Donald Trump की 15 शर्तें माने ईरान तो 1 महीने का युद्ध विराम! क्या हैं ये शर्तें?

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दुनिया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं. तेल की बढ़ती कीमत के बीच अब उन्होंने 1 महीने के सीज़फायर का प्रस्ताव ईरान को भेजा है. इस सीज़फायर के लिए अमेरिका ने 15 शर्तें रखी हैं.
अमेरिका-ईरान युद्ध में सीज़फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 15 शर्तें रखी हैं. उनका कहना है कि अगर ईरान उनकी ये 15 शर्तें मान लेगा तो एक महीने का सीज़फायर दोनों देशों के बीच लागू हो जाएगा. ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता करना चाहता है. ट्रंप की शर्तों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर रोक लगाने जैसी बातें लिखी गई हैं.
- ईरान अपने तीन प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स को बंद करे.
- ईरान यूरेनियम संवर्धन पर पूरी तरह रोक लगाए.
- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला जाए
- अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे प्रॉक्सी समूहों को ईरान मदद करना बंद करे.
- ईरान अपना सारा न्यूक्लियर सामान इंटरनेशनल अटॉमिक एनर्जी एजेंसी(IAEA) को दे.
- IAEA को ईरान में चल रहे हर न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी दी जाए.
- ट्रंप ने कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा सकती है. इसमें मिसाइलों की संख्या और मारक क्षमता की सीमा तय की जाने की बात लिखी है.
- एक शर्त ये भी लगाई गई है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत को केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखेगा.
- अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से प्रतिबंध हटाने के बारे में सोचा जा सकता है. अमेरिका न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में बिजली बनाने के लिए मदद के लिए तैयार है.
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमले किये. ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इज़रायल, कतर, साउदी अरब, बहरीन आदि देशों पर हमले किए. इन देशों की ऑयल और गैस साइट्स पर हमले किए, जिससे तेल और नैचुरल गैस के प्रोडक्शन में गिरावट आई. इसके साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी दुनिया तक तेल पहुंचाने का एक प्रमुख रास्ता है.
होर्मुज स्ट्रेट के बंद होते ही तेल सप्लाई पर बुरा असर पड़ा, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा. कीमतों को काबू में लाने के लिए ट्रंप ने रूस पर लगाए प्रतिबंधों में ढील दी. इसके बाद ट्रंप ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दी.
ट्रंप को लगा था कि ईरान की सीनियर लीडरशिप के खत्म होते ही ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ईरान ने ऐसे हालात बना दिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई. पहले ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका 5 दिन तक ईरान पर किसी भी तरह का हमला नहीं करेगा. इसके बाद ट्रंप ने ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीबाफ का नाम उछाला कि वो ईरान में उनके संभावित सहयोगी हैं, इस दावे को गलीबाफ ने खारिज कर दिया. अब ट्रंप ने 1 महीने के सीज़ फायर का प्रस्ताव रखा है.
IANS Input