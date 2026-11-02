11.21 अरब डॉलर का खर्च, टेक्सास में सबसे 'महंगा मुकाबला', मिडटर्म चुनाव में मस्क ने खोली तिजोरी...मैदान में हैं कितने भारतीय?

मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है. सीनेट की 10 सीटों पर कांटे की टक्कर है. अगर विपक्ष जीता तो ट्रंप सरकार के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा.

डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट में बहुमत हासिल कर लेती है तो ट्रंप के लिए नए कानून बनाना, बजट पास कराना और सरकारी नियुक्तियां करना काफी मुश्किल हो जाएगा, (Photo, IANS)

अमेरिका में 3 नवंबर को मिडटर्म चुनाव होने जा रहे हैं. इन चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर चार साल में होता है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यकाल के ठीक दो साल पूरे होने पर मिडटर्म चुनाव करवाए जाते हैं. इस चुनाव से राष्ट्रपति की कुर्सी तो नहीं बदलती, लेकिन संसद पर किस दल की पकड़ होगी इसका फैसला जनता के वोटों से तय होता है.

अमेरिकी संसद के दो सदन होते हैं. पहला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निचला सदन) कहलाता है, जिसमें 435 सीटें होती है. इन सभी सीटों पर हर दो साल में मतदान होता है. दूसरा सदन सीनेट (ऊपरी सदन) कहलाता है, जिसमें कुल 100 सीटें होती हैं और हर अमेरिकी राज्य से दो सीनेटर आते हैं. सीनेटर का कार्यकाल 6 साल का होता है. हर दो साल में सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों पर चुनाव होता है.

कितने सीटों पर हो रहा मिडटर्म चुनाव?

3 नवंबर 2026 के मिडटर्म चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों पर मतदान होगा. इन 35 सीटों में 33 नियमित चुनाव और दो विशेष चुनाव शामिल है. इसके साथ ही 36 राज्यों में गवर्नर, 46 राज्यों में विधानसभाओं और कई स्थानीय पदों के लिए लोग मतदान करेंगे.

चुनाव प्रचार में कुल कितना खर्च?

एडवरटाइजिंग इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म AdImpact के 26 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार, 2026 के मिडटर्म चुनाव में विज्ञापनों और उनकी बुकिंग पर 11.21 अरब डॉलर (करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए) खर्च होने का अनुमान बताया गया है.

इस आंकड़े को समझने के लिए 2024 के राष्ट्रपति चुनाव पर नजर डालना जरूरी है. 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के वक्त कुल विज्ञापन खर्च लगभग 3.2 अरब डॉलर यानी करीब 30,323 करोड़ रुपए रहा था. इसका मतलब यह हुआ कि 2026 के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में विज्ञापनों पर करीब 3.5 गुना ज्यादा राशि झोंक दी गई है. यह हिसाब सिर्फ विज्ञापनों का है, पूरे चुनाव का कुल खर्च इससे भी कहीं ज्यादा बैठता है.

एलन मस्क ने चुनाव में कितना पैसा खर्च किया?

अमेरिकी फेडरल इलेक्शन कमीशन (FEC) के 29 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति में भारी भरकम रकम लगा दी है. मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी और उससे जुड़े राजनीतिक संगठनों को कम से कम 445.77 मिलियन डॉलर (लगभग 446 मिलियन डॉलर) का चंदा दिया है.

इतनी बड़ी रकम के साथ एलन मस्क रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े फाइनेंशियल मददगार बन गए हैं. इसके साथ ही वे अमेरिकी इतिहास में किसी एक चुनाव में सबसे ज्यादा चंदा देने वाले अकेले व्यक्ति बन चुके हैं. यह चंदा इतना बड़ा है कि इससे आधा दर्जन स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं या हजारों टेस्ला साइबरट्रक खरीदे जा सकते हैं. यह खर्च जॉर्ज सोरोस और माइकल ब्लूमबर्ग जैसे दिग्गज अमेरिकी दानदाताओं के खर्च से भी कहीं ज्यादा बड़ा है.

सीनेट की किन सीटों पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए?

AdImpact और चुनावी खर्च के आंकड़ों के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि संसद के ऊपरी सदन की केवल 3 सीटों पर 1.302 अरब डॉलर से ज्यादा रकम खर्च हुई, जो भारतीय रुपयों में लगभग 12,338 करोड़ बैठती है. ये तीन सीटें टेक्सास, ओहायो और मिशिगन की हैं.

टेक्सास: यहां सीनेट मुकाबले पर कुल 573 मिलियन डॉलर यानी करीब 5,430 करोड़ रुपए खर्च हुए.

यहां सीनेट मुकाबले पर कुल 573 मिलियन डॉलर यानी करीब 5,430 करोड़ रुपए खर्च हुए. ओहायो: यहां सीनेट की सीट पर 435 मिलियन डॉलर से अधिक (और विज्ञापनों पर 514.3 मिलियन डॉलर यानी करीब 4,874 करोड़ रुपए) खर्च किए गए.

यहां सीनेट की सीट पर 435 मिलियन डॉलर से अधिक (और विज्ञापनों पर 514.3 मिलियन डॉलर यानी करीब 4,874 करोड़ रुपए) खर्च किए गए. मिशिगन: यहां सीनेट के चुनाव पर करीब 333 मिलियन डॉलर खर्च हुए.

अमेरिकी चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही चुनाव में दो गैर-राष्ट्रपति सीटों (टेक्सास और ओहायो) पर 500 मिलियन डॉलर से अधिक रकम खर्च हुई है. इससे पहले 2024 में ओहायो सीट पर 542.7 मिलियन डॉलर (करीब 5,144 करोड़ रुपए) खर्च हुए थे, और अब टेक्सास इस आंकड़े को पार कर सबसे महंगी सीट बन गई है.

टेक्सास सीट पर किसने कितना दिया?

टेक्सास में रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जेम्स टालारिको के बीच आमने-सामने की जंग है. यहां प्राइमरी चुनाव में करीब 1,570 करोड़ रुपए (165.7 मिलियन डॉलर) और आम चुनाव के विज्ञापनों पर लगभग 3,861 करोड़ रुपए (407.5 मिलियन डॉलर) लगे. इस सीट पर रिपब्लिकन पक्ष ने डेमोक्रेट्स से 1,333 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए.

इस पूरे चुनाव में देश के सबसे बड़े रईसों ने तिजोरी खोल दी है. आंकड़ों के मुताबिक:

सीनेट की कौन-सी सीटों पर आर-पार की जंग?

सीनेट में फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीटें हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 45 सीटें हैं, जबकि 2 निर्दलीय सांसद भी डेमोक्रेट्स का साथ दे रहे हैं. सीनेट में किसी दल को फैसले लेने के लिए 51 सीटों के बहुमत की जरूरत होती है. इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेट्स को सीनेट पर कब्जा जमाने के लिए कम से कम 4 सीटों का फायदा चाहिए.

जिन 10 राज्यों की सीनेट सीटों पर कांटे की टक्कर है, उनमें से 7 सीटें फिलहाल रिपब्लिकन के पास हैं और 3 सीटें डेमोक्रेट्स के पास हैं:

अलास्का: रिपब्लिकन सीनेटर डैन सुलिवन के सामने डेमोक्रेट मैरी पेल्टोला चुनौती पेश कर रही हैं. यहां रैंक्ड चॉइस वोटिंग प्रणाली लागू है. 2024 में ट्रंप ने यह राज्य 13% वोटों से जीता था, लेकिन सर्वे में पेल्टोला को मामूली बढ़त दिखाई गई.

आयोवा और कंसास: आयोवा में सांसद जोनी अर्न्स्ट के चुनाव न लड़ने से सीट खाली हुई, जहां रिपब्लिकन एश्ले हिंसन और डेमोक्रेट जोश ट्यूरेक में टक्कर है. कंसास में 1932 के बाद कोई डेमोक्रेट नहीं जीता, लेकिन इस बार रिपब्लिकन रोजर मार्शल के सामने डेमोक्रेट एडम हैमिल्टन मजबूती से टिके हैं. यहां खेती की बढ़ती लागत, ट्रंप के टैरिफ और ईरान युद्ध पर गुस्सा बड़ा मुद्दा है.

मेन और नॉर्थ कैरोलिना: मेन में रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स का मुकाबला डेमोक्रेट ट्रॉय जैक्सन से है. नॉर्थ कैरोलिना में पूर्व गवर्नर रॉय कूपर (डेमोक्रेट) के सामने रिपब्लिकन माइकल व्हाटली हैं, जहां सर्वे में कूपर को दोहरे अंकों की बढ़त मिली है.

ओहायो और टेक्सास: ओहायो में डेमोक्रेट शेरोड ब्राउन का सामना रिपब्लिकन जॉन हस्टेड से है. टेक्सास में 1994 के बाद कोई डेमोक्रेट मिडटर्म नहीं जीता, फिर भी इस बार डेमोक्रेट जेम्स टालारिको और रिपब्लिकन केन पैक्सटन के बीच कांटे की टक्कर आंकी गई है.

जॉर्जिया, मिशिगन और न्यू हैम्पशायर: जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक सीनेटर जॉन ओसॉफ के सामने रिपब्लिकन माइक कॉलिन्स हैं. मिशिगन में डेमोक्रेट अब्दुल अल-सईद का मुकाबला रिपब्लिकन माइक रोजर्स से है. न्यू हैम्पशायर में डेमोक्रेट क्रिस पैपास के सामने पूर्व सीनेटर जॉन सुनुनू खड़े हैं. सर्वे में इन तीनों सीटों पर डेमोक्रेट्स को बढ़त दिख रही है.

ट्रंप की पार्टी पिछड़ी तो कामकाज पर क्या असर होगा?

अमेरिका में राष्ट्रपति शासन चलाते हैं, लेकिन वे संसद की मर्जी के बिना बड़े फैसले जमीन पर नहीं उतार सकते. सीनेट के पास बहुत खास ताकतें होती हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजों, संघीय अधिकारियों और बड़े सरकारी पदों पर होने वाली नियुक्तियों को मंजूरी देने या रोकने का अधिकार सीनेट संभालती है. दुनिया भर के देशों के साथ होने वाली अंतरराष्ट्रीय संधियों पर मुहर लगाने का काम भी सीनेट करती है. इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलने की स्थिति में सीनेट ही अदालत की तरह सुनवाई करती है.

यदि डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट पर पकड़ बना लेती है तो राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भेजे गए बड़े अफसरों और जजों के नाम अटक जाएंगे. बजट और नए कानूनों पर हर कदम पर सरकार को विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा. सीनेट की कमेटियां सरकार के फैसलों की जांच शुरू कर सकती हैं. हालांकि इससे राष्ट्रपति ट्रंप की कुर्सी नहीं जाएगी, लेकिन संसद में विपक्ष का दबदबा होने से सरकार की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी

भारतीय मूल के कितने लोग मैदान में?

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार 57 भारतीय मूल के नेता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं. इनमें से 1 सीनेट, 11 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, 3 राज्य स्तरीय पदों, 36 राज्य विधानसभाओं और 6 स्थानीय निकायों के लिए लड़ रहे हैं.

ट्रंप समर्थक और रिपब्लिकन चेहरे:

विवेक रामास्वामी: ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला डेमोक्रेट एमी एक्टन से है. वे सरकारी खर्च घटाने और नियमों में बदलाव के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं.

ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला डेमोक्रेट एमी एक्टन से है. वे सरकारी खर्च घटाने और नियमों में बदलाव के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं. सरिता कोमातिरेड्डी: न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल सीट के लिए मौजूदा अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स को टक्कर दे रही हैं.

न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल सीट के लिए मौजूदा अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स को टक्कर दे रही हैं. रितेश टंडन: कैलिफोर्निया की 17वीं कांग्रेस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

कैलिफोर्निया की 17वीं कांग्रेस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. निरव शेठ: वॉशिंगटन की 7वीं कांग्रेस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं.

ट्रंप विरोधी और डेमोक्रेटिक चेहरे:

रो खन्ना: कैलिफोर्निया की 17वीं सीट से सांसद हैं और ट्रंप की नीतियों के कड़े आलोचक माने जाते हैं.

कैलिफोर्निया की 17वीं सीट से सांसद हैं और ट्रंप की नीतियों के कड़े आलोचक माने जाते हैं. प्रमिला जयपाल: वॉशिंगटन की 7वीं सीट से सांसद हैं और ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों का खुलकर विरोध करती रही हैं.

वॉशिंगटन की 7वीं सीट से सांसद हैं और ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों का खुलकर विरोध करती रही हैं. अमी बेरा: कैलिफोर्निया की तीसरी सीट से रॉब टकर के खिलाफ मैदान में हैं.

कैलिफोर्निया की तीसरी सीट से रॉब टकर के खिलाफ मैदान में हैं. सुहास सुब्रमण्यम: वर्जीनिया की 10वीं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

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