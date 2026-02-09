यहां गंभीर धाराओं में सोशल मीडिया पर हुआ है मुकदमा, जानें क्या है वजह?

LA की सुपीरियर कोर्ट में सोशल मीडिया कंपनियों पर आरोप है कि वे जानबूझकर लोगों को इसकी लत लगाती हैं. कहा जा रहा है कि यह कुछ-कुछ वैसे ही जैसे 1980 के दशक में तंबाकू और सिगरेट के साथ होता था.

बात बीते दिनों की है. न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि, संपूर्ण देश उस वक़्त हैरत में आ गया, जब ये खबर आई कि एक कोरियन गेम, गाजियाबाद में एक ही घर की तीन बच्चियों पर कुछ इस हद तक हावी हुआ कि, उन्होंने उसके प्रभाव में आकर अपनी बिल्डिंग के 9 वें माले से कूद कर जान दे दी. मामला प्रकाश में आने के बाद सोशल वर्कर्स और बुद्धिजीवी खुलकर मैदान में आए. उन्होंने वकालत की कि सरकार को न केवल इस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर फ़ौरन बैन लगाना चाहिए, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें नाबालिगों तक इंटरनेट का एक्सेस कम से कम हो.

घटना को हुए ठीक ठाक दिन हो चुके हैं. जिस तरह अब सब नार्मल हुआ वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है. बल्कि ये भी बताता है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बतौर समाज हम कितने सजग हैं. लेकिन क्या हर जगह का हाल भारत से मिलता जुलता है विशेषकर अमेरिका और यूरोप में?

जवाब है नहीं. सुदूर लॉस एंजिल्स में सोशल मीडिया पर मुकदमा चल रहा है. माना जा रहा है कि मुक़दमे का जो भी फैसला होगा, उससे सोशल मीडिया के काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है.

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को लगभग 22 'बेलवेदर' मुकदमों, यानी टेस्ट केस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें वकील केस शुरू करते समय 1,500 से ज़्यादा लोगों की गवाहियों पर विचार करेंगे.

पहले मुकदमे की शुरुआती सुनवाई सोमवार से शुरू होगी, जिसमें मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग समेत कई टेक एग्जीक्यूटिव्स के गवाही देने की उम्मीद है.

ध्यान रहे पिछले कुछ सालों में, लोगों ने ऑनलाइन नुकसान के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और स्नैपचैट के मालिकों पर मुकदमा करने की कोशिश की है, लेकिन वे ज़्यादातर नाकाम रहे हैं.

अक्सर, सोशल मीडिया कंपनियां अमेरिका के कम्युनिकेशंस एक्ट के सेक्शन 230 नाम के बचाव का सहारा लेती हैं, जो थर्ड-पार्टी कंटेंट पब्लिश करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बचाता है.

इसमें कहा गया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं.

तो इस बार क्यों अलग माना जा रहा है यह कोर्ट केस ?

पहली बार, सोशल मीडिया कंपनियों को जूरी ट्रायल का सामना करना पड़ेगा. वे जूरी यह तय नहीं करेंगे कि प्लेटफॉर्म पर खास कंटेंट नुकसानदायक था या नहीं. इसके बजाय, वे यह तय करेंगे कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां लापरवाह थीं जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए और उनमें बदलाव किए ताकि लोग उन पर ज़्यादा समय बिताएं.

उदाहरण के लिए, एक फीचर जिसके आने की उम्मीद है, वह है 'इनफिनिट स्क्रॉलिंग', जिससे आपका सोशल मीडिया फीड कभी खत्म नहीं होगा, चाहे आप इसे कितनी भी देर तक देखते रहें.

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और स्नैपचैट ने 'हमारे बच्चों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को बदल दिया है'.

अगर जूरी यह तय करती है कि कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बनाते समय लापरवाही की थी, तो उन्हें यह भी तय करना होगा कि क्या उस लापरवाही की वजह से किसी युवा व्यक्ति को गंभीर नुकसान हुआ.

इस मामले में, उस व्यक्ति को KGM के नाम से जाना जाता है और जो कैलिफ़ोर्निया की 19 साल की लड़की है. उसका कहना है कि बचपन में Instagram, Snapchat, TikTok और YouTube इस्तेमाल करने के बाद उसे एंग्जायटी, डिप्रेशन और बॉडी इमेज से जुड़ी दिक्कतें हुईं.

TikTok और Snapchat पहले ही उसके साथ कोर्ट के बाहर समझौता कर चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ़ Meta और YouTube पर मुक़दमा चल रहा है.

यह एक 'बेलवेदर' ट्रायल है, जिसका मतलब है कि इसे एक टेस्ट केस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यह देखा जा सके कि सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ भविष्य में होने वाले मुकदमों में पीड़ितों को कितना मुआवज़ा मिल सकता है.

अगर टेक कंपनियां हार जाती हैं, तो उन्हें अपने प्लेटफ़ॉर्म के डिज़ाइन बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है. हालांकि टिकटॉक और स्नैपचैट ने इस मामले में समझौता कर लिया है, लेकिन वे भविष्य के मामलों में भी शामिल होंगे.

ज्ञात हो कि इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी भी ट्रायल के दौरान गवाही देंगे.

टेक कंपनियों का कहना है कि टेक के इस्तेमाल और लत के बीच कोई सीधा लिंक नहीं है, और इसके लिए मज़बूत सबूत चाहिए कि उन्होंने युवा यूज़र्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है.

गौरतलब ही कि एक ब्लॉग पोस्ट में, मेटा ने कहा कि उनके खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के 'जटिल मुद्दे' को 'बहुत ज़्यादा आसान बना देती है'.

पोस्ट में कहा गया है, 'किशोरों के सामने आने वाली चुनौतियों को सिर्फ़ एक फैक्टर तक सीमित करना वैज्ञानिक रिसर्च और आज के युवाओं पर असर डालने वाले कई तनावों को नज़रअंदाज़ करता है, जैसे कि पढ़ाई का दबाव, स्कूल की सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां और नशीली दवाओं का सेवन.'

वहीं एक बयान में तमाम दावों को ख़ारिज करते हुए गूगल ने कहा है कि,'युवाओं को सुरक्षित, स्वस्थ अनुभव देना हमेशा से हमारे काम का मुख्य हिस्सा रहा है.'

'युवाओं, मानसिक स्वास्थ्य और पेरेंटिंग विशेषज्ञों के साथ मिलकर, हमने युवाओं को उनकी उम्र के हिसाब से सही अनुभव देने और माता-पिता को मज़बूत कंट्रोल देने के लिए सर्विस और पॉलिसी बनाई हैं.