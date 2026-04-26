व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हमला नाकाम, हमलावर गिरफ्तार, ट्रंप समेत सभी नेता सुरक्षित

वॉशिंगटन डीसी में एक प्रतिष्ठित डिनर के दौरान जो हुआ और कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा. हालांकि इस दौरान एक सुरक्षा एजेंट को गोली लगी, लेकिन वह सुरक्षात्मक गियर पहने हुए था, जिससे उसकी जान बच गई. हमलावर भी पकड़ा गया है और ट्रंप समेत सभी नेता सुरक्षित हैं

वॉशिंगटन के हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में मचे हड़कंप के बाद अब बड़ी खबर सामने आई है.

हमले की कोशिश करने वाला संदिग्ध पकड़ा जा चुका है. घटना ने सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ाई, लेकिन राहत की बात यह रही कि बड़ा हादसा टल गया.

हमलावर हिरासत में, बड़ी साजिश टली

White House Correspondents Dinner के दौरान हुई इस घटना में हमलावर को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया. जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसके पास कई हथियार मौजूद थे. सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई के चलते किसी बड़े नुकसान से बचाव हो गया.

ट्रंप को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया

घटना के वक्त राष्ट्रपति Donald Trump मंच पर मौजूद थे. जैसे ही खतरे की सूचना मिली, सीक्रेट सर्विस ने उन्हें तुरंत मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया. उनके साथ मौजूद कैबिनेट के सभी सदस्य भी सुरक्षित बताए गए हैं.

एक सुरक्षा एजेंट घायल, अस्पताल में भर्ती

हमले के दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी. हालांकि वह सुरक्षात्मक गियर पहने हुए था, जिससे गंभीर नुकसान टल गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

जांच एजेंसियां एक्टिव, हमले की वजह तलाश जारी

पुलिस और फेडरल एजेंसियां अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं. संदिग्ध पर संघीय अधिकारी पर हमला और हथियारों के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगाए जाएंगे. यह भी जांच की जा रही है कि हमलावर अकेला था या किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है.