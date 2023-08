Pakistan के पंजाब में अस्पताल की छत पर सड़ रही थीं 200 लाशें, जांच के आदेश

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निश्तर अस्पताल (Nishtar Hospital) की छत पर 200 शव पाए गए हैं. ये शव अस्पताल के मुर्दाघर की छत पर सड़ रहे थे. हालात इतने बुरे थे कि इन शवों पर कीड़े-मकोड़े चल रहे थे और ऊपर से चील मंडा रहे थे. अब निश्चत मेडिकल यूनिवर्सिटी (Nishtar Medical University) ने बयान जारी करके कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके दावा किया जा रहा है कि इन शवों को छत पर छोड़ दिया गया था, ताकि इनको चील-कौवे खा जाएं.

पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार तारिक जमां गुज्जर ने बताया कि उन्हें एक व्हिसल ब्लोअर ने जानकारी दी कि मुल्तान के निश्तर अस्तपाल के मुर्दाघर की छत पर लाशें सड़ रही हैं. तारिक जमां ने बताया, 'मैं निश्तर अस्पताल के दौरे पर थे. एक आदमी मेरे पास आया और बोला कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो मुर्दाघर जाइए और चेक करिए. जब मैं वहां पहुंचा तो स्टाफ दरवाजे खोलने को तैयार नहीं था. मैंने कहा कि अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो मैं एफआईआर करवाऊंगा. तब जाकर दरवाजा खुला.'

Pakistan | Around 200 unidentified and decomposing bodies found on the roof of Nishtar Hospital's mortuary in Multan, Punjab on October 14th, after which the state government decided to probe the incident, reports Pakistan's Geo News