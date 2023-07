अब उड़ जाएगी Twitter की नीली चिड़िया, क्या होगा नया रंग-रूप? जानिए यहां

डीएनए हिंदी: एलन मस्क ने जबसे ट्विटर (Twitter) की कमान संभाली है, तबसे वह एक से बढ़कर एक बदलाव कर रहे हैं. अब उन्होंने ट्विटर का लोगो बदलने का फैसला किया है. अब ट्विटर की चिड़िया उड़ने वाली है. एलन मस्क ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ब्लू बर्ड लोगो को 'X' लोगो से बदलने का फैसला लिया है. एलन मस्क ने यह ऐलान किया है.

एलन मस्क ने ट्वीट किया, 'सच कहूं तो, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर निगेटिव फीडबैक पसंद है. कुछ सेंसरशिप ब्यूरो की तुलना में यह काफी बेहतर है. जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और धीरे-धीरे सभी बर्ड्स को अलविदा कह देंगे. एलन मस्क ने कहा, 'अगर आज रात एक अच्छा 'एक्स' लोगो पोस्ट किया जाता है, तो हम कल इसे दुनिया भर में लाइव कर देंगे.'



क्या होगा Twitter का नया लोगो?



एलन मस्क ने ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ब्लू बर्ड के लोगो की तस्वीर साझा की और लिखा, इसे पसंद करें 'एक्स'. लगभग आधे घंटे के बाद एलन मस्क ने 'एक्स' लोगो के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद यह तय हो गया है कि ट्विटर बर्ड लोगो बदल दिया जाएगा. एलन मस्क ने ट्वीट किया 'डेस एक्स'.

एलन मस्क के फैसले पर क्या बोले लोग?



कई यूजर्स ने एलन मस्क के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है. कुछ यूजर्स ने लिखा, 'वह गलती मत करो जो ज़ुकरबर्ग ने ओकुलस के साथ की, उसे फेसबुक बना दिया. तब आप साइट को पूरी तरह से अपने बारे में बना लेंगे. बड़ी गलती! एक अन्य यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी, तो फिर हम ट्वीट करने के बजाय अपना जवाब एक्स देंगे?'

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8