ब्रेकिंग न्यूज़

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला का बड़ा फैसला, सदन में नहीं जाएंगे ओम बिड़ला, विपक्ष लाया है अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ दिया है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले तक सदन में नहीं जाएंगे,

IND vs PAK: एक बार फाइनल में हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, टी20 वर्ल्ड कप में कैसे है दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े?

इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर क्या हैं व्हाइट हाउस के दावे, भारत को होगा फायदा या फिर नुकसान?

जीबी पंत अस्पताल में मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, CM रेखा गुप्ता ने दी सीटी स्कैनर-कैथ लैब व न्यूरो आईसीयू की सौगात

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज

वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

दुनिया

दुनिया

इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर क्या हैं व्हाइट हाउस के दावे, भारत को होगा फायदा या फिर नुकसान? 

भारत -यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डील पर अपना पक्ष रखते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि इससे 1.4 बिलियन से अधिक लोगों का इंडियन मार्केट, यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएगा. इसके अलावा व्हाइट हाउस ने डील की विशेष शर्तों पर भी खुलकर बात की है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 10, 2026, 06:00 PM IST

इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर क्या हैं व्हाइट हाउस के दावे, भारत को होगा फायदा या फिर नुकसान? 
भारत -यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डील को लेकर भले ही दुनिया भर में किस्म-किस्म की बातें हो रही हों लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे एक 'ऐतिहासिक' कदम बताकर एक नई बहस का आगाज कर दिया है. उधर डील को लेकर व्हाइट हाउस ने अपना पक्ष रखा है. कहा गया है कि इससे 1.4 बिलियन से अधिक लोगों का इंडियन मार्केट, यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएगा. ध्यान रहे मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है इसलिए इस संदर्भ में व्हाइट हाउस को एक बयान भी जारी करना पड़ा है जिसमें इस डील की विशेष शर्तों को बताया गया है.

इस बयान का अवलोकन किया जाए तो मिलता है कि US इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट करने के लिए राजी हो गया है. बयान में यह भी बताया गया है कि ट्रंप मोदी सरकार के रूसी तेल खरीदना बंद करने के कमिटमेंट को देखते हुए इंडियन इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा 25 परसेंट टैरिफ हटाने पर सहमत हो गए हैं.

व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामानों और US के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर 'टैरिफ खत्म करने या कम करने' पर सहमत हो गया है, जिसमें 'सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स' शामिल हैं.

वहीं भारत ने ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने और $500 बिलियन से ज़्यादा की US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, खेती का कोयला, और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा किया है.

बयान यह भी कहता है कि नई दिल्ली उन नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने पर भी सहमत हो गया है जो ज़रूरी एरिया में बाइलेटरल ट्रेड पर असर डालती हैं.

इसके अलावा, भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स भी हटा देगा और बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड नियमों के एक मज़बूत सेट पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है जो भेदभाव वाली या बोझिल प्रैक्टिस और डिजिटल ट्रेड में दूसरी रुकावटों को दूर करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर रोक लगाने वाले नियम भी शामिल हैं.

बयान में यह भी कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया 'ओरिजिन के नियमों पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जिससे यह पक्का हो सके कि तय किए गए फायदे ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया को मिलें.'

बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देश थर्ड पार्टी की नॉन-मार्केट पॉलिसी को सुलझाने के लिए कॉम्प्लिमेंट्री एक्शन के ज़रिए सप्लाई चेन की मज़बूती और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट को मज़बूत करने के लिए भी कमिटेड थे, साथ ही इनबाउंड और आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट रिव्यू और एक्सपोर्ट कंट्रोल पर भी सहयोग करेंगे,'

व्हाइट हाउस ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में बाइलेटरल ट्रेड को काफ़ी बढ़ाएंगे और जॉइंट टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे.

जैसा कि ऊपर ही इस बात का जिक्र हुआ है कि भारत पर ट्रंप की मनमानी विवादों के घेरे में है और चूंकि इसे लेकर लगातार ट्रंप की आलोचना हो रही है इसलिए उन्होंने दावा किया था कि भारत 'अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर को ज़ीरो करने' पर सहमत हो गया है. ट्रंप के इस दावे का सीधा असर भारतीय व्यापारियों पर पड़ा है जो इस समय  में चिंता पैदा कर दी.

डील भारतीय व्यापारियों के साथ साथ भारत के लिए फायदेमंद रहेगी या फिर देश इसकी एक बड़ी कीमत चुकाएगा? इसका फैसला तो वक़्त करेगा. लेकिन जो वर्तमान है उसे देखकर इतना तो साफ़ है कि भारतीय व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग मायूसी के साए में है. 

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज
वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?
PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
