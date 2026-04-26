FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सर्वे में खुलासा: बरकरार है योगी सरकार पर जनता का भरोसा, BJP अब भी लोगों की पहली पसंद, सर्वे में सपा बहुमत से बहुत दूर

सर्वे में खुलासा: बरकरार है योगी सरकार पर जनता का भरोसा, BJP अब भी लोगों की पहली पसंद, सर्वे में सपा बहुमत से बहुत दूर

9वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया Bhoot Bangla, अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका

9वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया Bhoot Bangla, अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका

वॉशिंगटन में फायरिंग से दहला अमेरिका! बाल-बाल बचे ट्रंप, शॉटगन लेकर राष्ट्रपति के पास कैसे पहुंचा हमलावर? बड़ी बातें

वॉशिंगटन में फायरिंग से दहला अमेरिका! बाल-बाल बचे ट्रंप, शॉटगन लेकर राष्ट्रपति के पास कैसे पहुंचा हमलावर? बड़ी बातें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ

इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ

Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न

जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न

रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत

रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत

Homeदुनिया

दुनिया

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हमला नाकाम, हमलावर गिरफ्तार, ट्रंप समेत सभी नेता सुरक्षित

वॉशिंगटन डीसी में एक प्रतिष्ठित डिनर के दौरान जो हुआ और कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा. हालांकि इस दौरान एक सुरक्षा एजेंट को गोली लगी, लेकिन वह सुरक्षात्मक गियर पहने हुए था, जिससे उसकी जान बच गई. हमलावर भी पकड़ा गया है और ट्रंप समेत सभी नेता सुरक्षित हैं

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 26, 2026, 09:49 AM IST

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हमला नाकाम, हमलावर गिरफ्तार, ट्रंप समेत सभी नेता सुरक्षित

Suspect Taken into Custody Following Shooting at the White House. Photo AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

वॉशिंगटन के हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में मचे हड़कंप के बाद अब बड़ी खबर सामने आई है.
हमले की कोशिश करने वाला संदिग्ध पकड़ा जा चुका है. घटना ने सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ाई, लेकिन राहत की बात यह रही कि बड़ा हादसा टल गया.

हमलावर हिरासत में, बड़ी साजिश टली
White House Correspondents Dinner के दौरान हुई इस घटना में हमलावर को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया. जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसके पास कई हथियार मौजूद थे. सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई के चलते किसी बड़े नुकसान से बचाव हो गया.

ट्रंप को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया
घटना के वक्त राष्ट्रपति Donald Trump मंच पर मौजूद थे. जैसे ही खतरे की सूचना मिली, सीक्रेट सर्विस ने उन्हें तुरंत मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया. उनके साथ मौजूद कैबिनेट के सभी सदस्य भी सुरक्षित बताए गए हैं.

एक सुरक्षा एजेंट घायल, अस्पताल में भर्ती
हमले के दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी. हालांकि वह सुरक्षात्मक गियर पहने हुए था, जिससे गंभीर नुकसान टल गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

जांच एजेंसियां एक्टिव, हमले की वजह तलाश जारी
पुलिस और फेडरल एजेंसियां अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं. संदिग्ध पर संघीय अधिकारी पर हमला और हथियारों के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगाए जाएंगे. यह भी जांच की जा रही है कि हमलावर अकेला था या किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ
इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ
Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न
जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, वेटिंग नहीं अब कंफर्म मिलेगा टिकट! इस राज्य के लोगों के लिए किराए में भी राहत
दुनिया के सबसे पुराना शहर कौन सा है? यहां 11 हजार साल पुरानी सभ्यता आज भी आती है नजर 
दुनिया के सबसे पुराना शहर कौन सा है? यहां 11 हजार साल पुरानी सभ्यता आज भी आती है नजर
6 साल से कम उम्र के बच्चों को रंग-बिरंगे कपड़े क्यों नहीं पहनाना चाहिए? वरना जीवन भर पछताते रहेंगे
6 साल से कम उम्र के बच्चों को रंग-बिरंगे कपड़े क्यों नहीं पहनाना चाहिए? वरना जीवन भर पछताते रहेंगे
MORE
Advertisement
धर्म
Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
Baglamukhi Jayanti Katha Aarti: आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
Baglamukhi Jayanti 2026 Date: कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
MORE
Advertisement