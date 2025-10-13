चीन ने फिर दिखाया अपना रंग, भारतीय सीमा के पास की शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स की तैनाती

किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?
दुनिया
प्लैनेट लैब्स के अभिलेखागार से प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि 6 अगस्त से 5 सितंबर तक रणनीतिक शिगात्से एयर बेस पर चीन की तरफ से कम से कम तीन GJ-11 ड्रोन तैनात थे.
चीन फिर चर्चा में है. द वॉर ज़ोन की एक रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो अभी हाल ही में सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से पता चला है कि अगस्त और सितंबर की शुरुआत के बीच पश्चिमी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित शिगात्से एयर बेस पर कई GJ-11 शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ फ़्लाइंग-विंग मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन (UCAV) तैनात रहे. इस विस्तारित तैनाती से संकेत मिलता है कि GJ-11 संभवतः एक उन्नत परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुका है या अर्ध-संचालन क्षमता तक पहुंच गया है.
शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ फ़्लाइंग-विंग ड्रोन में चीन के बढ़ते निवेश का एक प्रमुख उदाहरण है, जो अमेरिकी सेना द्वारा ऐसे डिज़ाइनों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की स्पष्ट अनिच्छा के बिल्कुल विपरीत है.
10 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, प्लैनेट लैब्स के अभिलेखागार से प्राप्त तस्वीरों में 6 अगस्त से 5 सितंबर तक शिगात्से में कम से कम तीन GJ-11 ड्रोन तैनात दिखाई दे रहे हैं.
यह विमान, जिसका विकास एक दशक से भी अधिक समय से चल रहा है, माना जा रहा है कि इसे हवा से ज़मीन पर गहरे हमले और खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है.
विश्लेषकों का यह भी सुझाव है कि यह हवा से हवा में या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी भूमिका निभा सकता है. तस्वीरों में देखे गए दो यूसीएवी पर ज़्यादातर चीनी सैन्य विमानों पर इस्तेमाल होने वाला मानक ग्रे रंग चढ़ा हुआ है, जबकि एक अन्य विमान आंशिक रूप से लाल-भूरे रंग के सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ है.
10 सितंबर की एक अलग प्लैनेट लैब्स तस्वीर में उसी बेस पर फ़्लैंकर-सीरीज़ के लड़ाकू विमानों को भी इसी तरह सुरक्षात्मक आवरण में लिपटा हुआ दिखाया गया है.
जानें क्या है शिगात्से एयर बेस का सामरिक महत्व
अपनी दूरस्थ स्थिति के बावजूद, शिगात्से एयर बेस भारत की सिक्किम सीमा से लगभग 90 मील उत्तर-पूर्व में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यह उन कई विवादित क्षेत्रों में से एक है जहां समय-समय पर झड़पें होती रही हैं.
हाल के वर्षों में, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने तिब्बत और शिनजियांग क्षेत्रों में अपनी वायुशक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है.
शिगात्से में दुनिया के सबसे लंबे रनवे में से एक, लगभग 16,400 फीट के साथ-साथ 2017 में निर्मित 9,840 फीट की एक सहायक पट्टी है जिसमें सात बड़े विमान स्टैंड हैं. तब से, बेस में निरंतर उन्नयन हुआ है, जिसमें बढ़ी हुई परिचालन गतिविधि का समर्थन करने के लिए एक विस्तारित सैन्य एप्रन और नए हैंगर शामिल हैं.
इस बेस पर पीएलए वायु सेना की निरंतर उपस्थिति है, जिसमें फ्लैंकर-प्रकार और जे-10 लड़ाकू विमान, साथ ही हवाई पूर्व चेतावनी विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं.
यह चीनी ड्रोन अभियानों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जहां से CASC रेनबो श्रृंखला के प्लेटफ़ॉर्म और WZ-7 सोअरिंग ड्रैगन टोही यूएवी नियमित रूप से संचालित होते हैं. WZ-7, जिसका पहली बार शिगात्से में दस्तावेजीकरण किया गया था, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की निगरानी करता रहता है.
शिगात्से में GJ-11 ड्रोन की हालिया उपस्थिति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि PLA क्षेत्र-स्तरीय परिचालन परीक्षण कर रहा है. इससे पहले, शार्प स्वॉर्ड्स को मुख्य रूप से झिंजियांग के मालन बेस जैसे परीक्षण केंद्रों पर देखा गया था, जहां से वे एक साल से अधिक समय से दैनिक मिशन उड़ा रहे हैं.
नौसेना परीक्षण सुविधाओं और सैन्य परेडों में भी इसके मॉकअप देखे गए हैं, जो इस प्रकार के बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं. शिगात्से से संचालन वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में GJ-11 के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, परिचालन रणनीतियों को परिष्कृत करने और मानवयुक्त विमानों के साथ समन्वय का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है.
बेस की ऊंचाई लगभग 12,410 फीट (3,782 मीटर) - सक्रिय सीमा क्षेत्रों के करीब एक चुनौतीपूर्ण परीक्षण वातावरण प्रदान करती है. कई यूसीएवी को एक साथ तैनात करने से पीएलए को सहयोगी अभियानों और मानव-मशीन टीमिंग अवधारणाओं का आकलन करने में भी मदद मिलेगी.
जीजे-11 के जे-20 स्टील्थ फाइटर के साथ काम करने की उम्मीद है, खासकर इसके दो-सीट वाले संस्करण के साथ, जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक संभावित ड्रोन नियंत्रक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा.