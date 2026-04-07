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US Iran War Latest: आज रात तबाह हो जाएगा ईरान? ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में क्या हो रहा है, पढ़ें ये बड़े अपडेट्स

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US Iran War Latest: आज रात तबाह हो जाएगा ईरान? ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में क्या हो रहा है, पढ़ें ये बड़े अपडेट्स

US-Israel-Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा 'A Whole Civilization Will Die Tonight' यानी आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, ट्रंप की इस धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब भी दिया है. पढ़ें इससे जुड़े बड़े अपडेट्स..

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Abhay Sharma

Updated : Apr 07, 2026, 11:03 PM IST

US Iran War Latest: आज रात तबाह हो जाएगा ईरान? ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में क्या हो रहा है, पढ़ें ये बड़े अपडेट्स

US-Israel-Iran War (AI Image)

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US-Israel-Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है. उन्होंने लिखा 'A Whole Civilization Will Die Tonight' यानी आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा.  ईरान को नया अल्टीमेटम देते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तय समय तक नहीं खोला गया, तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा. ट्रंप की इस धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब भी दिया है, दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने लिखा कि 'आपको और आपके सहयोगियों को ईरान की प्राचीन सभ्यता से ऐसा जवाब मिलेगा, जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे.

ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट्स

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि- "मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा. हालांकि, अब वहां सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है, जहां अलग, ज्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग मौजूद हैं. कौन जानता है कि शायद कुछ बहुत शानदार और क्रांतिकारी हो सकता हो? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि आज रात हम दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पल के गवाह बनेंगे,  47 सालों की ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म होगा, ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे. 

ईरानी दूतावास ने दिया जवाब 

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर साउथ अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान की प्राचीन सभ्यता से ऐसा जवाब मिलेगा, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे.

यह भी पढ़ें:   पूरी सभ्यता खत्म करने की ट्रंप की धमकी के बीच, अली घामसारी का अनूठा विरोध! युद्ध के बीच संगीत, उन्माद के बीच उम्मीद

इजरायल का ईरान पर हमला   

इजरायल ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है, बताया जा रहा है कि इन हमलों से ईरान के कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है.  ईरान के करज शहर में हमलों के बाद बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई,  ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रोजेक्टाइल गिरने से पावर ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा है. इससे शहर अंधेरे में डूब गया.  

ईरान में कई जगहों पर हुआ है अटैक

इजराइली एयर फोर्स ने ईरान में करीब 10 अहम रेल लाइनों और पुलों पर हमला किया है, हमलों से पहले इजराइल ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी थी कि वे शाम तक ट्रेनों से दूर रहें.  सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स इन रेलवे और हाईवे पुलों का इस्तेमाल हथियार और सैन्य सामान ले जाने के लिए कर रही थी.

खार्ग आइलैंड पर सबसे बड़ा हमला 

इसमें से सबसे बड़ा हमला खार्ग आइलैंड पर हुआ, जहां ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया.  बता दें कि  ईरान का करीब 80 से 90% कच्चा तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान कोम और कशान में भी पुलों को निशाना बनाया गया, काशान के पास यहयाबाद रेलवे पुल पर हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल होने की खबर है, इसके अलावा उत्तर-पश्चिम ईरान में तबरीज-जंजान हाईवे के पुल पर भी हमला हुआ है  

UNSC में रूस-चीन ने US को दिया बड़ा झटका

इस बीच UNSC में रूस और चीन ने होर्मुज समुद्री मार्ग खोलने की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया है. बता दें कि पिछले करीब डेढ़ महीने से ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज समुद्री मार्ग बंद है, इसे खुलवाने के लिए बहरीन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में प्रस्ताव लेकर पहुंचा, लेकिन रूस और चीन की वजह से यह प्रस्ताव गिर गया है. रूस और चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया और इससे प्रस्ताव UNSC में गिर गया है.  

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