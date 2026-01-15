अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...

डोनाल्ड ट्रंप के 20-पॉइंट सीज़फ़ायर प्लान के दूसरे फेज़ का आरंभ हो गया है. बताया जा रहा ही कि इसमें हमास को निहत्था करना, युद्ध से तबाह इलाके को फिर से बनाना और गाज़ा पर शासन करने के लिए फ़िलिस्तीनी एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाना शामिल है. लेकिन अभी भी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं.

डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने गाजा में संघर्ष खत्म करने की योजना के दूसरे फेज को लॉन्च करने का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि इसमें हमास को निहत्था करना, युद्ध से तबाह इलाके को फिर से बनाना और अमेरिकी देखरेख में गाजा पर शासन करने के लिए फिलिस्तीनी एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाना शामिल है.

ध्यान रहे कि गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेशनल कमेटी (NCAG), जिसे एक ट्रांजिशनल टेक्नोक्रेटिक बॉडी बताया गया है, गाजा में रोज़मर्रा के मामलों को संभालने के लिए ज़िम्मेदार होगी. वहीं कहा ये भी गया है कि NCAG की देखरेख 'बोर्ड ऑफ पीस' करेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाला एक इंटरनेशनल पैनल है.

बताते चलें कि दूसरा फेज़ अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीज़फायर डील के तहत बताया गया है, जो इज़राइल और हमास के बीच दो साल की लड़ाई के बाद हुआ था.

X पर किये गए एक पोस्ट में विटकॉफ ने लिखा है कि, 'अमेरिका को उम्मीद है कि हमास अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएगा, जिसमें आखिरी मृत बंधक को तुरंत वापस करना शामिल है. ऐसा न करने पर गंभीर नतीजे होंगे.'

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डिप्लोमैट निकोले म्लाडेनोव, जो बुल्गारिया के पूर्व रक्षा और विदेश मंत्री थे और इराक में UN के दूत के तौर पर काम कर चुके हैं, उन्हें बोर्ड ऑफ़ पीस का डायरेक्टर-जनरल चुना गया है.

गौरतलब है कि 'यह शांति योजना एक तरह की सुरक्षा करने वाली मिलिट्री पीसकीपिंग फोर्स की भी बात करती है, लेकिन इस बारे में कोई संकेत नहीं है कि इसमें कौन काम कर सकता है.' डोनाल्ड ट्रंप के 20-पॉइंट प्लान के तहत हुआ सीज़फ़ायर अक्टूबर में लागू हुआ और इससे ज़्यादातर लड़ाई रुक गई.

लेकिन डील के पहले फेज़ में कई चुनौतियां आईं, जिनमें हमास का आखिरी बचे इज़राइली बंधक के शव को ढूंढकर वापस करने में नाकाम रहना, इज़राइली हवाई हमले जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए, हमास का हथियार डालने से इनकार और मिस्र के साथ गाज़ा के रफ़ाह बॉर्डर क्रॉसिंग को फिर से खोलने में इज़राइल की देरी शामिल है.

हालांकि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर डील तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह दूसरे फेज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पुनर्निर्माण में $50bn (£37bn) से ज़्यादा का खर्च आएगा. इस प्रक्रिया में सालों लगने की उम्मीद है, और अब तक बहुत कम पैसे का वादा किया गया है.