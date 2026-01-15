FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां... CM योगी के करीबी, कौन हैं सतुआ बाबा? माघ मेले में क्यों बने चर्चा का केंद्र

करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां... CM योगी के करीबी, कौन हैं सतुआ बाबा? माघ मेले में क्यों बने चर्चा का केंद्र

अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...

अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...

BMC Exit Poll 2026: ठाकरे ब्रॉदर्स या शिंदे-फडणवीस... बीएमसी पर किसका राज? जानें क्या कह रहे एग्जिट पोल्स

BMC Exit Poll 2026: ठाकरे ब्रॉदर्स या शिंदे-फडणवीस... बीएमसी पर किसका राज? जानें क्या कह रहे एग्जिट पोल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

Homeदुनिया

दुनिया

अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...

डोनाल्ड ट्रंप के 20-पॉइंट सीज़फ़ायर प्लान के दूसरे फेज़ का आरंभ हो गया है. बताया जा रहा ही कि इसमें हमास को निहत्था करना, युद्ध से तबाह इलाके को फिर से बनाना और गाज़ा पर शासन करने के लिए फ़िलिस्तीनी एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाना शामिल है. लेकिन अभी भी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 15, 2026, 10:55 PM IST

अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने गाजा में संघर्ष खत्म करने की योजना के दूसरे फेज को लॉन्च करने का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि इसमें हमास को निहत्था करना, युद्ध से तबाह इलाके को फिर से बनाना और अमेरिकी देखरेख में गाजा पर शासन करने के लिए फिलिस्तीनी एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाना शामिल है.

ध्यान रहे कि गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेशनल कमेटी (NCAG), जिसे एक ट्रांजिशनल टेक्नोक्रेटिक बॉडी बताया गया है, गाजा में रोज़मर्रा के मामलों को संभालने के लिए ज़िम्मेदार होगी. वहीं कहा ये भी गया है कि NCAG की देखरेख 'बोर्ड ऑफ पीस' करेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाला एक इंटरनेशनल पैनल है.

बताते चलें कि दूसरा फेज़ अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीज़फायर डील के तहत बताया गया है, जो इज़राइल और हमास के बीच दो साल की लड़ाई के बाद हुआ था.

X पर किये गए एक पोस्ट में विटकॉफ ने लिखा है कि, 'अमेरिका को उम्मीद है कि हमास अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएगा, जिसमें आखिरी मृत बंधक को तुरंत वापस करना शामिल है. ऐसा न करने पर गंभीर नतीजे होंगे.'

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डिप्लोमैट निकोले म्लाडेनोव, जो बुल्गारिया के पूर्व रक्षा और विदेश मंत्री थे और इराक में UN के दूत के तौर पर काम कर चुके हैं, उन्हें बोर्ड ऑफ़ पीस का डायरेक्टर-जनरल चुना गया है.

गौरतलब है कि 'यह शांति योजना एक तरह की सुरक्षा करने वाली मिलिट्री पीसकीपिंग फोर्स की भी बात करती है, लेकिन इस बारे में कोई संकेत नहीं है कि इसमें कौन काम कर सकता है.' डोनाल्ड ट्रंप के 20-पॉइंट प्लान के तहत हुआ सीज़फ़ायर अक्टूबर में लागू हुआ और इससे ज़्यादातर लड़ाई रुक गई.

लेकिन डील के पहले फेज़ में कई चुनौतियां आईं, जिनमें हमास का आखिरी बचे इज़राइली बंधक के शव को ढूंढकर वापस करने में नाकाम रहना, इज़राइली हवाई हमले जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए, हमास का हथियार डालने से इनकार और मिस्र के साथ गाज़ा के रफ़ाह बॉर्डर क्रॉसिंग को फिर से खोलने में इज़राइल की देरी शामिल है.

हालांकि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर डील तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह दूसरे फेज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पुनर्निर्माण में $50bn (£37bn) से ज़्यादा का खर्च आएगा. इस प्रक्रिया में सालों लगने की उम्मीद है, और अब तक बहुत कम पैसे का वादा किया गया है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
MORE
Advertisement