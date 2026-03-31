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US ने गिराया बंकर बस्टर बम, ईरान का बड़ा पलटवार, फूंका अमेरिकी AWACS विमान और दहलाया तेल अवीव

युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट की हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. अमेरिका ने ईरान के इस्फाहान शहर के एक बड़े हथियार गोदाम को निशाना बनाया है. इस में अटैक में अमेरिका ने बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है.

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Anil

Updated : Mar 31, 2026, 01:17 PM IST

US ने गिराया बंकर बस्टर बम, ईरान का बड़ा पलटवार, फूंका अमेरिकी AWACS विमान और दहलाया तेल अवीव
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मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के 31वें दिन अमेरिका ने ईरान के प्रमुख शहर इस्फाहान के एक बड़े हथियार गोदाम पर अमेरिका ने हमला किया है. इस हमले में 2000-पाउंड यानी तकरीबन 907 किलो के भारी-भरकम बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस हमले से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है.

अमेरिका का ईरान बड़ा प्रहार, इस्फहान में हथियार डिपो नष्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले 7-8 मार्च को भी अमेरिका ने वहां हमला किया था. वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की कि हमले में बड़ी संख्या में पेनेट्रेटर मुनिशन तैनात किए गए, जिससे अंडरग्राउंड और मजबूत सुरक्षित ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है. अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार, इस्फहान के हथियार डिपो पूरी तरह नष्ट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है. कहते हैं कि ये बम जमीन के काफी नीचे बने कंक्रीट के ढांचों को तबाह करने की क्षमता रखते हैं. इस्फहान में मौजूद हथियारों के भंडार को निशाना बनाने का मुख्य उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है. इस हमले के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त धमाकों की गूंज सुनाई दी हैं.

ईरान का तेल अवीव पर बड़ा हमला 

इस हमले के बाद ईरान ने भी जबरदस्त रूप से इजरायल और अमेरिकी बेसों पर अटैक किए हैं. इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर जब ईरान का हमला हुआ तो वहां खतरे का सायरन लगातार बजता रहा, आसमान में ड्रोन, मिसाइलों और इंटरसेप्टर की रोशनी तारे की तरह टिमटिमाते रहे. शाम के समय तेल अवीव में जगह जगह से उठता धुआं दिखा. पूरा आसमान काले धुएं से ढक गया था. 

E-3 Sentry AWACS विमान तबाह होने से अमेरिका को लगा बड़ा झटका 

इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया था. इस हमले में अमेरिका का अत्याधुनिक E-3 सेंट्री AWACS नष्ट हो गया. इसके अलावा, कम से कम 12 अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. इस हमले में अमेरिका के कई एयर रिफ्यूलिंग विमान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.

ई-3 AWACS विमान अमेरिकी वायुसेना की कमान और नियंत्रण प्रणाली की रीढ़ माना जाता है. यह हवा में उड़ते हुए दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों की निगरानी करता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले के लिए ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोनों का इस्तेमाल किया. जाहिर है कि ई-3 AWACS विमान का नष्ट होना अमेरिका के लिए बड़ा झटका है क्योंकि ऐसे विमान सीमित संख्या में उपलब्ध हैं.

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