Pakistan Viral Video: पाकिस्तान में सड़क से लेकर सदन तक अराजकता फैली हुई है. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक राज्य की विधानसभा के अंदर ही एक मंत्री और विधायक के बीच पहले गाली-गलौच हुआ और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई. इस मारपीट में दोनों के समर्थक विधायक भी कूद पड़े, जिससे पूरा सदन गली के गुंडों के बीच होने वाली मारपीट का मैदान जैसा लगने लगा. हैरानी की बात ये है कि मंत्री और विधायक, दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

क्या था पूरा मामला

खैबर पख्तूनख्वाह की विधानसभा में कैबिनेट मंत्री व राहत मामलों के विशेष सहायक नेक मोहम्मद दावर की दो दिन पहले पीटीआई विधायक इकबाल वजीर से झड़प हो गई थी. वजीर दक्षिणी वजीरस्तान सीट से विधायक हैं. वजीर ने दावर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था. इसी दौरान सदन में दावर समर्थक विधायकों ने वजीर को गालियां देनी शुरू कर दी. इस पर वजीर समर्थक विधायक भी तैश में आ गए और दोनों पक्षों के बीच लात-घूंसे चलने लगे. इससे पूरा सदन बवाल का शिकार हो गया.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

इस पूरे बवाल का वीडियो गुलाम अब्बास शाह ने एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा,'पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वाह विधानसभा में सरकार और विपक्षी सदस्यों के बीच झड़प के बाद दोनों पक्षों में लात-घूंसे चले हैं और कपड़े भी फट गए हैं.' वीडियो में दिख रहा है कि विधायकों के बीच जमकर मारपीट हो रही है. एक-दूसरे को लात-घूंसे मारे जा रहे हैं. सुरक्षाकर्मी दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं. बहुत देर हंगाम के बाद सुरक्षाकर्मी दोनों पक्षों को शांत करा पाए.

In the Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa Assembly, clashes broke out between government and opposition members, with both sides resorting to kicks and punches, resulting in torn clothes. pic.twitter.com/NnYSlRe6kq