ईरान पर बड़े हमले की तैयारी..अमेरिका ने खाड़ी में उतारे 3500 मरीन कमांडो! क्या शुरू होने वाला है ग्राउंड ऑपरेशन?

बीते 30 दिनों से जारी युद्ध जैसे हालात के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 3,500 मरीन सैनिक तैनात कर दिए हैं. वहीं दूसरी ओर, पेंटागन ईरान में कई हफ्तों तक चलने वाले जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब नया मोड़ लेता दिख रहा है, क्योंकि इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर की मानें, तो अमेरिकी अधिकारियों कहना है कि पेंटागन ईरान में कई हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन करने की तैयारी में जुटा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेज और पैदल सेना के जरिए छापेमारी जैसे काम किए जा सकते हैं. बताया यह भी गया है कि अभी तक इस ऑपरेशन पर मुहर नहीं लगी है और इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन योजनाओं को हरी झंडी देंगे या नहीं. वहीं, ईरान में युद्ध जैसे हालात बनने के करीब 30 दिन बाद, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी मरीन जवानों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है.

ईरान को घेरने पहुंचा बड़ा अमेरिकी जहाज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफसरों ने अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न बटालियन से हजारों सैनिकों को भी इस इलाके में भेजने की योजना बनाई है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने अपने X पेज पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें बताया गया है कि यूएसएस त्रिपोली (USS Tripoli) जहाज पर सवार अमेरिकी नाविक और मरीन कमांडो 27 मार्च को अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

X पोस्ट में कहा गया है कि अमेरिका-क्लास का यह हमला करने वाला जहाज त्रिपोली, 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का एक अहम जहाज है. इसमें ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर विमान तैनात हैं, साथ ही लगभग 3,500 नाविक और मरीन मौजूद हैं. इसके अलावा जहाज कई तरह के हमलावर हथियारों से भी लैस हैं.

ईरान पर आखिरी प्रहार करने की योजना

अगर ईरान बातचीत के जरिए मामले को नहीं सुलझाता है, तो पेंटागन ईरान पर अंतिम प्रहार यानि एक बड़ा हमला कर सकता है. इस प्लान में अमेरिका को अपने सैनिकों को जमीन उतारकर बडे़ स्तर बमबारी कर सकता है. हालांकि, अभी ट्रंप की तरफ से प्लान को कोई हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन अगर बातचीत से जल्दी कोई समाधान नहीं निकलता है, तो अमेरिका और ज्यादा कड़ा रूख अपना सकता है.

ईरान के द्वीपों पर कब्जे की बड़ी तैयारी

खबर यह भी है कि अमेरिका अब ईरान को कई ओर से घेरने का प्लान बना रहा है. इनमें सबसे पहले खारग द्वीप पर कब्जा करना या उसकी चारों तरफ से नाकाबंदी करना. यह ईरान के सबसे खास द्वीपों में शामिल है, क्योंकि यहां से भारी मात्रा में तेल निकलता है.इसके अलावा, ईरान के लारक द्वीप और अबू मूसा जैसे द्वीपों को भी अपने कंट्रोल में लेने पर विचार किया जा रहा है, ताकि ईरान की समुद्री ताकत को रोका जा सके. इतना ही नहीं, अमेरिका ईरान के तेल ले जाने वाले जहाजों को भी बीच रास्ते में रोक सकता है.

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