Louvre Museum Heist: Security Password- फ्रांस की राजधानी पेरिस के लूव्र म्‍यूजियम में हुई 900 करोड़ की चोरी की खूब जगहंसाई हो रही है, यहां चोर म‍हज 7 मिनट के भीतर 900 करोड़ रुपये से ज्‍यादा वैल्‍यू के गहने उड़ा ले गए. क्योंकि वहां के सिक्‍योरिटी कैमरों का पासवर्ड बेहद कमजोर निकला. जांच में कैमरों का सिक्‍योरिटी पासवर्ड जो सामने आया है, वह जान आप अपना माथा पीट लेंगे. विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय के वीडियो मॉनिटरिंग सिस्‍टम का पासवर्ड इतना कमजोर कैसे हो सकता है. इसने संग्रहालय की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं....

सबसे कमजोर पासवर्ड?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच के दौरान पता चला कि चोरी के समय इस विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय के वीडियो मॉनिटरिंग सिस्‍टम का पासवर्ड 'Louvre' था, जो संग्रहालय के नाम पर ही था. जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह पूरी चोरी सिर्फ सात मिनट में हुई. दूसरी ओर Louvre के निदेशक ने फ्रांसीसी सीनेटर्स का कहना है कि अपोलो गैलरी में लगाए गए सुरक्षा सिस्टम ने पूरी तरह काम किया. हालांकि इस सिस्टम को नई तरह की हमले और तरीकों के लिए कैसे बेहतर बनाया जाए, इसका हमें पहले अंदाजा नहीं था.

हिरासत में हैं 4 संदिग्ध

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चोरी में संलिप्तता के आरोप में चार संदिग्ध हिरासत में हैं, ये स्थानीय अपराधी हैं और इनका संगठित अपराध से कोई संबंध नहीं है. यह समूह एक महिला और तीन पुरुषों का है, जो सीन-सेंट-डेनिस इलाके में रहते हैं. इसके अलावा इसी में से एक संदिग्ध के 11 पिछले अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 10 डकैती के हैं.

कैसे हुई चोरी

बता दें कि चोरों ने Louvre के ऊपरी मंजिल की अपोलो गैलरी से गहने चुराए और वे एक ट्रक से लगे सीढ़ी का इस्तेमाल करके संग्रहालय के एक सिरे पर लगे खिड़की से अंदर घुसे. उन्होंने दो हाई सिक्‍योरिटी वाले डिसप्‍ले बॉक्‍स के शीशे तोड़े, कुल 9 आइटम्‍स गायब वहां से उड़ा ले गए.



