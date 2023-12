Ukraine Bomb Attack Video: यूक्रेन में लोकल काउंसिल बैठक के दौरान सरकारी अफसर ही बना आतंकी, लोगों पर फेंके ग्रेनेड, कई की मौत

डीएनए हिंदी: Ukraine Grenade Attack Video- रूस के साथ पिछले दो साल से युद्ध में जूझ रहे यूक्रेन में आम आदमी ही नहीं अब सरकारी अधिकारी भी अपना संतुलन खो रहे हैं. इसके चलते डरावनी घटनाएं हो रही हैं. ऐसी ही एक घटना पश्चिमी यूक्रेन में हुई है, जहां एक लोकल काउंसिल बैठक में पहुंचे सरकारी अधिकारी ने अपनी बात नहीं सुनने पर आतंकी की तरह जेब से एक के बाद एक तीन हैंडग्रेनेड निकाले और बैठक कर रहे लोगों के बीच में फेंक दिए. इन ग्रेनेड में ब्लास्ट के कारण कई लोगों की मौत होने और कम से कम 26 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. आतंकियों जैसी इस हरकत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसकी पुष्टि DNA नहीं कर रहा है, लेकिन यह वीडियो कई यूरोपीय पत्रकारों ने भी साझा किया है. इन पत्रकारों ने इस वीडियो का हवाला देते हुए यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाए जाने की घोषणा पर सवाल उठाए हैं.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो पश्चिमी यूक्रेन के ट्रांसकारपैथिया (Transcarpathia) इलाके की एक विलेज काउंसिल मीटिंग का बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि काउंसिल मीटिंग के दौरान लोग बोर्ड मेंबर्स से कुछ पूछ रहे हैं. इसी दौरान कमरे का दरवाजा खोलकर एक शख्स अंदर आता है. यह शख्स स्थानीय डिप्टी बताया जा रहा है. वह शख्स लोगों से कुछ कहता है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता. इस पर वह शख्स अपनी जेबों से ग्रेनेड निकालकर फिर से एक बार चेतावनी देने वाले अंदाज में सभी से कुछ कहता है. सभी उसकी तरफ देखकर फिर नजर घुमा लेते हैं. इसके बाद वह शख्स दोनों ग्रेनेड के पिन निकालकर लोगों की तरफ उछाल देता है. फिर वह जेब से तीसरा ग्रेनेड भी निकालकर उछालता है. इससे भगदड़ मच जाती है. तभी इन ग्रेनेड में धमाके हो जाते हैं. इन धमाकों में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत और 26 लोगों के घायल होने की खबर है.

ब्रिटिश पत्रकार ने पूछा- क्या ब्रसल्स इसे लोकतंत्र मानता है

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है. एक ब्रिटिश पत्रकार मार्टिन आरजे ने भी यह वीडियो शेयर किया है. उन्होंने इस घटना का नाता यूक्रेन को मिलने जा रही यूरोपीय यूनियन की सदस्यता से जोड़ा है. मार्टिन ने लिखा, लोकल काउंसिल मीटिंग में हैंडग्रेनेड्स? एक यूक्रेनी राजनेता को ट्रांसकारपैथिया में एक लोकल काउंसिल मीटिंग में तीन हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए देख रहा हूं. यूक्रेन एक EU मेंबर स्टेट बनने के कगार पर है? क्या ब्रसल्स सच में मानता है कि यहां कभी लोकतंत्र था? इसी तरह सोशल मीडिया पर बहुत सारे अन्य लोगों ने भी इस घटना को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

Hand grenades at a local council meeting!



Watch a Ukrainian politician in Transcarpathia lob three hand grenades into a local council meeting.#Ukraine about to become an EU member state? Does Brussels really think it could ever be a democracy? Not even Ukrainians buy that BS. pic.twitter.com/AYEECEcEL1