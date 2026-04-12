FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इस्लामाबाद में आयोजित अमेरिका-ईरान शांति वार्ता फेल, नहीं हो पाया समझौता, क्या अब फिर एक और युद्ध होगा?

इस्लामाबाद में आयोजित अमेरिका-ईरान शांति वार्ता फेल, नहीं हो पाया समझौता, क्या अब फिर एक और युद्ध होगा?

कौन हैं जनाई भोसले? बॉलीवुड में डेब्यू को तैयार इस एक्ट्रेस का क्या है आशा भोसले से कनेक्शन, मोहम्मद सिराज संग जुड़ा था नाम

कौन हैं जनाई भोसले? बॉलीवुड में डेब्यू को तैयार इस एक्ट्रेस का क्या है आशा भोसले से कनेक्शन, मोहम्मद सिराज संग जुड़ा था नाम

कहीं लू तो कहीं तूफानी बारिश! साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने पलटा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में मचेगा तांडव

कहीं लू तो कहीं तूफानी बारिश! साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने पलटा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में मचेगा तांडव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर

भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर

Asha Bhosle Health Update: हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई 'सुरों की मल्लिका' आशा भोसले? जानें अब कैसी है हालत

Asha Bhosle Health Update: हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई 'सुरों की मल्लिका' आशा भोसले? जानें अब कैसी है हालत

दुनिया का एकमात्र देश जहां सड़क पर हर महिला के हाथ में होती है राइफल, जानें आखिर क्यों जीती हैं यहां की लड़कियां इतनी अलग जिंदगी

दुनिया का एकमात्र देश जहां सड़क पर हर महिला के हाथ में होती है राइफल, आखिर क्यों जीती हैं यहां की लड़कियां इतनी अलग जिंदगी?

Homeदुनिया

दुनिया

इस्लामाबाद में आयोजित अमेरिका-ईरान शांति वार्ता फेल, नहीं हो पाया समझौता, क्या अब फिर एक और युद्ध होगा?

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई लंबी शांति बातचीत से दुनिया को राहत की उम्मीद थी. लेकिन 21 घंटे चली मैराथन बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. न कोई समझौता, न कोई रोडमैप-सिर्फ बढ़ता तनाव.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 12, 2026, 10:55 AM IST

इस्लामाबाद में आयोजित अमेरिका-ईरान शांति वार्ता फेल, नहीं हो पाया समझौता, क्या अब फिर एक और युद्ध होगा?

No agreement reached between the United States and Iran

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ. पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता निष्फल रही. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यह बात कही. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि और ईरान के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई. बातचीत में कुछ “सुरक्षा शर्तों” और “परमाणु कार्यक्रम” को लेकर सबसे बड़ा टकराव सामने आया. इस विफलता का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है—यह वैश्विक कूटनीति और तेल बाजारों पर भी दबाव बढ़ा सकता है.

21 घंटे की डिप्लोमैटिक मैराथन, फिर भी खाली हाथ वापसी 

अमेरिकी पक्ष ने दावा किया कि बातचीत के दौरान कुछ लचीलापन दिखाया गया और कई प्रस्ताव रखे गए. लेकिन ईरान किसी भी अंतिम शर्त पर सहमत नहीं हुआ. इतनी लंबी बातचीत का फेल होना इस बात का संकेत है कि विवाद सिर्फ कूटनीति से सुलझना आसान नहीं होगा.

परमाणु मुद्दा बना सबसे बड़ा अड़ंगा 

अमेरिका का मुख्य फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा. अमेरिका चाहता है कि ईरान भविष्य में भी किसी भी तरह की परमाणु क्षमता से दूर रहे. ईरान की ओर से स्पष्ट रुख न आने के कारण बातचीत लगातार अटकती चली गई. अब मध्य-पूर्व में अस्थिरता बढ़ने की आशंका और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ेगा.

पाकिस्तान की भूमिका और कूटनीतिक दबाव 

बैठक इस्लामाबाद में हुई, जिससे पाकिस्तान की भूमिका भी चर्चा में रही. हालांकि अमेरिकी बयान के अनुसार पाकिस्तान ने समझौते की कोशिश की, लेकिन अंतिम फैसला दोनों पक्षों पर निर्भर था. इस घटना से पाकिस्तान की “डिप्लोमैटिक पोजिशन” जरूर सुर्खियों में आ गई है.

आगे क्या-क्या टकराव की दिशा में बढ़ रही दु

निया? फिलहाल कोई सीधा युद्ध संकेत नहीं है, लेकिन कूटनीतिक खामोशी अक्सर तनाव का पहला संकेत होती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देश या तो नया संवाद शुरू करेंगे या तनाव और बढ़ सकता है. आम लोगों के लिए असर ये होगा कि अब तेल की कीमतें, ग्लोबल मार्केट और सुरक्षा माहौल पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है. यह सिर्फ एक बैठक की विफलता नहीं है, बल्कि एक बड़े भू-राजनीतिक तनाव का संकेत भी है. दुनिया अब इंतजार कर रही है. क्या आगे बातचीत होगी या हालात और बिगड़ेंगे?

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर
भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर
Asha Bhosle Health Update: हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई 'सुरों की मल्लिका' आशा भोसले? जानें अब कैसी है हालत
Asha Bhosle Health Update: हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई 'सुरों की मल्लिका' आशा भोसले? जानें अब कैसी है हालत
दुनिया का एकमात्र देश जहां सड़क पर हर महिला के हाथ में होती है राइफल, जानें आखिर क्यों जीती हैं यहां की लड़कियां इतनी अलग जिंदगी
दुनिया का एकमात्र देश जहां सड़क पर हर महिला के हाथ में होती है राइफल, आखिर क्यों जीती हैं यहां की लड़कियां इतनी अलग जिंदगी?
Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा ये कोड बताएगा सक्सेस मिलेगी या लाइफ टाइम स्ट्रगल? ये एक नंबर तिजोरी करा देगा ओवरफ्लो 
मोबाइल नंबर में छिपा ये कोड बताएगा सक्सेस मिलेगी या लाइफ टाइम स्ट्रगल? ये एक नंबर तिजोरी करा देगा ओवरफ्लो
Numerology: इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते   
इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते
MORE
Advertisement
धर्म
अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?
अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?
Horoscope 9 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Shukra Gochar: इन 5 राशियों की सारी परेशानियां होने जा रहीं खत्म, पैसे और विलासिता का कॉम्बो पैक ले कर आ रहा शुक्र का गोचर
इन 5 राशियों की सारी परेशानियां होने जा रहीं खत्म, पैसे और विलासिता का कॉम्बो पैक ले कर आ रहा शुक्र का गोचर
Numerology: UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट
UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट
Kalyug Mystery: इस पवित्र स्थान पर आज भी नहीं पहुंचा कलयुग, लोग जीते हैं प्राचीन युग जैसा जीवन
इस पवित्र स्थान पर आज भी नहीं पहुंचा कलयुग, लोग जीते हैं प्राचीन युग जैसा जीवन
MORE
Advertisement