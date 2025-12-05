FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: तीसरे वनडे में गेंदबाजों का होगा बोलबाला या बल्लेबाज लगाएंगे क्लास? जानें कैसी है विशाखापट्टनम की पिच

IndiGo Crisis के बीच आसमान छूने लगे टिकट के दाम, 51 हजार में बिक रहा मुंबई से दिल्ली का टिकट

Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin स्मार्ट फोन क्यों नहीं करते यूज, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?

IndiGo Cancellation Chaos in Photos: लंबी कतारें, हर तरफ लगेज, जहां जगह मिली वहीं सोते दिखे यात्री... तस्वीरों में देखें हाल

दुनिया

दुनिया

Russia-Ukraine War : यूक्रेन कैसे बना है यूरोप का युद्ध, आखिर अब क्या करें पश्चिम के अन्य देश? 

एक ऐसे वक़्त में जब रूस-यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा हो लगातार यूरोपियन नेताओं की तरफ से बड़ी-बड़ी घोषणाएं हो रही हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब यूक्रेन के साथ इमरजेंसी जैसा बर्ताव करने का समय आ गया है? आइए जानें.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 05, 2025, 03:24 PM IST

Russia-Ukraine War : यूक्रेन कैसे बना है यूरोप का युद्ध, आखिर अब क्या करें पश्चिम के अन्य देश? 
रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए लंबा वक़्त हो गया है. वेस्ट की पॉलिटिक्स को समझने वाले तमाम एक्सपर्ट्स ऐसे थे, जिन्होंने तब यह कयास लगाए थे कि दोनों ही देश टकराव की स्थिति में नहीं हैं. इसलिए युद्ध बहुत लम्बा नहीं चलेगा और जल्द ही समाप्त हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन जो कुछ भी अब कर रहे हैं, उसमें गतिरोध और मुद्दों से बड़ी भूमिका ईगो की है. दोनों किसी भी हाल में एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं.

वर्तमान में जैसी स्थिति है उसकी एक बड़ी वजह अमेरिका के रष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी माना जाता है. यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयसों से पैदा हुए डिप्लोमैटिक उथल-पुथल से कुछ बहुत ठोस बातें सामने आई हैं.

कह सकते हैं कि वर्तमान में यूक्रेन में युद्ध, यूरोप का युद्ध बन गया है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का 20-पॉइंट का शांति प्लान, जिसे उनके दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहा है. दोनों ही देश आज भी एक दूसरे से टकराव की स्थिति में हैं. 

बताते चले  कि अभी बीते दिनों ही जब यह प्रस्ताव (ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का 20-पॉइंट का शांति प्लान) पेश किया गया, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने, 'उन चीजों का सख्ती से विरोध किया' जिन्हें लेकर अमेरिका ने रूस की आलोचना की थी. उसी दौरान पुतिन ने अपने एक भाषण में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए रूस से जुड़े तेल टैंकरों पर हमलों की एक सीरीज़ के बदले में 'यूक्रेन को समुद्र से पूरी तरह से काटने' की धमकी दी थी.

ध्यान रहे पूर्व में ऐसे मौके भी खूब आए हैं जब ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी और दूसरे देशों ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं और इस बात पर बल दिया था कि 'हम यूक्रेन का तब तक साथ देंगे, जब तक ज़रूरत होगी.' लेकिन वर्तमन में मामला पूर्णतः अलग है.

जैसे हालात हैं यूरोप के नेताओं को यूक्रेन के साथ इमरजेंसी जैसा बर्ताव करना होगा. या फिर नतीजे भुगतने होंगे. दिलचस्प ये कि अभी, वे ऐसी स्थिति में हैं जिसे कई लोग बेतुका मानते हैं.

गौरतलब है कि ब्रिटेन समेत यूरोप, यूक्रेनी सरकार को पैसे देता है. माना जाता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो फंडिंग बीच में बंट गई थी, उसे यूरोप ने पूरी तरह से ले लिया है. इसके अलावा, यूरोप के लोग PURL नाम की NATO फैसिलिटी के ज़रिए सभी अमेरिकी हथियारों का पेमेंट करते हैं.

इस तरह, यूरोप इस खेल में शामिल है मगर रोचक ये कि कभी भी यूरोप सुलह के लिए सामने नहीं आया. जब US के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो जिनेवा में पीस प्लान पर चर्चा करने के लिए एक यूक्रेनी डेलीगेशन से मिले, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यूरोपियन काउंटर-प्रपोज़ल के बारे में कुछ नहीं पता है.

बहरहाल जिक्र यूरोप का हुआ है तो बता दें कि लिथुआनिया के पूर्व विदेश मंत्री, गैब्रिएलियस लैंड्सबर्गिस, यूरोप के बेअसर होने से बहुत परेशान हैं. हाल फ़िलहाल में उन्होंने ऐसी तमाम बातें की हैं जो स्वतः इसकी पुष्टि कर देती हैं कि यूरोप के मद्देनजर अब समीकरण बदल रहे हैं. 

शायद इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एनालिस्ट और दूसरे लोग यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर यूक्रेन को झुकने के लिए मजबूर किया गया तो वह कैसा दिखेगा. यहां आइडिया यह है कि यूरोप को वह पसंद नहीं आएगा जो वह देखेगा. यूरोप के बॉर्डर पर एक अस्थिर देश की कल्पना करें जिसके पास एक प्रॉक्सी-रूसी लीडर हो. या अलग-अलग ग्रुप कंट्रोल के लिए लड़ रहे हों. जिसमें हज़ारों लोग युद्ध से परेशान और सदमे में हों. ये कल्पना ही बहुत से राज से पर्दे हटा देती है.  

इकोनॉमिस्ट ने ऐसे हालात का एक आंकड़ा लगाने की कोशिश की है, जिसमें एक ग्रुप का अनुमान है कि अगर यूक्रेन गंभीर रूप से कमज़ोर होता है तो यूरोप को अतिरिक्त डिफेंस और रिफ्यूजी से जुड़े खर्च में लगभग €3tn यूरो का खर्च आएगा.

यूरोपियन लोगों के लिए, उनके इरादे का टेस्ट पहले से ही शुरू है. EU को कीव में कैश की कमी से जूझ रही सरकार को फंड देने के तरीके के तौर पर €210bn यूरो तक के फ्रीज़ किए गए रूसी एसेट्स को ज़ब्त करने के प्लान पर सहमत होना होगा.

यह मामला कानूनी तौर पर विवादित है, बेल्जियम जैसे देश, जहां ज़्यादातर पैसा रखा जाता है, लायबिलिटी को लेकर परेशान हैं. लेकिन यूक्रेन के लोग इसे कमिटमेंट का एक आसान सवाल मानते हैं. 

