इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर क्या हैं व्हाइट हाउस के दावे, भारत को होगा फायदा या फिर नुकसान? 

भारत -यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डील पर अपना पक्ष रखते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि इससे 1.4 बिलियन से अधिक लोगों का इंडियन मार्केट, यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएगा. इसके अलावा व्हाइट हाउस ने डील की विशेष शर्तों पर भी खुलकर बात की है.

भारत -यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डील को लेकर भले ही दुनिया भर में किस्म-किस्म की बातें हो रही हों लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे एक 'ऐतिहासिक' कदम बताकर एक नई बहस का आगाज कर दिया है. उधर डील को लेकर व्हाइट हाउस ने अपना पक्ष रखा है. कहा गया है कि इससे 1.4 बिलियन से अधिक लोगों का इंडियन मार्केट, यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएगा. ध्यान रहे मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है इसलिए इस संदर्भ में व्हाइट हाउस को एक बयान भी जारी करना पड़ा है जिसमें इस डील की विशेष शर्तों को बताया गया है.

इस बयान का अवलोकन किया जाए तो मिलता है कि US इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट करने के लिए राजी हो गया है. बयान में यह भी बताया गया है कि ट्रंप मोदी सरकार के रूसी तेल खरीदना बंद करने के कमिटमेंट को देखते हुए इंडियन इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा 25 परसेंट टैरिफ हटाने पर सहमत हो गए हैं.

व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामानों और US के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर 'टैरिफ खत्म करने या कम करने' पर सहमत हो गया है, जिसमें 'सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स' शामिल हैं.

वहीं भारत ने ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने और $500 बिलियन से ज़्यादा की US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, खेती का कोयला, और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा किया है.

बयान यह भी कहता है कि नई दिल्ली उन नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने पर भी सहमत हो गया है जो ज़रूरी एरिया में बाइलेटरल ट्रेड पर असर डालती हैं.

इसके अलावा, भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स भी हटा देगा और बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड नियमों के एक मज़बूत सेट पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है जो भेदभाव वाली या बोझिल प्रैक्टिस और डिजिटल ट्रेड में दूसरी रुकावटों को दूर करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर रोक लगाने वाले नियम भी शामिल हैं.

बयान में यह भी कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया 'ओरिजिन के नियमों पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं, जिससे यह पक्का हो सके कि तय किए गए फायदे ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया को मिलें.'

बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देश थर्ड पार्टी की नॉन-मार्केट पॉलिसी को सुलझाने के लिए कॉम्प्लिमेंट्री एक्शन के ज़रिए सप्लाई चेन की मज़बूती और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट को मज़बूत करने के लिए भी कमिटेड थे, साथ ही इनबाउंड और आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट रिव्यू और एक्सपोर्ट कंट्रोल पर भी सहयोग करेंगे,'

व्हाइट हाउस ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में बाइलेटरल ट्रेड को काफ़ी बढ़ाएंगे और जॉइंट टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे.

जैसा कि ऊपर ही इस बात का जिक्र हुआ है कि भारत पर ट्रंप की मनमानी विवादों के घेरे में है और चूंकि इसे लेकर लगातार ट्रंप की आलोचना हो रही है इसलिए उन्होंने दावा किया था कि भारत 'अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर को ज़ीरो करने' पर सहमत हो गया है. ट्रंप के इस दावे का सीधा असर भारतीय व्यापारियों पर पड़ा है जो इस समय में चिंता पैदा कर दी.

डील भारतीय व्यापारियों के साथ साथ भारत के लिए फायदेमंद रहेगी या फिर देश इसकी एक बड़ी कीमत चुकाएगा? इसका फैसला तो वक़्त करेगा. लेकिन जो वर्तमान है उसे देखकर इतना तो साफ़ है कि भारतीय व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग मायूसी के साए में है.