, अनपब्लिश्ड वर्जन से आया है. हालांकि पोलिटिको इस एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट के होने को इंडिपेंडेंटली वेरिफाई नहीं कर सका, लेकिन डिफेंस वन ने पहले ही इसकी रिपोर्ट कर दी थी.

रिपोर्ट में कहा गया है, 'स्ट्रेटेजी में 'कोर फाइव' या C5 का प्रस्ताव है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, रूस, इंडिया और जापान शामिल हैं, ये कई देश हैं जिनकी आबादी 100 मिलियन से ज़्यादा है. यह G7 की तरह, खास टॉपिक पर समिट में रेगुलर मिलेंगे.

प्रस्तावित C5 एजेंडा में पहला, 'मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी, खासकर इज़राइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को नॉर्मल बनाना है.' पोलिटिको के अनुसार, व्हाइट हाउस ने ऐसे किसी डॉक्यूमेंट के होने से इनकार किया है, और प्रेस सेक्रेटरी हन्ना केली ने ज़ोर देकर कहा है कि 33 पेज के ऑफिशियल प्लान का 'कोई दूसरा, प्राइवेट या सीक्रेट वर्शन' मौजूद नहीं है.

फिर भी, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आइडिया में एक खास 'ट्रंपियन' टोन है, और उनका तर्क है कि C5 बनाना मौजूदा व्हाइट हाउस के अप्रोच से मैच करेगा.

टोर्रे टॉसिग, जिन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान US नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोपियन अफेयर्स के डायरेक्टर के तौर पर काम किया था, ने पब्लिकेशन से बात करते हुए कहा, 'यह इस बात से मैच करता है कि हम कैसे मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया को देखते हैं, जो नॉन-आइडियोलॉजिकल है, मजबूत प्लेयर्स के लिए सिंपैथी के ज़रिए, और दूसरी बड़ी ताकतों के साथ कोऑपरेट करने की टेंडेंसी के ज़रिए, जो अपने एरिया में असर बनाए रखती हैं.'

उन्होंने बताया कि यूरोप प्रपोज़्ड C5 में खास तौर पर गायब है, जिससे यूरोपियन्स को यह मानने की संभावना है कि एडमिनिस्ट्रेशन रूस को यूरोप में अपने असर वाले एरिया के साथ एक बड़ी पावर के तौर पर देखता है.

माइकल सोबोलिक, जिन्होंने ट्रंप के पहले टर्म के दौरान रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज़ के असिस्टेंट के तौर पर काम किया था, ने कहा कि C5 बनाना ट्रंप की पहले की चीन स्ट्रैटेजी से एक बदलाव होगा. उन्होंने कहा, 'पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी ताकतों के बीच मुकाबले के कॉन्सेप्ट को माना था, और इसी तरह हमने चीन के साथ रिश्ते बनाए और उन पर चर्चा की... यह उससे बहुत अलग है.'