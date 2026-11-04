1946 से 2026 तक... अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में सिर्फ दो राष्ट्रपतियों ने तोड़ा ट्रेंड, 21 में से 19 बार रूलिंग पार्टी को मिली पेनल्टी! 

डेमोक्रेट्स को सबसे ज्यादा नुकसान 2010 के मिडटर्म में हुआ, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे. उस चुनाव में डेमोक्रेट्स को हाउस की 64 सीटें का नुकसान हुआ और रिपब्लिकन ने चैंबर पर कंट्रोल कर लिया.

बिल क्लिंटन के डेमोक्रेट्स ने 1998 में जीता मिडटर्म चुनाव

जॉर्ज डब्ल्यू बुश के रिपब्लिकन ने 2002 मिडटर्म में बढ़ाईं सीटें

21 में से 14 मिडटर्म चुनावों में रूलिंग पार्टी ने सीनेट की सीटें गंवाईं

अमेरिका में 4 नवंबर को आए मिडटर्म चुनाव के नतीजों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी हार गई. डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया है. ट्रंप ने भी इन नतीजों को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि वह डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे. ऐसा पहली बार नहीं है कि यूएस की रूलिंग पार्टी को मिडटर्म इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा. 1946 से लेकर 2026 तक, बीते 80 सालों में हुए 21 मिडटर्म में सिर्फ दो ही राष्ट्रपति कांग्रेस पर कंट्रोल बरकरार रख पाए.

अमेरिका में जो पार्टी व्हाइट हाउस में रहती है, मिडटर्म चुनाव के बाद उसका कंट्रोल हाउस पर से हट जाता है. 1998 के मिडटर्म चुनाव में बिल क्लिंटन के डेमोक्रेट्स और 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के रिपब्लिकन ने इस ट्रेंड को तोड़ा था.

पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे 'प्रेसिडेंशियल पेनल्टी' या 'मिडटर्म पेनल्टी' कहते हैं. रूलिंग पार्टी अकसर सीटें हार जाती है क्योंकि उसके पास पावर होती है और वोटर व्हाइट हाउस पर कंट्रोल रखने के लिए मिडटर्म में वोटिंग करते हैं.

1946 से डेमोक्रेट्स की मिडटर्म चुनावों में बड़ी हार

'द अमेरिकन प्रेसिडेंसी प्रोजेक्ट' के आंकड़ों के मुताबिक, 1946 के बाद से डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों को सबसे बड़ी मिडटर्म चुनाव हार का सामना करना पड़ा. डेमोक्रेटिक पार्टी ने औसतन 29 सीटें इन चुनावों में खोईं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का एवरेज लॉस 23 सीटों का है.

मिडटर्म चुनाव: हाउस ऑफ रिप्रेंटेटिव्स में किसे-कितनी सीटें मिलीं? प्रेसिडेंट पार्टी साल सीटें (+/-) ट्रूमैन डेमोक्रेटिक 1946 -56 ट्रूमैन डेमोक्रेटिक 1950 -28 आइजनहावर रिपब्लिकन 1954 -18 आइजनहावर रिपब्लिकन 1958 -50 कैनेडी डेमोक्रेटिक 1962 -6 जॉनसन डेमोक्रेटिक 1966 -47 निक्सन रिपब्लिकन 1970 -12 जेराल्ड फोर्ड रिपब्लिकन 1974 -48 जिमी कार्टर डेमोक्रेटिक 1978 -14 रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन 1982 -26 रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन 1986 -4 जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन 1990 -8 बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक 1994 -54 बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक 1998 +4 जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन 2002 +8 जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन 2006 -30 बराक ओबामा डेमोक्रेटिक 2010 -64 बराक ओबामा डेमोक्रेटिक 2014 -13 डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन 2018 -42 जो बाइडेन डेमोक्रेटिक 2022 -9 डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन 2026 काउंटिंग जारी

ओबामा को 2010 मिडटर्म में 64 सीटों का हुआ नुकसान

डेमोक्रेट्स को सबसे ज्यादा नुकसान 2010 के मिडटर्म में हुआ, जब बराक ओबामा पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रेसिडेंट बने. उस चुनाव में डेमोक्रेट्स को हाउस की 64 सीटें का नुकसान हुआ और रिपब्लिकन ने चैंबर पर कंट्रोल कर लिया. ट्रुमैन के अंडर डेमोक्रेट्स ने 1946 में 56 सीटें खोईं और क्लिंटन के अंडर 1994 में 54 सीटों का नुकसान हुआ.

मिडटर्म में रिपब्लिकन की बड़ी हार कब हुई?

रिपब्लिकन पार्टी की सबसे बुरी हार आइजनहावर के समय हुई, जब पार्टी 1958 में 50 सीटें हार गई. गेराल्ड फोर्ड के प्रेसिडेंशियल टर्म में 1974 में रिपब्लिकन 48 सीटें हारे. यहां तक कि 2018 में ट्रंप के पहले मिडटर्म में 42 सीटों पर हार हुई थी और हाउस का कंट्रोल रिपब्लिकन के हाथ से चला गया.

अमेरिका की राजनीति में एक और ट्रेंड देखा गया है. जिस रूलिंग पार्टी की मिडटर्म चुनाव में बड़ी हार होती है, उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत गंवाना पड़ता है. 1946 के बाद हुए मिडटर्म चुनाव में 7 बार ऐसा हो चुका है. हालांकि 2026 के मिडटर्म रिजल्ट इसमें शामिल नहीं हैं.

सीनेट में 21 मिडटर्म में 14 को मिली हार

1946 से अब तक प्रेसिडेंट्स की पार्टी ने 21 में से 14 मिडटर्म चुनाव में सीनेट की सीटें गंवाई हैं. सीनेट में हर दो साल में एक तिहाई सीटों पर चुनाव होता है क्योंकि सीनेटर छह साल का अपना टर्म पूरा करते हैं.

रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर को सीनेट में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. 1958 में उन्हें 13 सीटें गंवानी पड़ीं. ट्रूमैन के डेमोक्रेट्स को 1946 में 12 और ओबामा ने 2014 में 9 सीटें गंवाई थीं. 2026 के मिडटर्म के अभी पूरे आंकड़े नहीं आए हैं तो उन्हें इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है.

हाउस में हारे, लेकिन सीनेट में बनाई बढ़त

अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन में ऐसा भी देखा गया है कि रूलिंग पार्टी हाउस में तो सीटें हार गई, लेकिन सीनेट में उसे फायदा हुआ.

-1982 में रोनाल्ड रीगन के रिपब्लिकन ने हाउस की 26 सीटें खोईं, लेकिन सीनेट की एक सीट का फायदा हुआ

-2018 में ट्रंप हाउस तो हार गए, लेकिन सीनेट में एक और सीट बढ़ी

-2022 में बाइडेन हाउस हारे, लेकिन सीनेट में एक सीट जीती

हाउस या सीनेट हारने से क्या होता है?

-चैंबर्स का कंट्रोल तय करता है कि एजेंडा कौन तय करेगा

-किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास मंजूरी या वीटो के लिए पहुंचने से पहले दोनों चैंबर्स से पास होना चाहिए

-चैंबर में विपक्ष की मेजॉरिटी प्रेसिडेंट की विदेश नीति पर भी वीटो लगा सकती है.

-हाउस में बहुमत मिलने पर विपक्षी पार्टी कोई भी जांच या प्रेसिडेंट पर महाभियोग चला सकती है.

-सीनेट में बहुमत राष्ट्रपति के नॉमिनी को खारिज कर सकता है, जिसमें फेडरल जज भी शामिल हैं.

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