2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नामित करने का पाकिस्तान का कदम न केवल भू-राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए, बल्कि पाकिस्तानियों और देश के नेताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है. ट्रंप द्वारा गाजा में 'नरसंहार युद्ध' और ईरान पर इजरायल की बमबारी का समर्थन करने की सरकार को याद दिलाते हुए, कई पाकिस्तानी कार्यकर्ताओं और लेखकों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आलोचना की.

ध्यान रहे एक्स पर पाकिस्तान की आलोचना का दौर तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि उसने नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता के दौरान उनके 'निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप' को श्रेय दिया गया.

यह तब हुआ जब भारत ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के चरम पर पाकिस्तान के आग्रह पर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम सीधे बातचीत से तय हुआ था. पाकिस्तानी पत्रकार और लेखक जाहिद हुसैन ने कहा कि यह दयनीय है कि सरकार ने ऐसे व्यक्ति के लिए नोबेल की सिफारिश की है जिसने 'गाजा में नरसंहार युद्ध'का समर्थन किया था और ईरान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था.

हुसैन ने ट्वीट किया कि, 'ट्रंप ने ईरान पर इजरायल के हमले को 'उत्कृष्ट' कहा है. और पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया है...पाकिस्तान सरकार की ओर से यह बहुत दयनीय है. एक व्यक्ति जिसने गाजा में नरसंहार युद्ध का समर्थन किया है और ईरान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है.'

मलीला लोधी, जिन्होंने पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत के रूप में काम किया था, ने कहा कि 'अनुग्रह' नीति के रूप में काम नहीं कर सकता और सरकार के कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

लोधी ने ट्वीट किया कि,यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रम्प की सिफारिश कर रही है. एक व्यक्ति जिसने गाजा में इजरायल के नरसंहार युद्ध का समर्थन किया है...यह कदम पाकिस्तान के लोगों के विचारों को नहीं दर्शाता है.'

