पिज्जा, दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में और सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए जाने वाले व्यंजनों में से एक है. सवाल है आखिर पिज्जा को लेकर ये बातें क्यों हो रही हैं? जवाब है इजरायल ईरान गतिरोध. जी हां बिलकुल सही सुना आपने. 'पिज्जा इंडेक्स' या 'पेंटागन पिज्जा इंडेक्स' जैसी थ्योरी, इजरायल ईरान संघर्ष के बीच सोशल मीडिया पर सबसे नया ट्रेंड है. लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थ्योरी का अनुमान लगाने में लगे हुए हैं और यह ऐसे समय में आया है जब इजरायल ने ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलों से सैन्य हमले किए हैं.

क्या है 'पेंटागन पिज्जा इंडेक्स' ?

कुछ लोगों ने इस सिद्धांत से संबंधित मीम्स भी पोस्ट किए हैं, जो इसे इजरायल ईरान युद्ध से जोड़ते हैं. यूरो न्यूज ने बताया कि यह सिद्धांत पेंटागन में पिज्जा डिलीवरी ऑर्डर को ट्रैक करने से संबंधित है. सिद्धांत के बारे में कुछ अटकलें यह भी संकेत देती हैं कि ऐसे समय में जब पेंटागन के अधिकारी इस तरह की वैश्विक घटनाओं की रणनीति बनाने में व्यस्त होते हैं, वे खुद को इतना तैयार कर लेते हैं कि वे खाने के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाते और इसलिए पिज्जा का ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है.

The Pentagon Pizza Index has been a thing for decades, the intelligence community knows about it, if PIZZINT provided any signal at all (as it apparently did this week) you'd think they'd have clamped down on staffers ordering pizza when something big is happening right https://t.co/NXQy5eCn54 pic.twitter.com/Z6ZFxTBi1A