Trump-Modi Phone Call Diplomacy: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे को लेकर भारत में उठे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है. दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक फोन पर बात हुई है. यह फोन कॉल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर किया था, जो कनाडा में G7 Summit के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात होने से पहले ही Iran-Israel War की इमरजेंसी के चलते अमेरिका वापस लौट गए थे. पीएम मोदी ने ट्रंप को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) का पूरा ब्योरा दिया है. साथ ही उन्होंने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करने की बात ट्रंप से कही है. इसके अलावा पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया है कि आतंकवादी हरकत को भारत युद्ध के बराबर ही मानेगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर (India-Pakistan Ceasefire) कराने के ट्रंप के दावे को लेकर भारत में पीएम मोदी राजनीतिक हंगामे में घिरे हुए हैं. पीएम मोदी के बार-बार इससे इंकार करने और ट्रंप के हर जगह इसका श्रेय लेने की कोशिश करने के चलते दोनों नेताओं के बीच पिछले दिनों तनाव बनता दिखाई दिया है. ऐसे में इस फोन वार्ता को बेहद अहम माना जा रहा है.

आइए 5 पॉइंट्स में इस बारे में सबकुछ बताते हैं-

1. कनाडा में जी-7 समिट के दौरान होनी थी मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कनाडा में जी-7 समिट के दौरान अलग से होनी थी. ईरान-इजरायल के बीच युद्ध (Iran-Israel War) छिड़ जाने के कारण ट्रंप अचानक कनाडा से समिट बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौट गए थे. इसके चलते यह मुलाकात नहीं हो सकी थी. ट्रंप ने पीएम मोदी से जी-7 समिट के बाद अमेरिका होते हुए लौटने का आग्रह किया था, लेकिन पीएम मोदी ने पूर्व निर्धारित कार्यकर्मों के चलत इससे इंकार कर दिया था. इसके बाद ट्रंप ने उन्हें फोन पर बात करने का आग्रह किया था. इसी कारण पीएम मोदी ने बुधवार को ट्रंप को फोन किया है.

2. मोदी ने ट्रंप से पूछा- कब हुई थी मध्यस्थता की बात

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने ट्रंप-मोदी की फोन पर बातचीत की जानकारी DD News को दी है. उन्होंने कहा,'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता में पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर और कभी भी न तो भारत-अमेरिका के व्यापार समझौते पर चर्चा हुई और ना ही भारत-पाकिस्तान के बीच अमेरिका द्वारा किसी तरह की मध्यस्थता का मुद्दा उठा और ना ही भविष्य में ऐसा होगा.' उन्होंने कहा,' करीब 35 मिनट बातचीत में मिलिट्री एक्शन रोकने को लेकर भी पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि यह वार्ता सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं के स्थापित मौजूदा चैनलों के जरिये हुई. यह काम पाकिस्तान के आग्रह पर किया गया था.'

