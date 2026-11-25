रूस की ही तरह यूक्रेन ने भी जंग में मारे गए सैनिकों का डेटा ऑफिशियल रिलीज नहीं किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, करीब डेढ़ लाख लोग युद्ध में मारे गए.

यूक्रेन वॉर में रूस के 7 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए (फोटो- Zelensky X अकाउंट)

यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए. 2022 में शुरू हुए इस वॉर में हर चार मिनट में एक रूसी जवान की मौत हुई है. रूस के विपक्षी आउटलेट मीडियाजोना और मेडुजा ने सोमवार (23 नवंबर) को बताया कि रूस के स्टेटिकल ब्यूरो रोसस्टैट के मुताबिक, सितंबर के आखिर तक 4,90,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है.

रूसी आउटलेट्स के मुताबिक, इन आंकड़ों में मारे गए सैनिकों को तो रिपोर्ट किया गया है, लेकिन जो जवान लापता हुए हैं, उनकी संख्या नहीं जोड़ी गई, जोकि ज्यादातर मृत पाए जाते हैं. अगर ये आंकड़ा भी जोड़ लिया जाए तो 7,20,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं.

रूस को अफगान-चेचन्या वॉर से ज्यादा नुकसान

ये आंकड़ा 1979 से 1989 के बीच अफगानिस्तान वॉर में मारे गए रूसी (USSR) सैनिकों से ज्यादा बड़ा है. 10 साल तक चले वॉर में सोवियत यूनियन के करीब 15 हजार जवान मारे गए थे. अगर तुलना करें तो अफगान वॉर से करीब 50 गुना ज्यादा नुकसान रूस का यूक्रेन वॉर में हुआ है. मीडियाजोना और मेडुजा का कहना है कि क्रेमलिन ने अफगान वॉर और चेचन्या युद्ध दोनों के ही आंकड़े छिपाने की कोशिश की थी.

रूस में 2025 से ही डेटा पब्लिश होने पर रोक

रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी सरकार के स्टेटिकल डिपार्टमेंट रोसस्टैट ने साल 2025 में डेमोग्राफिक डेटा पब्लिश करने से रोक दिया था क्योंकि आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था.

मीडियाजोना और मेडुजा ने बताया कि ये डेटा तब हासिल हुआ, जब प्रो-यूक्रेनियन हैकर ग्रुप साइबर पार्टिसंस ऑफ बेलारूस और साइलेंट क्रो ने नवंबर की शुरुआत में रोसस्टैट को हैक कर लिया. हालांकि ये सही आंकड़ा है या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रूसी मीडिया आउटलेट का दावा- 2.30 लाख मौतें रिपोर्ट नहीं

रूसी मीडिया आउटलेट्स ने जो आंकड़े दिए हैं, वो सार्वजनिक मौजूद दस्तावेजों, डेथ नोटिस और दूसरे डॉक्यूमेंट्स से लिए गए हैं. हालांकि मृत सैनिकों का आंकड़ा तब बढ़ा, जब बीमा एक्सपर्ट्स ने क्लेम अमाउंट का हिसाब लगाया.

रिपोर्ट की गई मृत्यु की तारीखों और डेथ रजिस्ट्रेशन की तारीखों का अंतर और रिश्तेदारों की ओर तलाश संबंधी सूचनाओं से इसकी तुलना की गई. रूसी विपक्षी मीडिया ने बताया कि ऐसी मौतों की संख्या करीब 2,30,000 है, जिनकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं की गई है.

वॉर में रूस के कितने सैनिक लापता?

CNN ने लिखा, मीडियाजोना ने 2023 से लापता ऐसे सैनिकों की पहचान की, जिन्हें रिश्तेदारों की ओर से मिसिंग बताया गया था. ऐसे लापता लोगों की संख्या करीब 1,60,000 थी, जोकि लगभग सभी मारे जा चुके हैं. रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चला कि गायब लोगों में सिर्फ 10 फीसदी लोग ही जिंदा बच पाए.

हैकर ग्रुप 'साइलेंट क्रो' की ओर से शेयर किए गए डेटा के मुताबिक, 2022 में यूक्रेन पर अटैक के बाद रूस में मौतों का चौथा सबसे कारण वॉर ही बन गया है. जो हार्ट की बीमारी, कोविड और स्टोक के बाद चौथे नंबर पर है.

रूस-यूक्रेन में मारे गए 6,947 विदेशी नागरिक

थिंक टैंक 'NEST' ने डॉक्यूमेंट्स की रिसर्च के बाद डेटा दिया कि इस युद्ध में विदेशी लोगों को भी शामिल कराया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस युद्ध में 6,947 विदेशी लोगों की पहचान हुई, जो यूक्रेन में मारे गए. इनमें से ज्यादातर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नागरिक थे.

यूक्रेन में मारे गए सवा लाख सैनिक!

रूस की ही तरह यूक्रेन भी जंग में मारे गए लोगों का डेटा ऑफिशियल रिलीज नहीं किया है. हालांकि यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ये स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में यूक्रेनी जवान मारे गए हैं. CSIS के मुताबिक, यूक्रेन में 5,25,000 से 6,25,000 कैजुअल्टी हुई हैं, जिनमें सवा लाख से डेढ़ लाख लोग युद्ध में मारे गए.

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