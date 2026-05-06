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ये है दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन, बकरी से लेकर बाइक तक प्लेन की छत पर लेकर चलते हैं लोग

क्या आपने कभी ऐसी एयरलाइन देखी है जिसकी छत पर माल की ढोई होती हो. नहीं, तो यहां जो वीडियो दे रहे हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन का टैग इसे मिला है. ये प्लेन कम बस और टैक्सी ज्यादा लगती है. इसमें लोग कुछ भी लेकर चल सकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 06, 2026, 07:28 AM IST

ये है दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन, बकरी से लेकर बाइक तक प्लेन की छत पर लेकर चलते हैं लोग

People travel on this flight with their lives in their hands.

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हवाई यात्रा को हम सबसे सुरक्षित मानते हैं. टिकट बुक करते समय हम समय और कीमत देखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सुरक्षा का स्तर हर जगह एक जैसा नहीं होता? दुनिया में एक ऐसी एयरलाइन भी है, जहां उड़ान भरना कई यात्रियों के लिए डर का कारण बन चुका है. यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हर यात्री के लिए चेतावनी है.

कहां से उठे खतरे के सवाल

अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic of the Congo) में संचालित एयर कांगो (Air Congo) लंबे समय से सुरक्षा को लेकर विवादों में रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस एयरलाइन का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद कमजोर है. कई बार उड़ानों में तकनीकी खामियां और रखरखाव की कमी सामने आई है. यही वजह है कि इसे दुनिया की जोखिम भरी एयरलाइनों में गिना जाता है.

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यात्रियों का अनुभव क्यों डराता है?
इस एयरलाइन से यात्रा कर चुके कुछ लोगों के अनुभव चौंकाने वाले हैं. उनका कहना है कि विमानों की हालत काफी खराब होती है, जैसे किसी पुराने वाहन में सफर किया जा रहा हो. सीटों से लेकर केबिन तक, कई चीजें अंतरराष्ट्रीय मानकों से नीचे बताई जाती हैं. ऐसे में यात्री पूरे सफर के दौरान असुरक्षित महसूस करते हैं. यह डर सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभवों पर आधारित है.

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आखिर क्यों नहीं सुधर रही स्थिति?
यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने जोखिम के बावजूद बदलाव क्यों नहीं हो रहा. इसका जवाब देश की आर्थिक और बुनियादी चुनौतियों में छिपा है. संसाधनों की कमी, कमजोर निगरानी और सीमित निवेश के कारण विमानन क्षेत्र पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया है. कई बार यात्रियों के पास विकल्प भी नहीं होता, इसलिए वे मजबूरी में ऐसे ही साधनों का उपयोग करते हैं.

एक और पहलू भी जानें
इस कहानी का एक पहलू और भी है, जिस पर कम ध्यान दिया जाता है. कमजोर एयरलाइनों का असर सिर्फ यात्रियों पर नहीं, बल्कि उस देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी पड़ता है. जब किसी देश की हवाई सेवाओं पर भरोसा कम होता है, तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक वहां जाने से कतराते हैं. इसका सीधा असर स्थानीय रोजगार और व्यापार पर पड़ता है.

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यात्रियों के लिए क्या है सीख
यह खबर सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, बल्कि यात्रा करते समय हमारी प्राथमिकताओं की भी है. सस्ती टिकट हमेशा अच्छा विकल्प नहीं होती. फ्लाइट बुक करते समय एयरलाइन की सुरक्षा रेटिंग, इतिहास और विश्वसनीयता जरूर जांचनी चाहिए. थोड़ी सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है.

हवाई यात्रा सुरक्षित जरूर है, लेकिन हर जगह एक जैसी नहीं. यह मामला याद दिलाता है कि सुरक्षा के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए. यात्रा का असली मजा तभी है, जब आप सुरक्षित पहुंचें.

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