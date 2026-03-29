US ‘नो किंग्स’ आंदोलन बना जनलहर? ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में आज हो सकता है सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन

अमेरिका में एक बार फिर सड़कों पर जनता का गुस्सा दिखने जा रहा है. ‘नो किंग्स’ बैनर के तहत देशभर में हजारों प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है.

Possibility of a rebellion against Trump in the US. Photo Credit: AI

अमेरिका में एक बार फिर सड़कों पर जनता का गुस्सा दिखने जा रहा है. ‘नो किंग्स’ बैनर के तहत देशभर में हजारों प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है.

क्या है ‘नो किंग्स’ आंदोलन और क्यों बढ़ रहा है समर्थन?

‘नो किंग्स’ आंदोलन हाल के महीनों में Donald Trump के विरोध का एक बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है. यह इस अभियान का तीसरा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है, जिसका उद्देश्य सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना है. आयोजकों का दावा है कि इस बार 50 राज्यों में 3,300 से अधिक कार्यक्रम हो सकते हैं, जो इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े घरेलू विरोध प्रदर्शनों में शामिल कर सकता है.

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किन शहरों में सबसे ज्यादा असर?

इस आंदोलन का मुख्य केंद्र मिनियापोलिस-सेंट पॉल (मिनेसोटा) को माना जा रहा है, जहां हाल में संघीय कार्रवाई के दौरान दो नागरिकों, रेनी गुड और एलेक्स प्रीटी की मौत के बाद गुस्सा भड़का. इसके अलावा वाशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों में भी बड़े पैमाने पर रैलियों और मार्च की तैयारी है. पिछले प्रदर्शनों के आंकड़े देखें तो अक्टूबर में केवल वाशिंगटन में ही 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे, जबकि शिकागो और न्यूयॉर्क में भी लाखों की भीड़ देखी गई थी.

बड़े नेता और सेलिब्रिटी भी होंगे शामिल

इस बार की रैलियों में कई बड़े नाम शामिल होने जा रहे हैं. Bernie Sanders, टिम वाल्ज़, पेगी फ्लैनगन और इल्हान उमर जैसे नेता मंच साझा करेंगे. वहीं, Bruce Springsteen और Joan Baez जैसे कलाकार भी प्रदर्शन में प्रस्तुति देंगे, जिससे इस आंदोलन को और व्यापक समर्थन मिल रहा है.

किन मुद्दों पर है लोगों का गुस्सा?

आंदोलन के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं,

आक्रामक आव्रजन नीतियां

संघीय एजेंसियों की कार्रवाई

विरोध प्रदर्शनों को दबाने के आरोप

हालिया अंतरराष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई

आलोचकों का कहना है कि ये फैसले सिर्फ राजनीतिक समूहों को नहीं, बल्कि आम परिवारों और मध्यम वर्ग को भी प्रभावित कर रहे हैं. साथ ही, हालिया सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट भी इस असंतोष को दर्शाती है.

पहले के प्रदर्शनों से क्या संकेत मिलते हैं?

‘नो किंग्स’ आंदोलन की शुरुआत से ही इसमें भारी भागीदारी देखी गई है. जून 2025 में लगभग 50 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे और अक्टूबर 2025 में यह संख्या बढ़कर करीब 70 लाख तक पहुंच गई. इन आंकड़ों से साफ है कि यह आंदोलन धीरे-धीरे एक बड़े जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है.

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आम लोगों और दुनिया पर क्या असर?

विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन न केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करेंगे, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है. राजनीतिक अस्थिरता का असर निवेश, व्यापार और नीतिगत फैसलों पर भी पड़ता है, जिसका प्रभाव दूसरे देशों तक जाता है.

‘नो किंग्स’ आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में उभर रहा है. अगर अनुमान सही साबित होते हैं, तो यह दिन अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम मोड़ बन सकता है, जहां जनता अपनी आवाज को सबसे बड़े स्तर पर दर्ज कराएगी.

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