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'न्यूक्लियर अटैक की आशंका' बताकर यूएन से जुड़े डिप्लोमैट का इस्तीफा, कौन हैं मोहम्मद साफा और क्यों मचा हड़कंप?

संयुक्त राष्ट्र से जुड़े पूर्व डिप्लोमैट मोहम्मद साफा ने इस्तीफा देकर ईरान पर संभावित न्यूक्लियर हमले की आशंका जताई है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया. हालांकि, United Nations ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है, जिससे मामला और संवेदनशील बन गया है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 31, 2026, 06:53 AM IST

'न्यूक्लियर अटैक की आशंका' बताकर यूएन से जुड़े डिप्लोमैट का इस्तीफा, कौन हैं मोहम्मद साफा और क्यों मचा हड़कंप?

UN diplomat Mohammad Safa resignation, Photo Credit: Social Media
 

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है. संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक पूर्व डिप्लोमैट ने अचानक इस्तीफा देकर ऐसा आरोप लगाया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है. सवाल उठ रहा है-क्या सच में हालात इतने गंभीर हैं या यह सिर्फ एक चेतावनी है?

 कौन हैं मोहम्मद साफा?

मोहम्मद साफा संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संगठन Patriotic Vision Organization (PVA) के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत थे. यह संगठन United Nations Economic and Social Council के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा रखता है.

साफा पिछले एक दशक से अधिक समय से इस संस्था से जुड़े हुए थे और 2013 से इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे. अंतरराष्ट्रीय मामलों में उनकी सक्रिय भूमिका के कारण उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता.

इस्तीफा और “न्यूक्लियर खतरे” का दावा

इस्तीफा देते हुए साफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत पत्र साझा किया. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें ईरान में परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग से जुड़े परिदृश्यों पर काम कर रही हैं.

उनका कहना था कि वे “मानवता के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते”, इसलिए उन्होंने अपना राजनयिक करियर छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि दुनिया इस खतरे की गंभीरता को समझ नहीं रही है.

“पॉवरफुल लॉबी” और यूएन पर सवाल

साफा ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर कुछ शीर्ष अधिकारी एक “प्रभावशाली लॉबी” के दबाव में काम कर रहे हैं. उनके मुताबिक, ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं.

हालांकि, United Nations की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे स्थिति और भी अस्पष्ट बनी हुई है.

 क्यों अहम है यह मामला?

ईरान पहले से ही पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है. परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से वैश्विक निगरानी और प्रतिबंधों का दौर चलता रहा है. ऐसे में किसी भी “न्यूक्लियर अटैक” जैसी आशंका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानी जाती है.

हालांकि, साफा के दावों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए विशेषज्ञ इसे एक गंभीर आरोप जरूर मान रहे हैं, लेकिन अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे.

आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है?

अगर इस तरह की आशंकाएं बढ़ती हैं, तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता:

  1. वैश्विक बाजारों में अस्थिरता
  2. तेल और गैस की कीमतों में उछाल
  3. अंतरराष्ट्रीय यात्रा और व्यापार पर असर
  4. लोगों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल

मोहम्मद साफा का इस्तीफा और उनका दावा एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है—क्या वैश्विक संस्थाओं के भीतर सब कुछ पारदर्शी है? फिलहाल, बिना पुष्टि के इन आरोपों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता, लेकिन यह घटना जरूर बताती है कि पश्चिम एशिया की स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है.

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