लाल किले से लेकर कश्मीर तक... पाकिस्तानी मंत्री ने कुछ यूं दिखाया आतंक का चेहरा  

सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका को आश्चर्यजनक रूप से स्वीकार करते हुए पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि आतंकवादी संगठनों ने भारत पर 'लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक' हमला किया है.

पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने की एक और स्वीकारोक्ति में, पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आतंकवादी समूह भारत में 'लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक' हमला कर रहे हैं. हक द्वारा अपनी बातों में लाल किले का ज़िक्र 10 नवंबर को दिल्ली में इस ऐतिहासिक स्मारक के पास हुए कार विस्फोट का संदर्भ देता है, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी. इस हमले का मास्टरमाइंड, डॉ. उमर उन नबी, जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल का सदस्य है, जिसका भंडाफोड़ हमले से कुछ दिन पहले फरीदाबाद में हुआ था.

हक की 'कश्मीर के जंगलों' वाली टिप्पणी अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की ओर इशारा करती है, जहां आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर की गई गोलीबारी में 26 लोग मारे गए थे.

वायरल हुए एक वीडियो में हक ने कहा, 'मैंने पहले कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान को खून से लथपथ करते रहेंगे, तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला करेंगे. अल्लाह की कृपा से, हमने यह कर दिखाया है और वे अभी भी शवों की गिनती नहीं कर पा रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'कुछ दिन बाद हथियारबंद लोग दिल्ली में घुस आए और हमला कर दिया और उन्होंने अभी तक शायद सभी शवों की गिनती नहीं की है.'

पाकिस्तान अपनी आर्थिक बदहाली को छिपाने और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने से ध्यान हटाने के लिए बलूचिस्तान में अशांति के लिए बार-बार भारत को दोषी ठहराता रहा है. नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के दावों को पुरज़ोर तरीके से खारिज किया है.

पहलगाम हमले के जवाब में, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कार्रवाई की और सिंधु जल संधि को निलंबित करने सहित कई कदम उठाए.नई दिल्ली ने कहा कि वह इस समझौते को तभी पुनर्जीवित करेगा जब इस्लामाबाद सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर दे.

यह पहली बार नहीं है जब किसी पाकिस्तानी राजनेता ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्लामाबाद की भूमिका का खुलासा किया हो. हाल ही में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान सरकार की आतंकवाद नीति का पर्दाफाश किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उसे प्रांत में 'फर्जी' आतंकवादी हमलों से फायदा होता है.

अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के अनुसार, अफरीदी ने इस्लामाबाद पर अशांत खैबर क्षेत्र में शांति प्रयासों में बाधा डालते हुए, फर्जी आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने इस्लामाबाद पर अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए 'आतंकवाद का निर्माण' करने का आरोप लगाया.

ध्यान रहे. पिछले हफ़्ते दिल्ली के लाल किले में हुए कार बम विस्फोट से जुड़ा फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर 6 दिसंबर को एक बड़े आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहा था.

एजेंसियों ने फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के बाद इस गिरोह द्वारा आंतरिक रूप से 'ऑपरेशन डी-6' नाम दिए गए कोड का खुलासा किया. सूत्रों के अनुसार, यह मॉड्यूल कार में विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर आत्मघाती हमले की योजना बना रहा था, जिसकी तैयारी हफ़्तों से चल रही थी.

इस मॉड्यूल में कथित तौर पर नौ से 10 सदस्य शामिल थे, जिनमें पांच से छह डॉक्टर थे, जो फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में काम करते थे और विस्फोटकों के लिए रसायन और सामग्री खरीदने के लिए अपनी चिकित्सा योग्यता का इस्तेमाल करते थे.

गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि डॉ. शाहीन शहीद और डॉ. उमर, जिन्होंने लाल किले के बाहर कार विस्फोट को अंजाम दिया था, इस साजिश के केंद्र में थे.

प्रारंभिक जांच के अनुसार, डॉ. शाहीन को कथित तौर पर भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा की स्थापना और नेतृत्व का काम सौंपा गया था, जो जमात-उल-मोमिनीन के बैनर तले, प्रतिबंधित संगठन का एक नया महिला भर्ती और संचालन नेटवर्क है.

डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी डॉ. मुज़म्मिल अहमद गनई की गिरफ्तारी के बाद हुई, जो अल-फ़लाह विश्वविद्यालय से भी जुड़े हैं, जो मॉड्यूल के भंडाफोड़ और दिल्ली विस्फोट के बाद से जांच के दायरे में है.