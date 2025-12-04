FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

PM आवास पहुंचा मोदी-पुतिन का काफिला, एक ही गाड़ी में दोनों नेताओं ने किया सफर | चीन के डीपसीक ने चैटजीपीटी और जेमिनी को टक्‍कर देने के लिए उतारे 2 नए AI मॉडल | एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में बैठकर पीएम हाउस के लिए रवाना हुए PM मोदी और पुतिन

Litera Champions League 2025 का MLZS नरोली में उत्साह के साथ हुआ उद्घाटन, जानें किसने जीता खिताब

भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन! स्वागत के लिए PM मोदी पहुंचे एयरपोर्ट, राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

CAT Response Sheet 2025: कैट परीक्षा का आंसर की iimcat.ac.in पर जारी, जानें गलत जवाब पर कैसे कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

Homeदुनिया

कौन है यूएस में गिरफ्तार लुकमान खान, जिसके शहादत के प्लान से सकते में है FBI?

यूएस में जब FBI इन्वेस्टिगेटर्स ने 25 साल के लुकमान खान को गिरफ्तार किया. जिसके पास से खतरनाक हथियार और एक नोटबुक बरामद हुई है. नोटबुक में शहादत का जिक्र है जिसपर उसने FBI जांचकर्ताओं को बताया कि शहादत 'एक लक्ष्य' था.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 04, 2025, 07:20 PM IST

पाकिस्तान मूल के US नागरिक लुकमान खान को हाल ही में एक अवैध मशीन गन के साथ गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक नोटबुक बरामद हुई है जिसमें 'अर्बन वॉरफेयर' और  'शहादत' के डिटेल्ड प्लान दर्ज हैं. फेडरल कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक, 25 साल के लुकमान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ़ डेलावेयर का पुराना स्टूडेंट था, को बीते 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था.  USA टुडे की रिपोर्ट पर यकीन करें तो लुकमान, डेलावेयर के एक पार्क में एक गाड़ी में बैठा था, और उसने अधिकारियों की बात मानने से मना कर दिया था. 

तलाशी के दौरान पुलिस ने लुकमान के पास से नोटबुक के अलावा एक बैकपैक भी बरामद किया, जिसमें एक ग्लॉक हैंडगन (.357), एक मशीन गन कन्वर्जन स्विच (एक छोटा डिवाइस जो रेगुलर हैंडगन को मशीन गन में परिवर्तित कर देता है), और बॉडी आर्मर था.

चूंकि लुकमान की नोटबुक में बहुत सी विवादास्पद चीजें दर्ज थीं. पुलिस ने जब नोटबुक में शहादत के ज़िक्र के बारे में पूछा, तो लुकमान ने कथित तौर पर FBI इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि शहादत 'एक लक्ष्य' है, और 'सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं'.

मामले में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि खान ने अपने हमले का टारगेट भी लिख लिया था. जोकि  यूनिवर्सिटी ऑफ़ डेलावेयर के कैंपस पुलिस फ़ोर्स का एक ऑफ़िसर था. नोटबुक में 'UD पुलिस फ़ोर्स' नाम का एक मैप, और अगर उसका प्लान आसानी से पूरा हो गया तो पुलिस की पकड़ से बचने का प्लान भी दर्ज था.

जब FBI ऑफ़िसर्स ने खान के घर की तलाशी ली, तो उन्हें और हथियार मिले, जिनमें एक स्कोप वाली राइफ़ल, हॉलो-पॉइंट पिस्टल के राउंड, और एक और हैंडगन जिसे मशीन गन में बदला गया था शामिल थे.

बताते चलें कि लुक़मान खान पर मशीन गन और एक बिना रजिस्टर्ड हथियार रखने के फ़ेडरल कोर्ट के चार्ज हैं. इस बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ़ डेलावेयर की अंतरिम प्रेसिडेंट लॉरा कार्लसन ने एक बयान में कहा कि खान को यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया गया है. वहीं एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट केस तक लुकमान को सभी यूनिवर्सिटी कैंपस से बैन कर दिया गया है.

विलमिंगटन के रहने वाले 25 साल के इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन में ही US आ गया था. बहरहाल अगर लुकमान दोषी पाया जाता है, तो उसे दस साल तक की जेल हो सकती है.

