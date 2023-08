Elon Musk को बड़ा झटका! जनरल मोटर्स ने ट्विटर पर विज्ञापनों को किया सस्पेंड

डीएनए हिंदी: टेस्ला कंपनी के सीईओ (Tesla) एलन मस्क (Elon Musk) अब माइक्रो ब्लॉगिगं वेबसाइट Twitter के भी मालिक बन गए हैं. उन्होंने शुक्रवार को ट्विटर की कमान अपने हाथों में ले ली. Twitter की कमान उनके हाथ में आने के बाद जनरल मोटर्स ( General Motors) ने बड़ा कदम उठाया है. जनरल मोटर्स ने ट्विटर पर विज्ञापनों को अस्थाई रूप से सस्पेंड कर दिया है. अमेरिकी मीडिया ने ये जानकारी दी है.

टेस्ला की सहयोगी डेट्रॉइट ऑटोमेकर ने शुक्रवार को कहा कि यह ट्विटर (Twitter) के साथ बात कर रहा है कि मंच कैसे बदलेगा. जनरल मोटर्स ने कहा कि जब तक के लिए Twitter पर अस्थायी रूप से विज्ञापनों को बंद करने का फैसला किया गया है. जनरल मोटर्स (GM) के प्रवक्ता डेविड बरनास ने कहा कि हम नए स्वामित्व के तहत मंच (ट्विटर) को समझने कोशिश कर रहे हैं. हम कंपनी के महत्वपूर्ण बदलाव और उसके नए नियमों को समझने तक अस्थायी रूप से अपने भुगतान किए गए विज्ञापन को रोक रहे हैं. डेविड बरनास ने कहा कि ट्विटर पर हमारी कस्टमर केयर बातचीत जारी रहेगी.

Tesla competitor General Motors temporarily suspends advertisements on Twitter following Elon Musk takeover, US media reported pic.twitter.com/CRtUMYLg2E