इस्लामाबाद में आयोजित अमेरिका-ईरान शांति वार्ता फेल, नहीं हो पाया समझौता, क्या अब फिर एक और युद्ध होगा?

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई लंबी शांति बातचीत से दुनिया को राहत की उम्मीद थी. लेकिन 21 घंटे चली मैराथन बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. न कोई समझौता, न कोई रोडमैप-सिर्फ बढ़ता तनाव.

अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ. पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता निष्फल रही. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यह बात कही. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि और ईरान के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई. बातचीत में कुछ “सुरक्षा शर्तों” और “परमाणु कार्यक्रम” को लेकर सबसे बड़ा टकराव सामने आया. इस विफलता का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है—यह वैश्विक कूटनीति और तेल बाजारों पर भी दबाव बढ़ा सकता है.

21 घंटे की डिप्लोमैटिक मैराथन, फिर भी खाली हाथ वापसी

अमेरिकी पक्ष ने दावा किया कि बातचीत के दौरान कुछ लचीलापन दिखाया गया और कई प्रस्ताव रखे गए. लेकिन ईरान किसी भी अंतिम शर्त पर सहमत नहीं हुआ. इतनी लंबी बातचीत का फेल होना इस बात का संकेत है कि विवाद सिर्फ कूटनीति से सुलझना आसान नहीं होगा.

परमाणु मुद्दा बना सबसे बड़ा अड़ंगा

अमेरिका का मुख्य फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा. अमेरिका चाहता है कि ईरान भविष्य में भी किसी भी तरह की परमाणु क्षमता से दूर रहे. ईरान की ओर से स्पष्ट रुख न आने के कारण बातचीत लगातार अटकती चली गई. अब मध्य-पूर्व में अस्थिरता बढ़ने की आशंका और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ेगा.

पाकिस्तान की भूमिका और कूटनीतिक दबाव

बैठक इस्लामाबाद में हुई, जिससे पाकिस्तान की भूमिका भी चर्चा में रही. हालांकि अमेरिकी बयान के अनुसार पाकिस्तान ने समझौते की कोशिश की, लेकिन अंतिम फैसला दोनों पक्षों पर निर्भर था. इस घटना से पाकिस्तान की “डिप्लोमैटिक पोजिशन” जरूर सुर्खियों में आ गई है.

आगे क्या-क्या टकराव की दिशा में बढ़ रही दु

निया? फिलहाल कोई सीधा युद्ध संकेत नहीं है, लेकिन कूटनीतिक खामोशी अक्सर तनाव का पहला संकेत होती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देश या तो नया संवाद शुरू करेंगे या तनाव और बढ़ सकता है. आम लोगों के लिए असर ये होगा कि अब तेल की कीमतें, ग्लोबल मार्केट और सुरक्षा माहौल पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है. यह सिर्फ एक बैठक की विफलता नहीं है, बल्कि एक बड़े भू-राजनीतिक तनाव का संकेत भी है. दुनिया अब इंतजार कर रही है. क्या आगे बातचीत होगी या हालात और बिगड़ेंगे?

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