इजरायल और ईरान युद्ध में अमेरिका के प्रति सेकंड 9.8 लाख रुपये फुंक रहे, अमेरिकी टेक्सपेयरों पर 2.63 लाख करोड़ का पड़ा बोझ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शासनकाल में, अमेरिका गोला-बारूद, हवाई और नौसैनिक अभियानों, मिसाइल रक्षा, खुफिया जानकारी और रसद पर प्रतिदिन 890 मिलियन डॉलर (लगभग 8,455 करोड़ रुपये) खर्च कर रहा है.

युद्ध में अमेरिका के रोज खर्च हो रहे 8,455 करोड़ रुपये. Photo: AI

ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल संघर्ष जारी रहने के दौरान, तेहरान, ईरान में एक क्षतिग्रस्त आवासीय इलाके के बीच खड़ी एक महिला फोन पर बात कर रही है. यह तस्वीर 30 मार्च, 2026 की है. रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका ईरान के खिलाफ चल रहे अपने युद्ध में प्रति सेकंड 10,300 डॉलर (लगभग 9.8 लाख रुपये) खर्च कर रहा है, जो अमेरिकी करदाताओं पर 2.63 लाख करोड़ रुपये का बोझ है.

पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि इस संघर्ष में अमेरिका हर सेकंड लाखों रुपये खर्च कर रहा है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

रोजाना हजारों करोड़ का खर्च, हर सेकंड लाखों की लागत

Stockholm International Peace Research Institute के आंकड़ों के अनुसार, ईरान से जुड़े संघर्ष में अमेरिका प्रतिदिन लगभग 890 मिलियन डॉलर (करीब 8,455 करोड़ रुपये) खर्च कर रहा है. अगर इसे छोटे स्तर पर देखें, तो यह खर्च हर सेकंड करीब 10,300 डॉलर (लगभग 9.8 लाख रुपये) तक पहुंच जाता है. कुल मिलाकर यह बोझ अमेरिकी करदाताओं पर लगभग 2.63 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है.

कहां खर्च हो रहा है यह पैसा?

रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध पर होने वाला खर्च कई हिस्सों में बंटा हुआ है. सबसे ज्यादा खर्च हथियारों और मिसाइलों पर हो रहा है, जहां रोजाना करीब 320 मिलियन डॉलर खर्च किए जा रहे हैं. इसके अलावा हवाई अभियानों पर 245 मिलियन डॉलर, नौसेना ऑपरेशनों पर 155 मिलियन डॉलर और मिसाइल रक्षा सिस्टम पर लगभग 95 मिलियन डॉलर रोजाना खर्च हो रहे हैं. खुफिया और साइबर ऑपरेशनों पर 45 मिलियन डॉलर तथा सैनिकों और लॉजिस्टिक्स पर करीब 30 मिलियन डॉलर प्रतिदिन खर्च किए जा रहे हैं.

संघर्ष का बढ़ता दायरा और वैश्विक असर

अमेरिका और Israel के साथ तनाव के बीच Iran ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी उठाई है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है, तो तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा.

राजनीतिक संकेत और संभावित रणनीति

राष्ट्रपति Donald Trump के दौर की नीति के अनुसार, अमेरिका अपने सहयोगी देशों से युद्ध लागत साझा करने की कोशिश कर सकता है, जैसा 1990 के खाड़ी युद्ध में हुआ था. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में यह संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी बड़ा मुद्दा बन सकता है.

आम लोगों पर क्या होगा असर

युद्ध का खर्च सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहता. इसका असर आम लोगों पर पड़ना तय है. इस युद्धस े

करदाताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और वैश्विक महंगाई में उछाल आ सकता है. वहीं, तेल और ईंधन की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं और शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है

यानी, हजारों किलोमीटर दूर चल रहा संघर्ष भी आम लोगों की जेब और जीवनशैली को प्रभावित कर सकता है. ईरान से जुड़े इस संघर्ष में अमेरिका का भारी खर्च यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य शक्ति का नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत का भी खेल है. अगर यह स्थिति लंबी चली, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है.

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