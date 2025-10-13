Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

Rashifal 14 October 2025: तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

Cigarette ही नहीं, फेफड़ों के लिए अगरबत्ती का धुआं भी हो सकता है खतरनाक! जानिए इसके पीछे की वजह

बिहार चुनाव: महुआ के 'रण' में तेज प्रताप यादव, छोटे भाई तेजस्वी की बढ़ाई हार्ट बीट, पहली लिस्ट से कर दिया खेला!

चीन ने फिर दिखाया अपना रंग, भारतीय सीमा के पास की शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स की तैनाती

Joint Pain And Posture: 'बैठने की आदत' बन सकती है जोड़ों में भयंकर दर्द का कारण, जानिए क्यों जरूरी है सही पॉश्चर

कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार का गिफ्ट, हो सकेगा EPFO से 100% तक Withdrawal 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

Rashifal 14 October 2025: तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

Homeदुनिया

दुनिया

चीन ने फिर दिखाया अपना रंग, भारतीय सीमा के पास की शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स की तैनाती

प्लैनेट लैब्स के अभिलेखागार से प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि 6 अगस्त से 5 सितंबर तक रणनीतिक शिगात्से एयर बेस पर चीन की तरफ से कम से कम तीन GJ-11 ड्रोन तैनात थे.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 13, 2025, 08:10 PM IST

चीन ने फिर दिखाया अपना रंग, भारतीय सीमा के पास की शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स की तैनाती
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चीन फिर चर्चा में है. द वॉर ज़ोन की एक रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो अभी हाल ही में सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से पता चला है कि अगस्त और सितंबर की शुरुआत के बीच पश्चिमी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित शिगात्से एयर बेस पर कई GJ-11 शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ फ़्लाइंग-विंग मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन (UCAV) तैनात रहे. इस विस्तारित तैनाती से संकेत मिलता है कि GJ-11 संभवतः एक उन्नत परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुका है या अर्ध-संचालन क्षमता तक पहुंच गया है.

शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ फ़्लाइंग-विंग ड्रोन में चीन के बढ़ते निवेश का एक प्रमुख उदाहरण है, जो अमेरिकी सेना द्वारा ऐसे डिज़ाइनों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की स्पष्ट अनिच्छा के बिल्कुल विपरीत है.

10 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, प्लैनेट लैब्स के अभिलेखागार से प्राप्त तस्वीरों में 6 अगस्त से 5 सितंबर तक शिगात्से में कम से कम तीन GJ-11 ड्रोन तैनात दिखाई दे रहे हैं.

यह विमान, जिसका विकास एक दशक से भी अधिक समय से चल रहा है, माना जा रहा है कि इसे हवा से ज़मीन पर गहरे हमले और खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है.

विश्लेषकों का यह भी सुझाव है कि यह हवा से हवा में या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी भूमिका निभा सकता है. तस्वीरों में देखे गए दो यूसीएवी पर ज़्यादातर चीनी सैन्य विमानों पर इस्तेमाल होने वाला मानक ग्रे रंग चढ़ा हुआ है, जबकि एक अन्य विमान आंशिक रूप से लाल-भूरे रंग के सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ है.

10 सितंबर की एक अलग प्लैनेट लैब्स तस्वीर में उसी बेस पर फ़्लैंकर-सीरीज़ के लड़ाकू विमानों को भी इसी तरह सुरक्षात्मक आवरण में लिपटा हुआ दिखाया गया है.

जानें क्या है शिगात्से एयर बेस का सामरिक महत्व

अपनी दूरस्थ स्थिति के बावजूद, शिगात्से एयर बेस भारत की सिक्किम सीमा से लगभग 90 मील उत्तर-पूर्व में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यह उन कई विवादित क्षेत्रों में से एक है जहां समय-समय पर झड़पें होती रही हैं.

हाल के वर्षों में, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने तिब्बत और शिनजियांग क्षेत्रों में अपनी वायुशक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है.

शिगात्से में दुनिया के सबसे लंबे रनवे में से एक, लगभग 16,400 फीट के साथ-साथ 2017 में निर्मित 9,840 फीट की एक सहायक पट्टी है जिसमें सात बड़े विमान स्टैंड हैं. तब से, बेस में निरंतर उन्नयन हुआ है, जिसमें बढ़ी हुई परिचालन गतिविधि का समर्थन करने के लिए एक विस्तारित सैन्य एप्रन और नए हैंगर शामिल हैं.

इस बेस पर पीएलए वायु सेना की निरंतर उपस्थिति है, जिसमें फ्लैंकर-प्रकार और जे-10 लड़ाकू विमान, साथ ही हवाई पूर्व चेतावनी विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं.

यह चीनी ड्रोन अभियानों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जहां से CASC रेनबो श्रृंखला के प्लेटफ़ॉर्म और WZ-7 सोअरिंग ड्रैगन टोही यूएवी नियमित रूप से संचालित होते हैं. WZ-7, जिसका पहली बार शिगात्से में दस्तावेजीकरण किया गया था, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की निगरानी करता रहता है.

शिगात्से में GJ-11 ड्रोन की हालिया उपस्थिति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि PLA क्षेत्र-स्तरीय परिचालन परीक्षण कर रहा है. इससे पहले, शार्प स्वॉर्ड्स को मुख्य रूप से झिंजियांग के मालन बेस जैसे परीक्षण केंद्रों पर देखा गया था, जहां से वे एक साल से अधिक समय से दैनिक मिशन उड़ा रहे हैं.

नौसेना परीक्षण सुविधाओं और सैन्य परेडों में भी इसके मॉकअप देखे गए हैं, जो इस प्रकार के बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं. शिगात्से से संचालन वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में GJ-11 के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, परिचालन रणनीतियों को परिष्कृत करने और मानवयुक्त विमानों के साथ समन्वय का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है.

बेस की ऊंचाई  लगभग 12,410 फीट (3,782 मीटर) - सक्रिय सीमा क्षेत्रों के करीब एक चुनौतीपूर्ण परीक्षण वातावरण प्रदान करती है. कई यूसीएवी को एक साथ तैनात करने से पीएलए को सहयोगी अभियानों और मानव-मशीन टीमिंग अवधारणाओं का आकलन करने में भी मदद मिलेगी.

जीजे-11 के जे-20 स्टील्थ फाइटर के साथ काम करने की उम्मीद है, खासकर इसके दो-सीट वाले संस्करण के साथ, जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक संभावित ड्रोन नियंत्रक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी
पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE