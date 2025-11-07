कौन हैं स्वर्णजीत सिंह खालसा जिन्होंने US में रचा है इतिहास, दिया है सिखों को गर्व करने का मौका...

मूल रूप से पंजाब स्थित जालंधर के रहने वाले स्वर्णजीत सिंह खालसा, नॉर्विच के डेमोक्रेट मेयर चुने गए हैं. इस तरह वे अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में इस पद पर पहुंचने वाले पहले सिख बन गए हैं.

जालंधर के मूल निवासी 40 वर्षीय अमृतधारी सिख स्वर्णजीत सिंह खालसा, नॉर्विच के डेमोक्रेट मेयर चुने गए हैं. इस तरह वे अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में इस पद पर पहुंचने वाले पहले सिख बन गए हैं. खालसा ने रिपब्लिकन पीटर निस्ट्रॉम का स्थान लिया है. स्वर्णजीत सिंह खालसा के विषय में रोचक तथ्य यह भी है कि उन्होंने एक ऐसे शहर में शीर्ष पद जीता है जहां केवल 10 सिख परिवार रहते हैं.

दो बार पार्षद रहे खालसा, दिल्ली और पंजाब में सिख धार्मिक-राजनीतिक क्षेत्र में गहराई से सक्रिय परिवार से आते हैं. अमेरिकी सक्रियता में उनकी यात्रा 9/11 के बाद के अशांत दौर में शुरू हुई, जब सिखों को अक्सर घृणा अपराधों का निशाना बनाया जाता था.

स्वर्णजीत सिंह खालसा ने विशिष्ट सिख पहचान को उजागर करने के लिए एक सतत अभियान चलाया, और अंततः अपना ध्यान स्थानीय नगरीय मामलों पर केंद्रित कर लिया.

सहिष्णुता और सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने उन्हें 2017 में महत्वपूर्ण पहचान दिलाई, जब उन्हें 2016 के लिए संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) निदेशक का सामुदायिक नेतृत्व पुरस्कार मिला. वह पुरस्कार के 56 प्राप्तकर्ताओं में से एकमात्र भारतीय थे, जिसे तत्कालीन एफबीआई निदेशक जेम्स बी कॉमी ने वाशिंगटन डीसी में एफबीआई मुख्यालय में प्रदान किया था.

एफबीआई के एक प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि खालसा को न्यू हेवन डिवीजन द्वारा जनता को सहिष्णुता, मतभेदों के प्रति सम्मान और शांतिपूर्ण समाज में रहने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के उनके मिशन के लिए सम्मानित किया जा रहा है.

स्वर्णजीत के पिता, परमिंदर पाल सिंह खालसा, जो सिख सेवक सोसाइटी इंटरनेशनल के प्रमुख हैं, ने बताया कि स्वर्णजीत डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद 2007 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे.

न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद, खालसा 2010 में नॉर्विच में बस गए. स्थानीय राजनीति में आने से पहले उन्होंने निर्माण व्यवसाय में एक सफल करियर बनाया.

उनके दिवंगत दादा, इंद्रपाल सिंह खालसा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक थे.