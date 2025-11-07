FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहपुर रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह- बिहार में सीता मंदिर के निर्माण कार्य को कोई नहीं रोक सकता | वंदे मातरम विवाद पर बोले सपा नेता अबू आजमी- इस्लाम में जमीन और सूरज की पूजा नहीं, किसी को मजबूर नहीं कर सकते

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल

Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल

अपने ऊपर बोझ मत रखिए, आपके बेटे की गलती नहीं, एअर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में SC ने पायलट के पिता से कही अहम बात

अपने ऊपर बोझ मत रखिए, आपके बेटे की गलती नहीं, एअर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में SC ने पायलट के पिता से कही अहम बात

5 की उम्र में जीता नेशनल अवार्ड, 1 ही फिल्म में निभाए 10 रोल.. जानें कौन है ये स्टार जिसने एक्टिंग में गाड़ दिए झंडे?

5 की उम्र में जीता नेशनल अवार्ड, एक ही फिल्म में निभाए 10 रोल.. जानें कौन है ये सुपरस्टार जिसने एक्टिंग की दुनिया में गाड़ दिए झंडे?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब

विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

Homeदुनिया

दुनिया

कौन हैं स्वर्णजीत सिंह खालसा जिन्होंने US में रचा है इतिहास, दिया है सिखों को गर्व करने का मौका...

मूल रूप से पंजाब स्थित जालंधर के रहने वाले स्वर्णजीत सिंह खालसा, नॉर्विच के डेमोक्रेट मेयर चुने गए हैं. इस तरह वे अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में इस पद पर पहुंचने वाले पहले सिख बन गए हैं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 07, 2025, 03:13 PM IST

कौन हैं स्वर्णजीत सिंह खालसा जिन्होंने US में रचा है इतिहास, दिया है सिखों को गर्व करने का मौका...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जालंधर के मूल निवासी 40 वर्षीय अमृतधारी सिख स्वर्णजीत सिंह खालसा, नॉर्विच के डेमोक्रेट मेयर चुने गए हैं. इस तरह वे अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में इस पद पर पहुंचने वाले पहले सिख बन गए हैं. खालसा ने रिपब्लिकन पीटर निस्ट्रॉम का स्थान लिया है. स्वर्णजीत सिंह खालसा के विषय में रोचक तथ्य यह भी है कि उन्होंने एक ऐसे शहर में शीर्ष पद जीता है जहां  केवल 10 सिख परिवार रहते हैं.

दो बार पार्षद रहे खालसा, दिल्ली और पंजाब में सिख धार्मिक-राजनीतिक क्षेत्र में गहराई से सक्रिय परिवार से आते हैं. अमेरिकी सक्रियता में उनकी यात्रा 9/11 के बाद के अशांत दौर में शुरू हुई, जब सिखों को अक्सर घृणा अपराधों का निशाना बनाया जाता था.

स्वर्णजीत सिंह खालसा ने विशिष्ट सिख पहचान को उजागर करने के लिए एक सतत अभियान चलाया, और अंततः अपना ध्यान स्थानीय नगरीय मामलों पर केंद्रित कर लिया.

सहिष्णुता और सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने उन्हें 2017 में महत्वपूर्ण पहचान दिलाई, जब उन्हें 2016 के लिए संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) निदेशक का सामुदायिक नेतृत्व पुरस्कार मिला. वह पुरस्कार के 56 प्राप्तकर्ताओं में से एकमात्र भारतीय थे, जिसे तत्कालीन एफबीआई निदेशक जेम्स बी कॉमी ने वाशिंगटन डीसी में एफबीआई मुख्यालय में प्रदान किया था.

एफबीआई के एक प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि खालसा को न्यू हेवन डिवीजन द्वारा जनता को सहिष्णुता, मतभेदों के प्रति सम्मान और शांतिपूर्ण समाज में रहने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के उनके मिशन के लिए सम्मानित किया जा रहा है.

स्वर्णजीत के पिता, परमिंदर पाल सिंह खालसा, जो सिख सेवक सोसाइटी इंटरनेशनल के प्रमुख हैं, ने बताया कि स्वर्णजीत डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद 2007 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे.

न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद, खालसा 2010 में नॉर्विच में बस गए. स्थानीय राजनीति में आने से पहले उन्होंने निर्माण व्यवसाय में एक सफल करियर बनाया.

उनके दिवंगत दादा, इंद्रपाल सिंह खालसा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक थे.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल
Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल
अपने ऊपर बोझ मत रखिए, आपके बेटे की गलती नहीं, एअर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में SC ने पायलट के पिता से कही अहम बात
अपने ऊपर बोझ मत रखिए, आपके बेटे की गलती नहीं, एअर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में SC ने पायलट के पिता से कही अहम बात
5 की उम्र में जीता नेशनल अवार्ड, 1 ही फिल्म में निभाए 10 रोल.. जानें कौन है ये स्टार जिसने एक्टिंग में गाड़ दिए झंडे?
5 की उम्र में जीता नेशनल अवार्ड, एक ही फिल्म में निभाए 10 रोल.. जानें कौन है ये सुपरस्टार जिसने एक्टिंग की दुनिया में गाड़ दिए झंडे?
Cancer Awareness Day 2025: कैंसर के खतरे को कम कर देगा ये लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य का ध्यान रखने पर दूर रहेगी घातक बीमारी
कैंसर के खतरे को कम कर देगा ये लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य का ध्यान रखने पर दूर रहेगी घातक बीमारी
कौन हैं स्वर्णजीत सिंह खालसा जिन्होंने US में रचा है इतिहास, दिया है सिखों को गर्व करने का मौका...
कौन हैं स्वर्णजीत सिंह खालसा जिन्होंने US में रचा है इतिहास, दिया है सिखों को गर्व करने का मौका...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा
विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब
विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स
नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स
ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती बाइक, 55000 रुपये में आ जाएगी सबसे सस्ती वाली
ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती बाइक, 55000 रुपये में आ जाएगी सबसे सस्ती वाली
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE