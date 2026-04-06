ईरान पर ट्रंप की धमकी पूरी दुनिया को पड़ी भारी, Crude Oil Prices ने लगाई छलांग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो US ईरान के पावर प्लांट और ब्रिजेस को तबाह कर देंगे. इस धमकी के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया है.

ईरान-अमेरिका युद्ध को एक महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है. युद्ध की शुरुआत में ईरान के सरेंडर की उम्मीद कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से हालात निकल चुके हैं. वो बातचीत को आतुर हैं लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ऐसे हालात में बातचीत संभव नहीं है. इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी धमकी दे दी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है. ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा नहीं खोलता तो US ईरान के पावर प्लांट ध्वस्त कर देगा. इस धमकी के बाद तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं. फिलहाल ब्रेंट क्रूड 109.83 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में ब्रेंट क्रूड की कीमत 110.74 डॉलर प्रति बैरल रिकॉर्ड की गई. इस बढ़ोतरी के साथ ही अमेरिकी क्रूड की कीमत 112.25 डॉलर प्रति बैरल रिकॉर्ड की गई.

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी?

युद्ध की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप सुनिश्चित थे कि टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद ईरान सरेंडर कर देगा. ऐसा हुआ नहीं. ईरान ने न केवल अमेरिकी और इजरायली हमलों का सामना किया, उसने काउंटर अटैक में मिडिल ईस्ट के देशों को भारी नुकसान पहुंचाया. ईरान ने युद्ध के शुरू होते ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ा. भारत समेत कुछ देशों ने ईरान से बात करके अपने जहाजों के लिए रास्ता खुलवाया लेकिन ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ने का असर क्रूड ऑयल की कीमत पर पड़ रहा है. US पर तेल सप्लाई सुनिश्चित करने का दबाव है, ऐसे में ट्रंप बार-बार ईरान को धमका रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दे.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मंगलवार को पावर प्लांट और ब्रिज का दिन होगा. ईरान में सब एक साथ होगा, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलो ईरान, नहीं तो नर्क जैसी ज़िंदगी हो जाएगी. देखते जाओ.' इसके साथ ही ट्रंप ने लिखा- 'मंगलवार रात 8 बजे, ईस्टर्न टाइम.' भारतीय समय में बुधवार सुबह 5:30 बजे.

ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर जवाब देते हुए फिनलैंड में ईरान के दूतावास की तरफ से पोस्ट किया गया, 'मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है. हालांकि, इस तक पहुंच इस बात पर निर्भर करती है कि दुश्मनी का स्तर कितना है. आपकी समझदारी इसी में है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कहने से पहले अपने नए-नए मिलिट्री जनरलों से मिली जानकारी पर भरोसा न करें और अपने अपडेट्स अलग-अलग जगहों से लें. इसके साथ ही आपके पोस्ट के लहजे और भाषा से पता चलता है कि इसे किसी नौसिखिये या फिर सोशल मीडिया पर लिखने के तरीके या नैतिकता की समझ न रखने वाले ने लिखा है.'

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का अमेरिका में ही हो रहा विरोध

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नागरिकों की सुविधाओं से जुड़े मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है. कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह युद्ध अपराध के दायरे में आ सकता है. द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीनेटर क्रिस मर्फी के हवाले से लिखा, 'ट्रंप का बयान पूरी तरह असंतुलित है.' रिपब्लिकन लीडर डॉन बेकन ने NYT से कहा कि अमेरिका की जनता अपने राष्ट्रपति से अशोभनीय भाषा की उम्मीद नहीं करती है और एक लीडर में सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है. इसी तरह एक अन्य लीडर ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को एक बिना योजना के युद्ध में धकेल दिया है.

(IANS Input)

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