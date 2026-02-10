FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

दुनिया

खामेनेई ने पहली बार तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा, Iran के अलावा दुनिया भर में मिले चर्चा को पंख

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कथित तौर पर 37 साल पुरानी अपनी परंपरा तोड़ दी है. खमेनेई 8 फरवरी को एयर फ़ोर्स कमांडरों के साथ होने वाली सालाना मीटिंग में शामिल नहीं हुए. खमेनेई के इस फैसले के बाद तमाम तरह की चर्चाओं को पंख मिल गए हैं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 10, 2026, 12:18 AM IST

खामेनेई ने पहली बार तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा, Iran के अलावा दुनिया भर में मिले चर्चा को पंख

Iran Supreme Leader (Ayatollah Ali Khamenei)

इस बात में कोई शक नहीं कि खाड़ी में अमेरिका की बढ़ती मिलिट्री मौजूदगी ने तनाव बढ़ा दिया है और शायद यही वो कारण है जिसके चलते ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कथित तौर पर 37 साल पुरानी अपनी परंपरा तोड़ दी है. जी हां सही सुना आपने. खमेनेई 8 फरवरी को एयर फ़ोर्स कमांडरों के साथ होने वाली सालाना मीटिंग में शामिल नहीं हुए. ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट पर यकीन करें तो, खामेनेई 1989 में लीडरशिप संभालने के बाद से हर साल इस सालाना मीटिंग में शामिल होते रहे हैं. यहां तक कि COVID-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी. 

बात दें कि यह सालाना मीटिंग 8 फरवरी, 1979 की सालगिरह के मौके पर होती है, जब एयर फ़ोर्स अधिकारियों के एक ग्रुप ने पहलवी राजवंश को हटाने के लिए रुहोल्लाह खुमैनी के प्रति वफ़ादारी की कसम खाई थी. खुमैनी इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक और सुप्रीम लीडर के तौर पर खामेनेई के पूर्ववर्ती थे.

अगले चार दशकों में, यह दिन एक प्रतीकात्मक घटना बन गया, जिसमें एयर फ़ोर्स के जवान और कमांडर हर साल उसी तारीख को ईरान के धार्मिक नेताओं से मिलते थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल, खामेनेई के बजाय, सशस्त्र बलों के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़, अब्दोलरहीम मौसवी ने रविवार को सेना के एयर फ़ोर्स कमांडरों से मुलाकात की.

ध्यान रहे कि खामेनेई की गैरमौजूदगी ऐसे समय में हुई है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव बढ़ गया है, अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा दी है और इस्लामिक रिपब्लिक पर संभावित अमेरिकी मिलिट्री हमले का खतरा मंडरा रहा है.

खामेनेई की गैरमौजूदगी को इस तरह देखा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर संभावित खतरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में व्यस्त हैं. तेहरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि ईरान पर अमेरिका का कोई भी हमला पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संघर्ष शुरू कर देगा.

कहा ये भी गया है कि, 'अगर अमेरिका इस बार युद्ध शुरू करता है, तो यह पूरे इलाके में फैल जाएगा.' वह जून 2025 के बीच 12 दिन तक चले ईरान-इज़राइल युद्ध की बात कर रहे थे.

सीज़फ़ायर के बाद भी, ईरान और अमेरिका के बीच वाशिंगटन की इस ज़िद पर मतभेद बना हुआ है कि बातचीत में तेहरान के मिसाइल हथियारों को शामिल किया जाए और ईरान सिर्फ़ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने की कसम खा रहा है, इस टकराव से दोनों तरफ से हवाई हमलों की धमकियां दी जा रही हैं. बातचीत के दायरे को लेकर मतभेदों ने शक पैदा कर दिया है, जिससे यह संभावना बनी हुई है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी को सच कर सकते हैं.

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने जनवरी के आखिर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस अब्राहम लिंकन, अरब सागर में भेजा था.

गौरतलब ही कि गुजरे हफ्ते ही BBC ने रिपोर्ट किया था कि एक दर्जन F-15 फाइटर जेट, एक MQ-9 रीपर कॉम्बैट ड्रोन, और कई A-10C थंडरबोल्ट II ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट जॉर्डन के मुवाफ़्फ़ाक साल्टी एयर बेस पर पहुंचे थे.

