Iran US War: दुश्मन के बीच ऑपरेशन रेस्क्यू, US ने कैसे निकाले ईरान में गिराए गए F15 विमान के अपने अफ़सर 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान में गिराए गए F-15 विमान के लापता अफ़सर को सुरक्षित बचा लिया गया है, उन्होंने कहा, “We got him”, लापता F-15 लड़ाकू विमान के क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है, यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद साहसिक था.

Iran US War- F-15 Fighter Jet Rescue Operation: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान में गिराए गए F-15 विमान के लापता अफ़सर को सुरक्षित बचा लिया गया है, उन्होंने कहा, “We got him”, लापता F-15 लड़ाकू विमान के क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है, यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद साहसिक था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के F-15E Strike Eagle विमान को मार गिराया था, जिसमें दो लोग थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर. बताया जा रहा है कि पायलट को तुरंत बचा लिया गया था, लेकिन दूसरा अधिकारी लापता हो गया था.

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि उनकी अनुमति से अमेरिकी सेना ने दर्जनों विमान भेजे, जिनमें दुनिया के सबसे घातक हथियार मौजूद थे, ताकि लापता जवान को बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि उस जवान को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन अब वह सुरक्षित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सैकड़ों स्पेशल फोर्स के सैनिक शामिल थे, ये सैनिक ईरान के अंदर तक गए और वहां से जवान को सुरक्षित बाहर निकाला लिया, अब उसे देश से बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है. बताया गया है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह योजना के अनुसार नहीं चला, रात में शुरू हुए इस मिशन के दौरान गोलीबारी भी हुई, लेकिन उसी बीच अमेरिकी सेना अपने जवान को बचाने में सफल रही.

US ने कौन-कौन से हथियार और साधन इस्तेमाल किए?

यह मिशन ईरान के एयर डिफेंस जोन के अंदर हुआ, जहां हर समय मिसाइल और रडार का खतरा बना हुआ था. इस मिशन के लिए US ने HH-60W ‘Jolly Green II’ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, A-10 Warthog अटैक जेट, HC-130 मिड-एयर रिफ्यूलिंग (ईंधन भरने वाला) विमान, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और स्पेशल फोर्स और सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट का इस्तेमाल किया है.

रेस्क्यू कैसे हुआ? (सिंपल हिंदी में)

रिपोर्ट की मानें तो शुक्रवार को विमान गिरने के बाद पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर दोनों ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से संपर्क किया, पायलट को कुछ ही घंटों में बचा लिया गया. लेकिन उसी दौरान ईरान ने एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया, जिससे उसमें सवार कुछ लोग घायल हो गए. फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ने में सफल रहा. दूसरे अधिकारी (वेपन सिस्टम ऑफिसर) को ढूंढने और बचाने में एक दिन से ज्यादा समय लग गया.

CIA ने की मदद

अमेरिकी खुफिया एजेंसी (CIA) ने एक चाल चली, इसके लिए उन्होंने ईरान के अंदर यह खबर फैला दी कि लापता जवान मिल चुका है और उसे जमीन के रास्ते निकाला जा रहा है. इससे दुश्मन को भ्रमित किया गया. इस दौरान जवान पहाड़ी इलाकों में छिपकर आगे बढ़ता रहा और स्थानीय लोगों से बचता रहा. CIA ने अपनी खास तकनीक से उसकी लोकेशन ट्रैक की और सही जानकारी व्हाइट हाउस, सेना और पेंटागन को दी.

अंतिम रेस्क्यू ऑपरेशन

जैसे ही लोकेशन मिली, तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया. शनिवार रात स्पेशल फोर्स के सैनिक वहां भेजे गए, A-10 Warthog जेट्स ने ऊपर से सुरक्षा दी, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भारी फायरिंग के बीच तेजी से पहुंचे और जवान को निकाल लिया.

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