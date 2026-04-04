ईरान ने मार गिराया अमेरिका का सबसे खतरनाक F-15E फाइटर जेट, जानें आसमान के बेताज बादशाह की ताकत और खासियत

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर आई है. ईरान ने दावा है कि उसने अमेरिकी वायुसेना के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स F-15E को मार गिराया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अमेरिका का यह फाइटर जेट कितना ताकतवर है?



मिडिल ईस्ट के युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है. ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स F-15E गिराया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने इस फाइटर जेट को अपने दक्षिण-पश्चिमी इलाके खुजेस्तान प्रांत के पास मार गिराने का दावा किया है. ऐसे में आइए जानते हैं इस जेट की खास खूबियां क्या-क्या हैं.

कितना ताकतवर है F-15E Strike Eagle?

अमेरिका का ताकतवर फाइटर जेट F-15E Strike Eagle अपनी लंबी रेंज, भारी हथियार क्षमता और हर मौसम में ऑपरेशन करने की ताकत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि F-15E लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और उसके पास एक साथ भारी तादाद में हथियार ले जाने की क्षमता है. इसी वजह से इसे लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशनों के लिए अहम बताया जाता है. यह जेट दिन-रात या खराब मौसम में हर हालात में आसानी से मिशन पूरा कर सकता है.

दुश्मन की रडार से बचकर करता है सटीक हमला

इसकी एक खास ताकत यह भी है कि यह कम ऊंचाई पर उड़ते हुए भी बेहद सटीक हमला करने में सक्षम होता है. यानी दुश्मन के रडार से बचते हुए टारगेट पर हमला करना इसके लिए आसान होता है. इसमें दो शक्तिशाली इंजन मौजूद है, जो इसे तेज रफ्तार और बेहतर कंट्रोल प्रदान करते हैं.

F-15E में दो लोगों के बैठने की व्यवस्था है, इसमें एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर शामिल होता है. इससे मिशन के दौरान काम बंट जाता है और हमला ज्यादा सटीक तरीके से किया जा सकता है. इस फाइटर जेट में आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल मूविंग मैप्स और एडवांस सेंसर लगे हैं, जो पायलट को टारगेट पहचानने में मदद करते हैं. हथियारों की बात करें तो यह लेजर-गाइडेड बम, हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें और इंटरनल गन से लैस है.

अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और घातक जेट

इसके अलावा इसमें लगे कॉन्फोर्मल फ्यूल टैंक इसकी रेंज बढ़ाते हैं और उड़ान के दौरान हवा के दबाव को कम करते हैं. यही वजह है कि F-15E अमेरिका के सबसे भरोसेमंद स्ट्राइक फाइटर जेट्स में से एक है. अमेरिका इसका मिडिल युद्ध में चल रही जंग के अलावा इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और लीबिया में इस्तेमाल कर चुका है.

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