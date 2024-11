Russia ICBM Missile Attack: रूस ने पहली बार यूक्रेन पर गुरुवार (21 नवंबर) सुबह इंटर कॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइलों (ICBM) से हमला किया है. परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल हालांकि परंपरागत विस्फोटक ही लेकर उड़ी थीं, लेकिन इसके बड़े मायने माने जा रहे हैं. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के यूक्रेन को युद्ध में अमेरिकी मिसाइलों का उपयोग करने की इजाजत देने के बाद रूस ने चेतावनी दी थी. रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन (Vladimir Putin) ने कहा था कि यदि यूक्रेन उस पर मिसाइल दागेगा तो वो बदले में परमाणु हमला करेगा. इसके बावजूद यूक्रेन ने रूस पर 19 नवंबर को 6 अमेरिकी मिसाइलों से हमला कर दिया था. रूस ने गुरुवार सुबह 5 से से 7 बजे के बीच यूक्रेन के Dnipro शहर पर बिना परमाणु हथियार वाली ICBM से ताबड़तोड़ हमले करके दिखा दिया है कि वो कभी भी परमाणु हमले को अंजाम दे सकता है. रूस के इस हमले से जुड़े सवालों का जवाब रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा गुरुवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रही थीं, लेकिन इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर आए एक फोन के बाद मारिया ने इस टॉपिक पर चुप्पी साध ली. लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उधर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमीर जेलेंस्की रूसी हमले से भड़क गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि रूस के इस हमले ने दिखा दिया है कि वो डरा हुआ है.

क्रेमलिन से आया प्रवक्ता को सीधा फोन

रूसी प्रवक्ता मारिया जखारोवा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आया फोन सीधे क्रेमलिन (रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन (Vladimir Putin) का कार्यालय) से किया गया था. जखारोवा मोबाइल पर कॉल उठाने के चक्कर में अपना माइक बंद करना भूल गई थीं. इसके चलते फोन पर की गई बातचीत सभी के सामने सार्वजनिक हो गई. क्रेमलिन से जखारोवा को फोन करने वाले अधिकारी ने उन्हें कहा कि ICBM मिसाइल अटैक पर कुछ भी बोलने के बजाय चुप रहो, क्योंकि पश्चिमी देशों ने इस बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी है. इसके बाद जखारोवा ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. जखारोवा की मोबाइल पर की गई यह बातचीत सार्वजनिक हो गई है.

During a press briefing, an unidentified person called Russian MFA spokesperson Maria Zakharova, to make sure she didn't comment on the Russian RS-26 missile strike in Dnipro, Ukraine. Intentional or not, this public embarrassment was picked up by the microphone. pic.twitter.com/Qplgaw0R1V