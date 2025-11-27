FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Lukewarm Water: सुबह गुनगुना पानी पीने का ट्रेंड, क्या वाकई ये है फायदेमंद या सिर्फ मिथ?

Lukewarm Water: सुबह गुनगुना पानी पीने का ट्रेंड, क्या वाकई ये है फायदेमंद या सिर्फ मिथ?

Viral Video: शादी में चिप्स के लिए भिड़ गए बाराती, दुल्हन को छोड़ दूल्हा भी लूटने लगे पैकेट

Viral Video: शादी में चिप्स के लिए भिड़ गए बाराती, दुल्हन को छोड़ दूल्हा भी लूटने लगे पैकेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
WPL 2026 की 5 सबसे महंगी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों का नाम

WPL 2026 की 5 सबसे महंगी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों का नाम

WPL 2026 ऑक्शन के बाद कैसा है टीमों का पूरा स्क्वाड? देखें कितना फ्रेंचाइजियों का बचा पर्स

WPL 2026 ऑक्शन के बाद कैसा है टीमों का पूरा स्क्वाड? देखें कितना फ्रेंचाइजियों का बचा पर्स

WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI

WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI

Homeदुनिया

दुनिया

UAE में बढ़ते क्राइम के पीछे क्या है पाकिस्तान का हाथ? वीजा के साथ एंट्री पर लगाई रोक

UAE ने क्रिमिनल एक्टिविटी की चिंताओं के बीच पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादातर वीज़ा जारी करना रोक दिया है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पाबंदियां पूरी तरह बैन हो सकती हैं. इससे पाकिस्तान की पासपोर्ट रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा है, जो दुनिया में चौथे सबसे निचले पायदान पर है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 27, 2025, 10:02 PM IST

UAE में बढ़ते क्राइम के पीछे क्या है पाकिस्तान का हाथ? वीजा के साथ एंट्री पर लगाई रोक
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    कराची से निकलने वाले डॉन अख़बार में एक हैरतअंगेज खुलासा किया गया है.  अख़बार ने कहा है कि, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने ज़्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा देना बंद कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई को इस बात की चिंता है कि लोग खाड़ी देश की यात्रा करके क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं. दिलचस्प ये कि यह बात सीनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग के दौरान सामने आई, जहां अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर फॉर्मल बैन लगाया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं.

    बताते चलें कि यह कदम UAE में पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़ी कई हाई-प्रोफाइल घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिसमें भीख मांगने वाले गिरोह, सड़क पर होने वाले अपराध, हत्याएं, ड्रग रैकेट और तय समय से ज़्यादा समय तक रुकने के मामले शामिल हैं.

    ध्यान रहे कि इस साल की शुरुआत मेंही यूएई में तेलंगाना के दो लोगों की हत्या कर दी गई थी, और तीसरा एक हमले में घायल हो गया था. कहा जाता है कि यह हमला एक पाकिस्तानी नागरिक ने दुबई की एक बेकरी में धार्मिक नारे लगाकर किया था, जहां वे काम करते थे.

    UAE के इस फैसले से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए टूरिस्ट, विज़िट और वर्क परमिट समेत सभी कैटेगरी के वीज़ा पर असर पड़ेगा. मौजूदा वीज़ा एक्सपायरी तक वैलिड रहेंगे, लेकिन UAE एम्बेसी या ऑथराइज़्ड वीज़ा सेंटर पर कोई नया एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया जा रहा है.

    इस कदम से पाकिस्तानी पासपोर्ट की पहले से खराब इमेज पर असर पड़ेगा, जो लगातार तीसरे साल दुनिया में चौथे सबसे खराब पासपोर्ट की लिस्ट में है.

    एमिराती अधिकारियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि अलग-अलग देशों के ऑर्गनाइज़्ड ग्रुप गैर-कानूनी काम करने के लिए विज़िट वीज़ा का फ़ायदा उठाते हैं, और ऐसे मामलों में हाल ही में हुई गिरफ़्तारियों में पाकिस्तानी नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा है.

    गौरतलब है कि ऑफिशियल डेटा के अनुसार हर साल 8,00,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नौकरी और बेहतर आर्थिक मौकों की तलाश में खाड़ी और मिडिल ईस्ट के देशों में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं. कई लोग इन जगहों का इस्तेमाल आखिर में पश्चिमी और यूरोपीय देशों तक पहुंचने के लिए भी करते हैं.

    हालांकि, इस इलाके के अधिकारियों ने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों की गैर-कानूनी गतिविधियों पर चिंता जताई है. हाल के सालों में, सऊदी अरब ने 4,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को गिरफ्तार किया है, खासकर मक्का और मदीना में, जहां उन्हें उमराह और हज यात्रा के दौरान भीख मांगते हुए पकड़ा गया था.

    इसके अलावा, कई पाकिस्तानियों को ड्रग तस्करी और दूसरे क्रिमिनल मामलों में हिरासत में लिया गया है, जिससे वीज़ा की सख्त जांच हुई है.2018 में, दुबई के जनरल सिक्योरिटी हेड धाही खलफान ने दुबई में एक ड्रग रैकेट रेड के बाद अरबी में कई ट्वीट किए, जिसमें पाकिस्तानियों पर खाड़ी देशों में ड्रग्स लाने का आरोप लगाया गया था.

    खलफान, जो दुबई पुलिस फोर्स के पूर्व चीफ थे, ने अपने देश के लोगों को 'पाकिस्तानियों को नौकरी पर न रखने' की सलाह दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को नौकरी पर रखना बंद करना उनका 'राष्ट्रीय कर्तव्य' होना चाहिए.  रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल दिसंबर में, UAE, सऊदी अरब और कई दूसरे खाड़ी देशों ने घोषणा की थी कि अब पाकिस्तानी यात्रियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा.

    UAE अभी सिर्फ़ नीले और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट वालों को ही वीज़ा दे रहा है. डॉन के मुताबिक, एडिशनल इंटीरियर सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने सीनेट की ह्यूमन राइट्स फंक्शनल कमिटी को बताया, 'अगर बैन लगाया जाता है, तो उसे हटाना मुश्किल होगा.' उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब और UAE ने 'पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैन लगाने से मना कर दिया है.'

    पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक कोई फॉर्मल जवाब नहीं दिया है, हालांकि विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सफाई और जल्द समाधान के लिए डिप्लोमैटिक चैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है. UAE ने पहले भी दूसरी देशों के लोगों पर इसी तरह की शॉर्ट-टर्म वीज़ा पाबंदियां लगाई हैं, जब उन्हें इसी तरह की सुरक्षा या ज़्यादा समय तक रुकने की चिंता होती है.

    इन चिंताओं के बावजूद, पाकिस्तान में UAE के राजदूत, सलेम एम सलेम अल बावाब अल ज़ाबी ने इस्लामाबाद में फाइनेंस मिनिस्टर मुहम्मद औरंगज़ेब के साथ मीटिंग के दौरान वीज़ा प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए नए कदमों की घोषणा की.

    पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, सुधारों में ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, बिना पासपोर्ट स्टैम्पिंग के ई-वीज़ा और तेज़ सिस्टम-टू-सिस्टम लिंकेज शामिल हैं. मिनिस्ट्री ने X पर कहा कि पाकिस्तान में नए शुरू हुए UAE वीज़ा सेंटरमें रोज़ाना लगभग 500 वीज़ा प्रोसेस किए जा रहे हैं.

    पाकिस्तान और UAE के बीच वीज़ा से जुड़े मसले कई महीनों से चल रहे हैं. जुलाई में, बड़े पैमाने पर वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद, गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने UAE के अपने समकक्ष के सामने चिंता जताई थी.

    इससे पहले, अप्रैल में, UAE के एम्बेसडर ने घोषणा की थी कि पाकिस्तानी पांच साल का वीज़ा ले सकते हैं, जनवरी में आई रिपोर्ट के बाद कि कुछ वीज़ा'अनऑफिशियली बंद' कर दिए गए थे. भीख मांगने वाले गिरोह, स्ट्रीट क्राइम और वीज़ा ओवरस्टे UAE में पाकिस्तानी वीज़ा कैंसल होने के मुख्य कारण बने हुए हैं.

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    WPL 2026 की 5 सबसे महंगी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों का नाम
    WPL 2026 की 5 सबसे महंगी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों का नाम
    WPL 2026 ऑक्शन के बाद कैसा है टीमों का पूरा स्क्वाड? देखें कितना फ्रेंचाइजियों का बचा पर्स
    WPL 2026 ऑक्शन के बाद कैसा है टीमों का पूरा स्क्वाड? देखें कितना फ्रेंचाइजियों का बचा पर्स
    WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI
    WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI
    Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
    Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
    WPL 2026 Auction में इत‍िहास रचने वाली दीप्ति शर्मा की पिछले साल कितनी थी सैलरी? जानें उनकी नेटवर्थ
    WPL 2026 Auction में इत‍िहास रचने वाली दीप्ति शर्मा की पिछले साल कितनी थी सैलरी? जानें उनकी नेटवर्थ
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
    पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
    नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
    नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
    राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे इसकी वजह
    राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? 99% लोग नहीं जानते होंगे
    'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
    'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
    Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    MORE
    Advertisement