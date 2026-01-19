FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Nitin Nabin: जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को BJP की कमान, निर्विरोध चुने गए पार्टी अध्यक्ष

जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को BJP की कमान, निर्विरोध चुने गए पार्टी अध्यक्ष

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होगी बांग्लादेश? ICC ने BCB को दिया अल्टीमेटम

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होगी बांग्लादेश? ICC ने BCB को दिया अल्टीमेटम

Glaucoma: क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करने से कम हो सकता है ग्लूकोमा का जोखिम? एक्सपर्ट से जानिए

Glaucoma: क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करने से कम हो सकता है ग्लूकोमा का जोखिम? एक्सपर्ट से जानिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास

भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास

दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

Homeदुनिया

दुनिया

आंखें नम कर सकती हैं Iran Protest में मारे गए प्रदर्शकारियों की कहानी, चौंका देगा ये पहलू 

अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि ईरान में पिछले दो हफ़्तों में 2,435 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतारा गया जबकि मारे गए लोगों में 153 लोग ऐसे थे जो सरकार से जुड़े थे.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 19, 2026, 08:02 PM IST

आंखें नम कर सकती हैं Iran Protest में मारे गए प्रदर्शकारियों की कहानी, चौंका देगा ये पहलू 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ईरान में नागरिक विरोध की आग लगभग ठंडी पड़ चुकी ही. इस्लामिक रिपब्लिक की कमज़ोर अर्थव्यवस्था को लेकर शिकायत ज़ाहिर करने के तौर पर शुरू हुए प्रदर्शन हिंसक हुए जिसके चलते जान और माल की भारी क्षति हुई. अब जबकि गतिरोध लगभग शांत हो चुका है, आंकलन इस बात का हो रहा है कि वास्तव में ईरान में कितने लोग मरे? इस संदर्भ में जो जानकारी आई है यदि उसपर विश्वास किया जाए तो मिलता है कि विरोध प्रदर्शनों में मारे गए कम से कम 2,600 लोगों में एक मूर्तिकार, एक टीनएजर फुटबॉलर और इंस्टाग्राम पर हज़ारों फॉलोअर्स वाला एक हेयरड्रेसर शामिल हैं. 

अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (HRANA),जो जानकारी को क्रॉस-चेक करने के लिए ईरान में अपने समर्थकों पर निर्भर करती है और जिसने पूर्व में भी अशांति के मामलों में सही जानकारी दी है, ने कहा कि पिछले दो हफ़्तों में  2,435 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतारा गया जबकि मारे गए लोगों में 153 लोग ऐसे थे जो सरकार से जुड़े थे.

ध्यान रहे ईरान में सरकार के खिलाफ जो विरोध हुआ उसका नतीजा यह निकला कि अधिकारियों ने अशांति पर कड़ी कार्रवाई के बीच इंटरनेट कम्युनिकेशन बंद कर दिया, जिससे मारे गए लोगों की संख्या के बारे में जानकारी बाहर आना मुश्किल हो गया.

हालांकि, वेस्ट के कुछ प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने दंगों में मारे गए 100 से ज़्यादा लोगों के नाम इकट्ठा किए हैं और लोकल मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया और ओपन-सोर्स जानकारी का इस्तेमाल करके उनमें से कम से कम 90 लोगों की पहचान वेरिफाई करने में कामयाब रही है.

दंगे की भेंट चढ़ी जो महिला 

अकरम पिरगाज़ी, दो बच्चों की 40 साल की मां, पहली महिला थीं. जिनकी मौत की खबर विरोध प्रदर्शनों में आई. उन्हें देश के उत्तर-पूर्व में नेशाबुर में गोली लगी और 7 जनवरी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन बाद में उनकी मौत हो गई.

मूर्तिकार और दो बच्चों के पिता

नॉर्वे के ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन हेंगाओ के अनुसार, उसी प्रांत के मशहद शहर में, 50 साल के मूर्तिकार मेहदी सलाहशौर को 8 जनवरी को सरकारी बलों ने गोली मार दी थी. दो बच्चों के पिता मेहदी ईरान के कला और संस्कृति जगत में एक्टिव थे और विज़ुअल आर्ट्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मानद सदस्य थे.

सलाहशौर  की सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने अपने काम को दिखाने वाली लगभग 20 प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया था और तेहरान यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप भी आयोजित की थीं.

निर्देशक और फिल्म निर्माता

हेंगाव ने बताया कि एक दिन बाद, तेहरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान 39 साल के डायरेक्टर और फिल्ममेकर जावेद गंजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उन्होंने कई सालों तक सिनेमा और टीवी के कई प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोडक्शन प्लानर के तौर पर काम किया था.

जब चर्चा का विषय बनी सोशल मीडिया सेंसेशन हेयरड्रेसर की मौत 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 साल के हेयरड्रेसर शयान असदोल्लाही को 1 जनवरी को लोरेस्टान प्रांत के अज़ना शहर में सरकारी फ़ोर्स ने मार दिया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ हेयरस्टाइलिंग के वीडियो शेयर किए थे.

ट्रेनी वकील जो अब कभी नहीं लड़ेगा केस

उसी दिन, 28 साल के ट्रेनी वकील अहमदरेज़ा अमानी को अज़ना में सड़क पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सीने में गोली लगने के बाद कथित तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लंदन स्थित ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट के अनुसार, अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई.

यज़्द बार एसोसिएशन के प्रमुख, जहां अमानी इंटर्न थे, ने कहा कि उन्होंने न्यायपालिका के प्रमुख को पत्र लिखकर उनकी मौत की पूरी जांच की मांग की है.

रेबिन मोरादी

बता दें कि विरोध प्रदर्शन करने वालों में ज़्यादातर युवा लोग थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 17 साल के कुर्द छात्र रेबिन मोरादी को 8 जनवरी को तेहरान में मार दिया गया था.वह एक होनहार युवा फुटबॉलर थे जो तेहरान यूथ प्रीमियर फुटबॉल लीग के सदस्य थे और साइपा क्लब के लिए खेलते थे.

उनके सोशल मीडिया पर कई साल पुरानी तस्वीरें और वीडियो हैं, जिनसे खेल के प्रति उनका जुनून दिखता है. हेंगाओ मानवाधिकार संगठन के अनुसार, वह तैराक और पहलवान भी थे.

HRANA के अनुसार, मारे गए लोगों के अलावा, दो हफ़्ते के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 18,400 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान
हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
MORE
Advertisement