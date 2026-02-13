FacebookTwitterYoutubeInstagram
BNP की भारी जीत पर PM मोदी ने तारिक रहमान से की बात, क्या बांग्लादेश के हालात स्थिर कर पाएगा भारत का फोन कॉल?

Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

CM रेखा गुप्ता ने किया ‘दिल्ली खेल महाकुंभ’ का आगाज, बोलीं दिल्ली के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा ये आयोजन

दुनिया

दुनिया

बांग्लादेश के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपनी पार्टी की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BNP चीफ तारिक रहमान से बात की और दोनों देशों के बीच शांति और विकास के लिए भारत के कमिटमेंट को फिर से पक्का किया. 

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 14, 2026, 12:17 AM IST

एक ऐसे समय में जब हर बीतते दिन के साथ भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गतिरोध दिख रहा हो, प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चीफ तारिक रहमान से बात की. पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पार्लियामेंट्री चुनावों में तारिक रहमान की पार्टी की बड़ी जीत पर उन्हें बधाई दी और दोनों देशों के बीच शांति और खुशहाली के लिए भारत के वादे को दोहराया.

बताते चलें कि 12 फरवरी को हुए चुनाव में BNP को 299 सीटों में से 209 सीटें जीतकर भारी जीत मिली, जिसके बाद रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं.

X पर एक पोस्ट में, मोदी ने कहा कि वह रहमान से बात करके 'खुश' हैं और उन्होंने नेता को अपनी शुभकामनाएं दीं क्योंकि वह बांग्लादेशी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं.

पड़ोसियों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर ज़ोर देते हुए, मोदी ने दोनों देशों की'शांति, तरक्की और खुशहाली' के लिए भारत के लगातार सपोर्ट को दोहराया. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के साथ खड़ी रहेगी, साथ ही कई तरह के रिश्तों को मज़बूत करने और साझा विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की इच्छा भी जताई.

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने रहमान को BNP को निर्णायक चुनावी जीत दिलाने के लिए बधाई दी थी और कहा था कि यह नतीजा उनके नेतृत्व में लोगों के भरोसे को दिखाता है.

बांग्लादेश के लिए रहमान की जीत कितनी भव्य है इसका अंदाजा उन रिपोर्ट्स से लगाया जा सकता है जिनमें कहा गया है कि रहमान ढाका-17 और बोगुरा-6 दोनों सीटों से चुने गए थे.

गौरतलब है कि 60 साल के रहमान पूर्व प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान और तीन बार की प्रधानमंत्री रह चुकीं खालिदा ज़िया के सबसे बड़े बेटे हैं. अपनी मां की मौत के बाद UK में लगभग 17 साल देश निकाला के बाद वह बांग्लादेश लौटे और जल्द ही टॉप पोस्ट के लिए सबसे आगे निकले, क्योंकि अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाई थी.

रहमान ने दिसंबर 2025 में ऑफिशियली BNP चेयरमैन का पद संभाला, इससे पहले वह एक्टिंग चेयरमैन रह चुके हैं. बहरहाल पीएम मोदी का बांग्लादेश और वहां भी तारिक रहमान को ये मैसेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुल्कमें जो हिन्दुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर लगातार बांग्लादेश की आलोचना हो रही है. उम्मीद जताई जा रही ही कि तारिक रहमान के  बांग्लादेश  की सत्ता संभालने के बात हालात में कुछ स्थिरता आएगी.  

