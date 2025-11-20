अमेरिका दे रहा है सबसे घातक मिसाइल जैवलिन, अब कुछ किया तो पाकिस्तान की आंख नोच लेगा भारत

वॉशिंगटन ने एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी राउंड की सेल को भी मंज़ूरी दी, जिससे नई दिल्ली को जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों और एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स का नया बैच मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है.

अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की बिक्री को मंज़ूरी दे दी है, जिससे नई दिल्ली को जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों और एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स का नया बैच मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है. इस पैकेज में 100 FGM-148 जेवलिन मिसाइलें, 25 लाइटवेट कमांड लॉन्च यूनिट्स और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स शामिल हैं. डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने कांग्रेस को प्रस्तावित ट्रांसफर्स के बारे में फॉर्मल तौर पर बता दिया है.

DSCA के जारी बयान के मुताबिक, भारत की रिक्वेस्ट में लाइफसाइकल सपोर्ट, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन, ऑपरेटर ट्रेनिंग, लॉन्च यूनिट्स के लिए रिफर्बिशिंग सर्विसेज़ और पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए ज़रूरी दूसरी संबंधित चीज़ें भी शामिल हैं.

एजेंसी ने कहा कि प्रस्तावित बिक्री से US-भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मज़बूत होगी और मौजूदा और उभरते खतरों का मुकाबला करने की भारत की क्षमता बढ़ेगी.

बयान में कहा गया है कि, 'प्रस्तावित बिक्री से मौजूदा और भविष्य के खतरों का सामना करने, अपने देश की सुरक्षा को मज़बूत करने और क्षेत्रीय खतरों को रोकने की भारत की क्षमता में सुधार होगा.' इसमें यह भी कहा गया कि भारत को 'इन चीज़ों और सेवाओं को अपनी सेना में शामिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी.'

वॉशिंगटन ने एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी राउंड की सेल को भी मंज़ूरी दी, जिसकी कीमत लगभग $47 मिलियन है, जिससे कुल रकम लगभग $93 मिलियन हो गई.

DSCA ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस ट्रांज़ैक्शन से इलाके में बेसिक मिलिट्री बैलेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा. US सरकार ने कहा कि उसे सेल से जुड़े किसी भी ऑफ़सेट अरेंजमेंट के बारे में पता नहीं है, और कहा कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बाद में भारत और मैन्युफैक्चरर्स के बीच तय किया जाएगा.

RTX और लॉकहीड मार्टिन द्वारा मिलकर बनाए गए जेवलिन सिस्टम, इन्फेंट्री यूनिट्स को लंबी दूरी पर आर्मर्ड टारगेट पर हाई एक्यूरेसी के साथ हमला करने की इजाज़त देते हैं. एक्सकैलिबर राउंड आर्टिलरी यूनिट्स के लिए GPS-गाइडेड प्रिसिजन देते हैं, एक ऐसी कैपेबिलिटी जिसका इस्तेमाल भारत पहले भी कोलेटरल डैमेज को कम करने के लिए कर चुका है.

सेनाएं जेवलिन पर क्यों करती हैं भरोसा ?

जेवलिन मिसाइल ने कई युद्ध के मैदानों पर अपनी तबाही मचाने की काबिलियत साबित की है, खासकर यूक्रेन में, जहां रूसी T-72 और T-90 टैंक बड़ी संख्या में तबाह हो गए थे. यह हथियार दुनिया भर की कई सेनाओं के साथ ऑपरेशनल सर्विस में है, जिसमें यूक्रेनी सेना भी शामिल है.

दुनिया के सबसे एडवांस्ड शोल्डर-लॉन्च्ड एंटी-टैंक हथियारों में से एक माना जाने वाला जेवलिन एक थर्ड-जेनरेशन, टॉप-अटैक सिस्टम है जिसे ऊपर से गाड़ियों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां आर्मर आमतौर पर सबसे कमजोर होता है.

इसका सॉफ्ट-लॉन्च मैकेनिज्म सैनिकों को बंकरों या इमारतों जैसी बंद जगहों से इसे सुरक्षित रूप से फायर करने की सुविधा देता है. इस सिस्टम में एक डिस्पोजेबल लॉन्च ट्यूब होती है जिसे एक रीयूजेबल कमांड लॉन्च यूनिट के साथ जोड़ा जाता है, जिससे सैनिक इसे लड़ाई के हालात में जल्दी से तैनात कर सकते हैं.