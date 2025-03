Pakistan Train Hijack Video: पाकिस्तान की सेना (Pakistan Army) की तरफ से बलूच विद्रोहियों के कब्जे वाली जाफर एक्सप्रेस से 155 लोगों को छुड़ाए जाने का दावा किया जा रहा है. साथ ही 27 विद्रोहियों को भी मार गिराने का दावा किया गया है. इस दावे के बीच ट्रेन पर कब्जा करने के करीब 30 घंटे बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने उस पूरे मंजर का पहला वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह उन्होंने रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट के जरिये उड़ाकर ट्रेन पर कब्जा किया है. बीएलए ने यह कार्रवाई अफगानिस्तान और ईरान से सटे बलूचिस्तान प्रांत के फंटियर जिले की एक पठारी सुरंग के मुहाने पर की थी, जिसमें करीब 450 यात्रियों को लेकर क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही 9 डिब्बों वाली जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा कर लिया गया.

क्या दिख रहा है वीडियो में

बीएलए की तरफ से जारी वीडियो में फ्रंटियर जिले के गुदलार और पीरू कोनेरी के बीच ट्रेन के एक पठारी सुरंग के मुहाने पर पहुंचने से पहले ट्रैक पर ब्लास्ट होता दिख रहा है. करीब 1 मिनट 23 सेकंड के धुंधले से वीडियो में ट्रैक पर ब्लास्ट के बाद ट्रेन थमती हुई दिख रही है. इसके बाद यात्री पहाड़ के पास जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और विद्रोही बंदूक थामे उन पर नजर रख रहे हैं.

#BREAKING: First video of Jaffar Express Train hijacking released by Baloch Liberation Army in Bolan of Balochistan. 214 Pakistani soldiers have been abducted. Over 40 Pakistani Army soldiers killed till now. pic.twitter.com/Hte6Xm3hpK