FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

1xBet घोटाले में बड़ा एक्शन, ED ने क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच

Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच

साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा

साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा

Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...

Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग

Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग

UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?

UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?

पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?

पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?

Homeदुनिया

दुनिया

7 मिनट में 900 करोड़ उड़ा ले गए चोर, पेरिस के Louvre म्‍यूजियम का पासवर्ड जान माथा पीट लेंगे आप

Louvre Museum Heist; Weakest Password: फ्रांस की राजधानी पेरिस के लूव्र म्‍यूजियम में हुई 900 करोड़ की चोरी की खूब जगहंसाई हो रही है, यहां चोर म‍हज 7 मिनट के भीतर 900 करोड़ रुपये से ज्‍यादा वैल्‍यू के गहने उड़ा ले गए. क्योंकि वहां के सिक्‍योरिटी कैमरों का पासवर्ड बेहद कमजोर निकला...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 06, 2025, 03:28 PM IST

7 मिनट में 900 करोड़ उड़ा ले गए चोर, पेरिस के Louvre म्‍यूजियम का पासवर्ड जान माथा पीट लेंगे आप

Louvre Museum Heist; Weakest Password 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Louvre Museum Heist: Security Password- फ्रांस की राजधानी पेरिस के लूव्र म्‍यूजियम में हुई 900 करोड़ की चोरी की खूब जगहंसाई हो रही है, यहां चोर म‍हज 7 मिनट के भीतर 900 करोड़ रुपये से ज्‍यादा वैल्‍यू के गहने उड़ा ले गए. क्योंकि वहां के सिक्‍योरिटी कैमरों का पासवर्ड बेहद कमजोर निकला. जांच में कैमरों का सिक्‍योरिटी पासवर्ड जो सामने आया है, वह जान आप अपना माथा पीट लेंगे. विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय के वीडियो मॉनिटरिंग सिस्‍टम का पासवर्ड इतना कमजोर कैसे हो सकता है. इसने संग्रहालय की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.... 

सबसे कमजोर पासवर्ड?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच के दौरान पता चला कि चोरी के समय इस विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय के वीडियो मॉनिटरिंग सिस्‍टम का पासवर्ड 'Louvre' था, जो संग्रहालय के नाम पर ही था. जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह पूरी चोरी सिर्फ सात मिनट में हुई. दूसरी ओर Louvre के निदेशक ने फ्रांसीसी सीनेटर्स का कहना है कि अपोलो गैलरी में लगाए गए सुरक्षा सिस्टम ने पूरी तरह काम किया. हालांकि इस सिस्टम को नई तरह की हमले और तरीकों के लिए कैसे बेहतर बनाया जाए, इसका हमें पहले अंदाजा नहीं था.   

यह भी पढ़ें: स्वाति मिश्रा कौन हैं? छपरा रैली में जिनकी गीत ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज...’ गुनगुनाते दिखें पीएम मोदी

हिरासत में हैं 4 संदिग्ध

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चोरी में संलिप्तता के आरोप में चार संदिग्ध हिरासत में हैं, ये स्थानीय अपराधी हैं और इनका संगठित अपराध से कोई संबंध नहीं है. यह समूह एक महिला और तीन पुरुषों का है, जो सीन-सेंट-डेनिस इलाके में रहते हैं. इसके अलावा इसी में से एक संदिग्ध के 11 पिछले अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 10 डकैती के हैं. 

कैसे हुई चोरी

बता दें कि चोरों ने Louvre के ऊपरी मंजिल की अपोलो गैलरी से गहने चुराए और वे एक ट्रक से लगे सीढ़ी का इस्तेमाल करके संग्रहालय के एक सिरे पर लगे खिड़की से अंदर घुसे. उन्होंने दो हाई सिक्‍योरिटी वाले डिसप्‍ले बॉक्‍स के शीशे तोड़े, कुल 9 आइटम्‍स गायब वहां से उड़ा ले गए. 
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा
साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा
Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...
Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...
Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, RJD वालों पर चप्पल और गोबर फेंकने का आरोप
Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, RJD वालों पर चप्पल और गोबर फेंकने का आरोप
7 मिनट में 900 करोड़ उड़ा ले गए चोर, पेरिस के Louvre म्‍यूजियम का पासवर्ड जान माथा पीट लेंगे आप
7 मिनट में 900 करोड़ उड़ा ले गए चोर, पेरिस के Louvre म्‍यूजियम का पासवर्ड जान माथा पीट लेंगे आप
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग
Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग
UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?
UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?
पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?
पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE