ट्रंप ने एक घंटे में 7 झूठ बोले, ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से होर्मुज नहर बंद करने की धमकी दी

दुनिया
ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने की घोषणा के बाद दुनिया में कुछ राहत की लहर दौड़ी. हालांकि, इस घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने जलडमरूमध्य को फिर से बंद करने की चेतावनी दी है. एक ईरानी मंत्री ने मजाक में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घंटे में सात झूठ बोले हैं.
ईरान ने शनिवार (18 अप्रैल) को संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी नहीं हटाती है तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर देगा. ईरान ने मजाक में कहा कि झूठ बोलना अमेरिकी राष्ट्रपति की पहचान है.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य युद्धविराम समाप्त होने तक खुला रहेगा. इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को निशाना बनाते हुए एक बयान जारी किया.
۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026
۲- با این دروغگوییها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.
۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने क्या कहा है?
ट्वीट में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि 1- अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक घंटे में सात दावे किए, और वे सातों के सातों झूठे हैं.
2- इन झूठों के सहारे वे न तो युद्ध जीत पाए, और न ही बातचीत में उन्हें कोई सफलता मिलेगी.
3- नाकेबंदी जारी रहने पर, होर्मुज़ जलडमरूमध्य खुला नहीं रहेगा.
ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद करने की धमकी दी है
लेबनान के साथ युद्धविराम की घोषणा के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने का फैसला किया था. तेल यातायात फिर से शुरू होने की घोषणा के बाद शेयर बाजार में भी उछाल आया. अब ईरान की एक नई चेतावनी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के अंत के बहुत करीब हैं.
ट्रंप ने कहा कि यूरेनियम का भंडार अमेरिका के नियंत्रण में है
ट्रंप ने बयान दिया था कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को सौंपने पर सहमत हो गया है. यह निराधार बयान था. ईरान ने कहा कि हमारा यूरेनियम भंडार कहीं नहीं जा रहा है. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ ने लिखा, 'यदि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहती है, तो होर्मुज़ जलडमरूमध्य फिर से बंद हो जाएगा. एक घंटे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सात झूठ बोले हैं.' ट्रंप ने कहा था कि ईरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर कभी बंद नहीं करेगा.
मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ ने कहा, "अगर आप इस तरह झूठ बोलते रहे तो ईरान और अमेरिका के बीच संबंध सुधरने के बजाय बिगड़ेंगे. मीडिया रिपोर्टिंग और जनमत संग्रह इस संघर्ष के अहम तत्व हैं. ईरान अमेरिका की ऐसी चालों के आगे नहीं झुकेगा."
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अमेरिका ने जहाजों को ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने से रोक दिया है
ईरान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, नौसैनिक नाकाबंदी युद्धविराम का उल्लंघन है. ईरान अमेरिका के ऐसे कदमों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जलडमरूमध्य खोलने का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में लिया जाता है. फिलहाल, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों में जहाजों के प्रवेश और उसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा रहा है.
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