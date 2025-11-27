FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

असम विधानसभा में बहुविवाह पर रोक के लिए प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल पारित, बिल में 7 और 10 साल की सजा का प्रावधान, पीड़िताओं को मुआवजा देने का भी प्रस्ताव

Hong Kong Fire: हांगकांग में मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई, 279 लोग अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

आमिर-शाहरुख-अक्षय को पीछे कर गए सल्लू भाई, रिलीज से पहले Battle Of Galwan ने की 325 करोड़ की कमाई

1 मिनट में ऐसे पता करें कितना हेल्दी है आपका दिल, घर बैठे मिल जाएगी Heart Health की पूरी रिपोर्ट

दिन भर में किस समय दवा लेना होता है सबसे ज्यादा फायदेमंद, सही समय पर दवा लेने का कितना पड़ता है प्रभाव

छोटा कद, बड़ा हौसला... सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लंबी लड़ाई! मिलिए दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर Ganesh Baraiya से

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

Homeदुनिया

दुनिया

पाकिस्तानी मुफ्ती ने ऐश्वर्या को लेकर कही ऐसी बात, सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स, खौल उठा खून!

पाकिस्तानी स्कॉलर मुफ़्ती अब्दुल कवी ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि वह ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी शादी खत्म हो रही है और कहा कि वह उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे और उनका नाम बदलकर 'आयशा राय' रख देंगे.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 27, 2025, 05:09 PM IST

पाकिस्तानी मुफ्ती ने ऐश्वर्या को लेकर कही ऐसी बात, सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स, खौल उठा खून!
पाकिस्तानी मुफ़्ती, अब्दुल कवी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मुफ़्ती ने बॉलवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर ऐसा बहुत कुछ कह दिया है, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है. बता दें कि वायरल वीडियो में मुफ्ती ने  ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी करने की मंशा जाहिर की है और यह भी कहा है कि अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या  की शादी तलाक की ओर बढ़ रही है.  ध्यान रहे मुफ्ती द्वारा दिए गए तर्क बिना सबूत के और लोगों की अटकलों पर आधारित हैं जिस कारण सोशल मीडिया पर उनकी खूब जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है.

ऑनलाइन घूम रही एक क्लिप में मुफ़्ती कवी यह कहते हुए दिख रहे हैं कि, अगर ऐश्वर्या राय की शादी टूट जाती है, तो वह कुछ महीनों में उन्हें 'प्रपोज़ल भेज सकती हैं'. मौलवी ने अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया, बल्कि मीडिया में लंबे समय से चल रही बिना वेरिफ़ाई की अफवाहों पर भरोसा किया.

वीडियो में, मुफ़्ती कवी दावा करते हैं, 'दो से चार महीने में ऐश्वर्या राय मुझे शादी के लिए मैसेज भेजेंगी.' मामले में रोचक ये कि इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मुफ़्ती का खूब जनकर मजाक उड़ाया. 

ऐश्वर्या को इस्लाम अपनाने के लिए कहेंगे मुफ्ती 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुफ्ती एक टीवी शो में हैं और जब शो के होस्ट ने किसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करने के बारे में पूछा, तो मुफ्ती कवी ने जवाब दिया कि वह 'पहले उसे इस्लाम में बदलेंगे,' और कहा कि वह उसका नाम बदलकर 'आयशा राय' रखेंगे.

उन्होंने एक पिछली घटना का ज़िक्र किया जिसमें राखी सावंत ने अपने दावे को सपोर्ट करने के लिए इसे एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सबके सामने इस्लाम अपनाने की बात कही थी. हालांकि, सावंत ने पहले मौलवी की बुराई की थी, एक बार उन्होंने कहा था कि'मुफ्ती कवी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है'.

मुफ्ती कवी की इन बातों ने उनकी बार-बार खुद को भारतीय सेलिब्रिटीज़ से जोड़ने की कोशिशों पर फिर से पब्लिक में बहस छेड़ दी है. ध्यान रहे कि मुफ़्ती अक्सर सनसनीखेज बयानों के ज़रिए सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं.

धर्म
