कौन है यूएस में गिरफ्तार लुकमान खान, जिसके शहादत के प्लान से सकते में है FBI?

यूएस में जब FBI इन्वेस्टिगेटर्स ने 25 साल के लुकमान खान को गिरफ्तार किया. जिसके पास से खतरनाक हथियार और एक नोटबुक बरामद हुई है. नोटबुक में शहादत का जिक्र है जिसपर उसने FBI जांचकर्ताओं को बताया कि शहादत 'एक लक्ष्य' था.

पाकिस्तान मूल के US नागरिक लुकमान खान को हाल ही में एक अवैध मशीन गन के साथ गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक नोटबुक बरामद हुई है जिसमें 'अर्बन वॉरफेयर' और 'शहादत' के डिटेल्ड प्लान दर्ज हैं. फेडरल कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक, 25 साल के लुकमान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ़ डेलावेयर का पुराना स्टूडेंट था, को बीते 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. USA टुडे की रिपोर्ट पर यकीन करें तो लुकमान, डेलावेयर के एक पार्क में एक गाड़ी में बैठा था, और उसने अधिकारियों की बात मानने से मना कर दिया था.

तलाशी के दौरान पुलिस ने लुकमान के पास से नोटबुक के अलावा एक बैकपैक भी बरामद किया, जिसमें एक ग्लॉक हैंडगन (.357), एक मशीन गन कन्वर्जन स्विच (एक छोटा डिवाइस जो रेगुलर हैंडगन को मशीन गन में परिवर्तित कर देता है), और बॉडी आर्मर था.

चूंकि लुकमान की नोटबुक में बहुत सी विवादास्पद चीजें दर्ज थीं. पुलिस ने जब नोटबुक में शहादत के ज़िक्र के बारे में पूछा, तो लुकमान ने कथित तौर पर FBI इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि शहादत 'एक लक्ष्य' है, और 'सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं'.

मामले में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि खान ने अपने हमले का टारगेट भी लिख लिया था. जोकि यूनिवर्सिटी ऑफ़ डेलावेयर के कैंपस पुलिस फ़ोर्स का एक ऑफ़िसर था. नोटबुक में 'UD पुलिस फ़ोर्स' नाम का एक मैप, और अगर उसका प्लान आसानी से पूरा हो गया तो पुलिस की पकड़ से बचने का प्लान भी दर्ज था.

जब FBI ऑफ़िसर्स ने खान के घर की तलाशी ली, तो उन्हें और हथियार मिले, जिनमें एक स्कोप वाली राइफ़ल, हॉलो-पॉइंट पिस्टल के राउंड, और एक और हैंडगन जिसे मशीन गन में बदला गया था शामिल थे.

बताते चलें कि लुक़मान खान पर मशीन गन और एक बिना रजिस्टर्ड हथियार रखने के फ़ेडरल कोर्ट के चार्ज हैं. इस बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ़ डेलावेयर की अंतरिम प्रेसिडेंट लॉरा कार्लसन ने एक बयान में कहा कि खान को यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया गया है. वहीं एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट केस तक लुकमान को सभी यूनिवर्सिटी कैंपस से बैन कर दिया गया है.

विलमिंगटन के रहने वाले 25 साल के इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन में ही US आ गया था. बहरहाल अगर लुकमान दोषी पाया जाता है, तो उसे दस साल तक की जेल हो सकती है.