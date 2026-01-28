दुनिया भर में 16,000 नौकरियां खत्म करेगा Amazon, क्यों? ये रहे कारण...

एक ऐसे वक़्त में जब देश दुनिया में नौकरियां जा रही हों एक चौंकाने वाली खबर सामने आई ही. बताया जा रहा है कि ऑपरेशन्स को बेहतर बनाने और पूरे बिज़नेस में ब्यूरोक्रेसी को कम करने की कोशिशों के तहत अमेज़न दुनिया भर में लगभग 16,000 नौकरियां कम करने की योजना बना रहा है.

दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार अमेजन ने ऑपरेशन्स को बेहतर बनाने और पूरे बिज़नेस में ब्यूरोक्रेसी को कम करने की कोशिशों के तहत एक ऐसी घोषणा की है जिसके बाद कंपनी के कर्मचारियों के बीच बेचैनी बढ़ गई है. अमेज़न ने अपने स्टाफ को बताया है कि वह दुनिया भर में लगभग 16,000 नौकरियां कम करने की योजना बना रहा है.

बताते चलें कि कंपनी में पीपल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलेटी ने कर्मचारियों को एक मैसेज में कहा है कि, 'मुझे पता है कि यह मुश्किल खबर है, इसीलिए मैं बता रही हूं कि क्या हो रहा है और क्यों.

अपने मैसेज में उन्होंने यह भी कहा कि, आज हम जो कटौती कर रहे हैं, उससे Amazon में लगभग 16,000 नौकरियों पर असर पड़ेगा, और हम एक बार फिर उन सभी लोगों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिनकी नौकरी पर असर पड़ा है.'

इस घोषणा का मतलब है कि Amazon ने सिर्फ़ चार महीनों में कुल 30,000 नौकरियां कम करने की योजना का खुलासा किया है.

इस फैसले का असर यूके, यूएस समेत किन देशों के कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा फ़िलहाल इसके विषय में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है.गैलेटी के अनुसार, जैसा कि मैंने अक्टूबर में बताया था, हम लेयर्स कम करके, ओनरशिप बढ़ाकर और ब्यूरोक्रेसी हटाकर अपने संगठन को मज़बूत बनाने पर काम कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि, जब हम ये बदलाव कर रहे हैं, तो हम उन स्ट्रेटेजिक एरिया और फंक्शन्स में हायरिंग और इन्वेस्ट करना भी जारी रखेंगे जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं.'

ऐसा समझा जा रहा है कि ज़्यादातर छंटनी अमेरिका में होगी। प्रभावित कर्मचारियों को मुख्य ग्रोथ वाले एरिया में रोल के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा. गौरतलब है कि Amazon आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उस इन्वेस्टमेंट को पावर देने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डेटा सेंटर, पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है.